El ex director del equipo describe a los Nacionales como “una especie de anacronismo” en una columna de un periódico semanal

Remco Evenepoel ha recibido un fuerte apoyo de su ex director de equipo, Patrick Lefevere, con respecto a la decisión del ciclista de saltarse el Campeonato Nacional de Bélgica este año para permanecer completamente concentrado en su preparación para el Tour de Francia que se acerca rápidamente.

El ciclista de Red Bull-Bora-Hansgrohe optó por perderse los Nacionales, una decisión que, según el reglamento de la Federación Belga de Ciclismo, que estipula que todos los corredores profesionales deben participar en ese evento, hipotéticamente podría resultar en una suspensión breve.

Esto podría afectar potencialmente su participación en el Tour de Francia, aunque se cree poco probable que tal suspensión se produzca, especialmente porque los corredores se han perdido los Nacionales belgas en el pasado sin penalización.

La estrella belga no ha corrido esta primavera desde Lieja-Bastogne-Lieja, siendo la salida del Tour de Francia el 4 de julio su próxima prueba.

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Sin embargo, la ausencia de Evenepoel de las Nacionales y la posible sanción han causado una especie de tormenta mediática menor en Bélgica, con Lefevere ahora pesando en su informe semanal. Nieuwsblad columna en apoyo a su antiguo protegido en QuickStep, que Lefevere dirigió durante más de dos décadas.

“Cada año, en el Campeonato de Bélgica de ciclismo, nos encontramos con el mismo juego de roles: corredores que de repente se enferman o sienten una ligera sobrecarga y, por lo tanto, tienen que retirarse 'con el corazón apesadumbrado'. Una semana después, comienzan el Tour de Francia en forma y alegres”, escribe Levefere.

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“Las notas del médico llegan a la federación belga y tienen que tomárselo todo con calma. Probablemente alguien también tenga que responder 'que se mejore pronto'”.

Lefevere calificó la participación obligatoria en los nacionales belgas como “una situación absurda”, pero también dijo que entendía la lógica detrás de ello. Con muy poco dinero disponible para la Federación Nacional Belga y pocas oportunidades comercialmente viables para ayudar a impulsar su perfil, un evento como los Nacionales garantizaba cierto retorno para los pueblos y ciudades anfitrionas.

Sin embargo, Lefevere también dijo en su Nieuwsblad columna entendió por qué corredores de etapa como Evenepoel querían mantenerse alejados.

“Él naturalmente piensa: 'De ninguna manera voy a poner en peligro mi Tour en Brasschaat” – la ubicación de los Nacionales de este año – “sin desnivel cero”, escribió Lefevere.

“Vi a Remco Evenepoel ganar el campeonato belga llano en Izegem e incluso la Gullegem Kermesse, pero si ahora también busca la nota del médico, lo entiendo perfectamente”.

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Lefevere dijo que no estaba de acuerdo con el argumento actualmente popular de que la camiseta del Campeón Nacional de Bélgica tenía poca importancia para los profesionales, afirmando categóricamente: “Todo corredor que vale su dinero quiere haberla usado en algún momento. Sin el Tour, Remco Evenepoel siempre está en la salida”.

“El Campeonato de Bélgica es un poco anacrónico en el ciclismo actual. Equipos de tres contra equipos de veintitrés, en algún lugar alrededor de la torre de una iglesia o del ayuntamiento. Interfiere con los campos de entrenamiento en altitud, y a los patrocinadores de los equipos no les gusta precisamente una camiseta en la que la bandera nacional obstruya su propio logotipo.

“Pero no me uno a quienes piensan que la camiseta belga ya no significa nada”.

En cuanto a la carrera del domingo, Lefevere dijo que apoyará a Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) para el título en llano, argumentando que había dado una mejor impresión en la última carrera por etapas del Tour de Bélgica.

Pero en cualquier caso, dijo Lefevere, independientemente de quién iba a ganar, nunca perdería la oportunidad de ver los Nacionales, y señaló que “en un recorrido llano, incluso con un pelotón belga, todavía se ven a los mejores corredores del mundo en acción”.