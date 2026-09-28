“He corrido en todos los equipos con Paul desde que éramos juniors”, dice el francés

El talento en ascenso Aubin Sparfel termina su carrera sub-23 decepcionado, después de terminar apenas fuera del podio en el cuarto lugar en la carrera masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el viernes.

El corredor francés de 20 años llegaba a la carrera como el gran favorito y esperaba asegurarse el maillot arcoíris. Ahora, centrará su atención en unirse a su compatriota Paul Seixas en el WorldTour con Decathlon CMA CGM después de pasar cuatro temporadas creciendo en las filas de desarrollo del equipo.

“Estamos un poco decepcionados, pero lo dimos todo”, dijo Sparfel. Noticias de ciclismo.

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“Por supuesto, estábamos aquí por la victoria. Es así. Estoy muy orgulloso del equipo y orgulloso de mí mismo. Tenía mucha presión sobre mí después de la victoria la semana pasada (Gran Premio de Valonia), y sentí que finalmente podía soñar con ganar”.

Sparfel tuvo otra temporada exitosa con el programa de desarrollo Decathlon CMA CGM, comenzando el año con una victoria general en Le Tour de Bretagne Cycliste, quedando sexto en la general en Boucles de la Mayenne-Crédit Mutuel, cuarto en la general en el Giro d'Italia Next Gen y ganando una etapa del Tour de l'Avenir.

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Culminó su temporada con una victoria en el Lotto Grand Prix de Wallonie, de un día de duración, mostrando su mejor forma de cara a este Mundial y erigiéndose como uno de los favoritos.

“Por supuesto, aprendí mucho este año. Gané mucho y creo que estoy listo para dar un paso adelante. Fue una temporada súper buena y puedo agradecer a todos los que me rodean. Mi equipo, la selección de Francia, mis entrenadores y mi familia. Fue un año súper bueno”, dijo.

Durante la carrera masculina sub-23, Sparfel se unió a un grupo perseguidor que también incluía al medallista de plata Héctor Álvarez (España) y al medallista de bronce Jesper Stiansen (Noruega) en un esfuerzo fallido por traer de regreso al nuevo campeón mundial Ashlin Barry (EE.UU.).

A pesar de su decepción por terminar cuarto, Sparfel elogió a Barry por su actuación ganadora.

“Ashlin era súper fuerte”, dijo Sparfel. ciclismonoticias. “Sabíamos que podía ganar este año, pero hicimos todo lo que pudimos como equipo y éramos súper fuertes como equipo.

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“En las dos últimas vueltas hicimos mucho con los otros chicos de los grandes favoritos, pero al final llegamos a la carrera por el segundo puesto, es así”.

Sparfel ahora centrará su atención en competir junto a Seixas, cuarto en la general del Tour de Francia este año y favorito en la carrera de ruta masculina de élite del domingo. Los dos corredores se encuentran entre los talentos más prometedores del país en el WorldTour.

“Iré al WorldTour, así que ya no correré en la categoría sub-23. He corrido en todos los equipos con Paul desde que éramos junior y lo conozco muy bien”, dijo Sparfel. ciclismonoticias.

“Correré para Decathlon la próxima temporada y veremos qué podemos hacer. Hablaré con el equipo sobre mi programa de carreras, pero estoy orgulloso de mi temporada de carreras sub-23 y ahora me centraré en la élite para la próxima temporada”.