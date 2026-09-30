“No ha sido la mejor temporada para mí, así que encontrar mis piernas hoy fue súper agradable” El irlandés está satisfecho con el top 10

Puede que Ben Healy no se haya llevado una medalla en la carrera de élite masculina en ruta, pero su pura determinación y falta de voluntad para darse por vencido la convirtió en una de las actuaciones más notables en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el domingo.

El piloto irlandés es conocido por su tenacidad y, fiel a su estilo de carrera, dio su máximo esfuerzo mientras corría en el grupo delantero detrás del eventual ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.).

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Ben Healy, Mathieu van der Poel y Primoz Roglic en el Mundial de Montreal