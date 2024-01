El ecuatoriano llega detrás del ganador de la carrera, Stephen Williams, en una carrera para llegar a la cima del Monte Lofty, y también ocupa el segundo lugar en la general.

Desde el comienzo de la carrera en Australia, Jhonatan Narváez de Ineos Grenadiers se destacó como uno de los corredores clave a seguir. No había duda de que el ecuatoriano había llegado al inicio de la temporada con una forma feroz cuando corrió hacia la victoria desde el descanso en el criterio previo al tour, el Down Under Classic.

“Me preparé muy bien para la carrera”, dijo Narváez después de la etapa final del Tour Down Under, deteniéndose para quitarse de la pierna un saltamontes verde brillante, uno de los bichos más inofensivos que se pueden encontrar en la hierba alta en la cima del Monte. Elevado. Citó el clima como una ventaja, similar a la de casa, pero “al final hubo un corredor más fuerte que yo”.

Eso significó que el papel del jugador de 26 años resultó ser el del elegante subcampeón, ya que aunque Ineos Grenadiers había presentado una plantilla fuerte, con Elia Viviani para los sprints, se alejaban con la frustración que puede Ven con los escalones inferiores del podio.

“Duele estar tan cerca de la victoria, no sólo de etapa sino también de la general, pero por eso este deporte es tan hermoso: es tan difícil ganar”, dijo el director deportivo Oli Cookson. noticias de ciclismo, antes de pasar a felicitar al ganador de la carrera. “Chapeau para Stevie Williams y también para Israel Premier Tech.

“Para nosotros sabíamos que Johnny estaba en gran forma, ha estado trabajando duro durante todo el invierno. Va a tener un bebé en febrero, así que regresará y estará con su familia por un corto tiempo y sabíamos que ese era un objetivo claro para él y para Elia para los sprints”.

Las etapas de sprint llegaron al principio de la carrera, con Viviani quedando segundo en la etapa 2, luego de que Narváez saltara ante una jugada de Luke Plapp (Jayco-AlUla) pero fuera frustrado por su antiguo compañero de equipo que no iba a trabajar con los Ineos Grenadiers. piloto dada la evidente amenaza que representaba para las perspectivas del equipo australiano.

Sin embargo, llegó el fin de semana y todo dependió de los escaladores y corredores de la general, primero en la fundamental Willunga Hill, donde Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) y Stephen Williams (Israel-Premier Tech) lograron el primer y segundo lugar por delante de Narváez. Después de eso, el dúo estuvo en el mismo tiempo en la general, pero con Williams en ocre gracias a una cuenta atrás, mientras que Narváez estaba solo cinco segundos atrás.

Eso significaba que incluso si no hubiera diferencias de tiempo en la última etapa que terminó en Mount Lofty, el primer puesto general aún estaba a su alcance si podía conseguir esa victoria en la etapa final y la bonificación de diez segundos que la acompañaba.

“No queríamos simplemente dejar pasar la escapada”, dijo Cookson, lo que quedó evidente por el trabajo que hizo Ineos Grenadiers en la parte delantera para retroceder en el grupo de siete que había despegado temprano en la etapa de 128 km. “Sabíamos que queríamos obtener bonificaciones de tiempo, pero sabíamos que sería difícil con Stevie: es muy rápido después de una carrera dura y rápido en general. Pero lo arriesgamos todo y todos los muchachos hicieron su parte”.

La fuga se aprovechó, en gran parte gracias al trabajo de Ineos Grenadiers, y luego el ganador de la etapa 2, Oscar del Toro (UAE Team Emirates), provocó un movimiento que dejó a Narváez, Williams, Del Toro y Bart Lemmen (Visma – Lease a Bike) cargando hacia la línea para hacerse con los lugares del podio. Sin embargo, no hubo forma de detener la racha de Williams, mientras que Narváez tuvo que conformarse con el segundo puesto en la etapa y en la clasificación general. Terminó nueve segundos detrás de Williams una vez repartidas las bonificaciones de tiempo de llegada y dos por delante de Del Toro, mientras que Onley, que estaba en el segundo grupo de ruta, terminó cuarto.

“Estoy seguro de que Johnny está frustrado”, dijo Cookson. “Ha trabajado mucho durante el invierno y vino aquí con ganas de ganar la general, pero con el segundo lugar en la general y una victoria en el criterio y el décimo equipo actuando como está, creo que ahora esperamos con ansias los otros objetivos de este viaje, en particular la carrera Cadel Evans”.