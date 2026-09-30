“No ha sido la mejor temporada para mí, así que encontrar mis piernas hoy fue súper agradable” El irlandés está satisfecho con el top 10

Puede que Ben Healy no se haya llevado una medalla en la carrera de élite masculina en ruta, pero su pura determinación y falta de voluntad para darse por vencido la convirtió en una de las actuaciones más notables en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el domingo.

El piloto irlandés es conocido por su tenacidad y, fiel a su estilo de carrera, dio su máximo esfuerzo mientras corría en el grupo delantero detrás del eventual ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.).

“Sólo quería intentarlo muy bien hoy y tratar de adelantarme a los grandes. Eso es lo que buscaba, y lo dejé todo en el camino”, dijo Healy.

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Healy formó parte de una selección decisiva que se formó temprano después de los implacables ataques de Mathieu van der Poel (Países Bajos), comenzando con aproximadamente 85 km para el final en la carrera de élite masculina de 273,4 km.

Finalmente logró llegar a la escapada de cuatro corredores que incluía a Van der Poel, Oscar Onley (Gran Bretaña), Primož Roglič (Eslovenia) y Quinn Simmons (EE. UU.), y cuando el grupo delantero se volvió a unir y luego se reorganizó varias veces en las vueltas siguientes, fue Healy quien se mantuvo constante, lanzando múltiples ataques.

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Al final, McNulty limpió el grupo y mantuvo a raya al grupo perseguidor por sólo 13 segundos, la medalla de plata fue para Michael Matthews (Australia) y el bronce para Van der Poel.

Healy reconoció que los números del equipo de EE. UU. en el grupo, que también incluía a Simmons y Matteo Jorgenson, jugaron a su favor, y que McNulty es un merecido campeón.

“Realmente siento que tener números en la final hoy fue de gran ayuda para el equipo de EE. UU., y Brandon también estuvo súper fuerte y fue un encabezamiento para él”, dijo Healy.

En general, Healy dijo que pensaba que la carrera se desarrolló como esperaba: “Creo que todos sabíamos que era una carrera bastante abierta y en la que cualquiera podía jugar. Brandon es muy fuerte y ha ganado aquí antes, así que era una carrera que esperábamos”.

El año pasado, Healy ganó una etapa del Tour de Francia y pasó un período con el maillot amarillo antes de conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Kigali después de una actuación igualmente tenaz.

Este año, sin embargo, se estrelló en Itzulia País Vasco y tuvo que perderse las Clásicas de las Ardenas por una lesión en el sacro, y no estaba en el nivel para ganar una etapa en el Tour.

“Estoy satisfecho”, dijo Healy sobre su carrera en el Mundial de Montreal. “No ha sido la mejor temporada para mí, así que encontrar mis piernas hoy fue súper agradable”.



