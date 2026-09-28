“He corrido en todos los equipos con Paul desde que éramos juniors”, dice el francés

El talento en ascenso Aubin Sparfel termina su carrera sub-23 decepcionado, después de terminar apenas fuera del podio en el cuarto lugar en la carrera masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el viernes.

El corredor francés de 20 años llegaba a la carrera como el gran favorito y esperaba asegurarse el maillot arcoíris. Ahora, centrará su atención en unirse a su compatriota Paul Seixas en el WorldTour con Decathlon CMA CGM después de pasar cuatro temporadas creciendo en las filas de desarrollo del equipo.

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