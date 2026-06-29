El ex director del equipo describe a los Nacionales como “una especie de anacronismo” en una columna de un periódico semanal

Remco Evenepoel ha recibido un fuerte apoyo de su ex director de equipo, Patrick Lefevere, con respecto a la decisión del ciclista de saltarse el Campeonato Nacional de Bélgica este año para permanecer completamente concentrado en su preparación para el Tour de Francia que se acerca rápidamente.

El ciclista de Red Bull-Bora-Hansgrohe optó por perderse los Nacionales, una decisión que, según el reglamento de la Federación Belga de Ciclismo, que estipula que todos los corredores profesionales deben participar en ese evento, hipotéticamente podría resultar en una suspensión breve.

La estrella belga no ha corrido esta primavera desde Lieja-Bastogne-Lieja, siendo la salida del Tour de Francia el 4 de julio su próxima prueba.

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Pero en cualquier caso, dijo Lefevere, independientemente de quién iba a ganar, nunca perdería la oportunidad de ver los Nacionales, y señaló que “en un recorrido llano, incluso con un pelotón belga, todavía se ven a los mejores corredores del mundo en acción”.