“Hacemos un informe sobre la carrera, decimos lo que queremos decir en el informe, tenemos 12 horas para superarlo y luego seguimos adelante”, dice el australiano.

Michael Matthews luciendo devastado al final de una carrera ciclista ciertamente no es una novedad, pero su lenguaje corporal después de la etapa 17 del Tour de Francia Voiron el miércoles indicó que esto se ubicará allí como uno de los mayores arrepentimientos de la carrera del australiano.

Matthews, que lleva sus emociones en la manga, se inclinó sobre su bicicleta y hundió la cara en el manillar justo después de la línea de meta de la etapa 17. Permaneció allí durante varios minutos.

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