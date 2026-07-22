Anton Stensby y Haley Smith se imponen en las carreras élite de 200 km con base en Hvolsvöllur

En una distancia del recorrido llamada no casualmente 'The Abyss', Chase Wark (Lunchbox Racing) y Maddy Nutt (Lauf Cycles) obtuvieron victorias en la nueva prueba de 330 km en The Rift Gravel Race en Islandia, que el ciclista británico describió en términos muy claros que “no fue divertido” sino “sufrimiento”.

El desafío élite de 200 km, ahora en su séptima temporada, también fue una gran prueba con 2.600 metros de desnivel positivo, en lugar de los 4.600 metros de la prueba más larga, y muchos corredores se enfrentaron a problemas mecánicos que arruinaron la carrera. Anton Stensby (FARA) prevaleció para ganar la carrera élite masculina en 6:16:51, mientras que Haley Smith (Factor Racing) se defendió después de una caída para reclamar la carrera élite femenina en 7:25:50.

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