“Hacemos un informe sobre la carrera, decimos lo que queremos decir en el informe, tenemos 12 horas para superarlo y luego seguimos adelante”, dice el australiano.

Michael Matthews luciendo devastado al final de una carrera ciclista ciertamente no es una novedad, pero su lenguaje corporal después de la etapa 17 del Tour de Francia Voiron el miércoles indicó que esto se ubicará allí como uno de los mayores arrepentimientos de la carrera del australiano.

Matthews, que lleva sus emociones en la manga, se inclinó sobre su bicicleta y hundió la cara en el manillar justo después de la línea de meta de la etapa 17. Permaneció allí durante varios minutos.

En distintos momentos, su esposa y su hija le ofrecieron algo de consuelo, pero, paradójicamente, fue su presencia la que hizo que todo esto fuera tan doloroso.

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“Obviamente es increíble tenerlos aquí, pero al mismo tiempo quieres ganar para ellos”, dijo Matthews.

“Cruzar la línea de meta donde terminé… Sabía que estaban esperando en la línea de meta, así que apesta”.

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Matthews cruzó la meta en noveno lugar de un grupo separatista de 25 corredores que disputaron la meta en Voiron. Estos sprints en grupos reducidos suelen ser donde Matthews brilla, pero había un velocista más puro en las filas, Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), y el propio Matthews nunca encontró una ruta a través del caos en los retorcidos kilómetros finales.

“Me sentí completamente abrumado en el sprint”, explicó.

“Traté de volver al frente en las curvas, pero arruiné completamente el sprint”.

Hubo algo de consuelo cuando el compañero de equipo de Matthews, Mauro Schmid, consiguió el segundo puesto ese día, pero no fue un consuelo suficiente.

“Un lugar en el podio en el Tour de Francia siempre es bueno, pero sí, para mí esperaba más de mí mismo. Estos sprints desordenados siempre son bastante complicados con el tiempo y todo. Simplemente estoy decepcionado conmigo mismo”.

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En cuanto a cuánto tiempo durará esta decepción, Matthews fue bastante claro.

“Tenemos una regla de 12 horas en nuestro equipo. Informamos la carrera, decimos lo que queremos decir en el informe, tenemos 12 horas para superarlo y luego seguimos adelante”.

Le esperan tres finales en cumbre, pero Matthews tendrá una última oportunidad en este Tour de Francia en el último día en París, que incluye la subida adoquinada sobre Montmartre más una sección plana extendida hacia la línea de meta en los Campos Elíseos.