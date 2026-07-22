Anton Stensby y Haley Smith se imponen en las carreras élite de 200 km con base en Hvolsvöllur

En una distancia del recorrido llamada no casualmente 'The Abyss', Chase Wark (Lunchbox Racing) y Maddy Nutt (Lauf Cycles) obtuvieron victorias en la nueva prueba de 330 km en The Rift Gravel Race en Islandia, que el ciclista británico describió en términos muy claros que “no fue divertido” sino “sufrimiento”.

El desafío élite de 200 km, ahora en su séptima temporada, también fue una gran prueba con 2.600 metros de desnivel positivo, en lugar de los 4.600 metros de la prueba más larga, y muchos corredores se enfrentaron a problemas mecánicos que arruinaron la carrera. Anton Stensby (FARA) prevaleció para ganar la carrera élite masculina en 6:16:51, mientras que Haley Smith (Factor Racing) se defendió después de una caída para reclamar la carrera élite femenina en 7:25:50.

Ambos campos eran en su mayoría de grava y cruzaban llanuras volcánicas accidentadas, crestas expuestas y caminos rocosos remotos, con campos de lava y múltiples cruces de ríos, además de una subida al volcán Hekla. Luego, The Abyss arrojó a los ciclistas aún más profundamente en lo que los organizadores describieron como el “interior crudo” de Islandia. Además, todo empezó en la oscuridad cuando la carrera comenzó a medianoche.

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La escala del desafío ciertamente la sintió la ganadora femenina Nutt, quien también reclamó la Traka 560 en su debut este año y fue segunda en el Unbound XL de 350 millas. También señaló que tuvo que enfrentarse a un escenario con un equipamiento que no era el ideal.

“Un poco de mal humor después de montar en una silla mecedora durante 240 km”, dijo Nutt en una historia de Instagram. “Probé una nueva tija de sillín en lugar de mi Lauf y fue un mal movimiento, ya que la abrazadera del sillín no podía soportar los golpes. Tuve que andar casi fuera del sillín o con mucho cuidado sobre el sillín y seguir golpeándolo hasta colocarlo en su posición.

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“Lloré y casi me rindo varias veces, pero estaba ganando la carrera y pensé que a pesar de la incomodidad y la molestia debía hacer lo mejor que pudiera para llegar a la meta”.

Nutt cruzó la línea de meta después de 17:08:03, 20 minutos por delante de Anuchi Gago (Factor Racing) y más de una hora y 20 minutos por delante de Kae Takeshita (Lauf).

El recorrido de larga distancia masculino fue comparado con el paisaje lunar por el estadounidense Wark, que corrió en 14:06:26 para adjudicarse la victoria en Hvolsvöllur. Ganó con una diferencia de casi 10 minutos respecto al segundo clasificado, Mathieu Bélanger-Barrette (The Unscented Company\Cannon). Nils Correvon fue tercero, más de una hora atrás.

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Los números eran limitados para la brutal carrera de 330 km, aunque era un campo sólido y lleno de talento para el evento de 200 km, con corredores que incluían al ciclista de montaña retirado Nino Schurter, que quedó décimo, hasta la profesional de ruta convertida en corredora de gravel Erica Magnaldi (Equipo ADQ de los EAU), campeona europea e italiana de gravel.

Fue una reñida batalla por los tres primeros puestos en la carrera élite masculina con Stensby terminando en 6:16:51 y Rasmus Bøgh Wallin (PAS Racing) a sólo 20 segundos en segundo lugar. Fueron sólo otros 19 segundos para el tercer clasificado, Adne Koster (Seka Gravel). Andrew L'Esperance (Forward Racing) superó a Julien Gagne (Lunchbox Racing) en cuarto lugar, 4:35 atrás.

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En la carrera femenina, Smith se defendió después de una fuerte caída antes de cruzar la línea de meta para conseguir la victoria después de 7:25:50, con Magnaldi un minuto y un segundo detrás. Luego fue Morgan Aguirre (PAS Racing) quien quedó tercero a menos de cinco minutos.

La ganadora canadiense, que se estrelló dos veces, describió The Rift como “la experiencia más dura de mi vida. Fue absolutamente brutal”, y se refirió a su segunda caída como “una de las más duras que he tenido en 15 años”.

“Tuve que arreglar algunos problemas mecánicos resultantes, y luego nos establecimos en una persecución constante. Finalmente nos unimos a Morgan Aguirre y Erica Magnaldi 4 horas después, y atrapamos a Rosa Klöser, acosada por un accidente, una hora más tarde”, escribió en Instagram.

“Luego se convirtió en una batalla de tres. Aproveché los descensos y los aspectos técnicos y salí libre a 40 km del final. Qué alivio cruzar la línea de meta”.

Después de que el trío pasara a Klöser (Canyon-SRAM), ella publicaría un abandono y no podría defender su victoria del año pasado.