Los principales objetivos del esloveno para la próxima temporada serán la París-Roubaix, el Tour de Francia y el Mundial

Tadej Pogačar ha sugerido que intentará ganar las tres Grandes Vueltas en una temporada, pero su enfoque de cara a 2027 sigue siendo conseguir un sexto Tour de Francia récord, un título esquivo de París-Roubaix y un tercer campeonato mundial de ruta.

A principios de este año, el gran belga Eddy Merckx predijo que el corredor del UAE Team Emirates-XRG era capaz de ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España en una temporada, una hazaña sin precedentes.

Cuando las palabras de Merckx fueron expresadas a Pogačar durante un evento anual de pádel organizado por la Agencia de Gestión Deportiva A&J Sport, de la que Pogačar es cliente, el esloveno admitió que este gigantesco objetivo probablemente sería algo a lo que aspiraría en los próximos años.

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“¿Merckx dijo que debería intentar correr el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta el mismo año? No lo descarto; de hecho, lo intentaré tarde o temprano, pero no en 2027”, dijo, según tuttobiciweb.it.

Continuó describiendo sus mayores objetivos para la próxima temporada; diciendo que primero planea completar el conjunto de ganar los cinco monumentos durante su carrera. Se uniría a un club difícil de alcanzar que también incluye a Merckx, Roger de Vlaeminck y Rik van Looy si ganara la París-Roubaix.

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“La próxima temporada, lo más probable es que me vean persiguiendo una sexta camiseta amarilla. ¿Paris-Roubaix? Será uno de mis objetivos; intentar ganarla es un desafío fascinante y complejo; de lo contrario, no se llamaría el Infierno del Norte. Realmente me emociona”.

“Creo que hay muchas posibilidades de que tanto el Tour de Flandes como la París-Roubaix vuelvan a estar en mi calendario”, añadió Pogačar en conversación con HLN en el evento de pádel. “Tengo muchas ganas de que llegue; son grandes carreras”.

De cara a sus mayores ambiciones en 2027, el calendario de principios de temporada de Pogačar aún no ha sido confirmado. Sin embargo, anteriormente sugirió regresar al UAE Tour, una carrera importante para los dueños del equipo, que ganó en 2021, 2022 y 2025.

Es posible que Pogačar también regrese a Strade Bianche, pero el año pasado dijo que era poco probable que volviera a correr Milán-San Remo después de su triunfo de 2026 sobre Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en la Via Roma.

También es probable que Pogačar vuelva a participar en la Vuelta a España la próxima temporada.

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'Ahora me siento genial'

Han sido unos meses inusuales para Pogačar tras la caída que puso fin a su desafío de la Vuelta a España en el camino a Xeraco. Está mucho más familiarizado con terminar su temporada con una nota alta.

Después de liderar la carrera durante toda la carrera, Pogačar sufrió una fractura de clavícula izquierda, una conmoción cerebral y tres vértebras fracturadas, y dijo que estaba “feliz de estar vivo” después de golpear una roca en la carretera a gran velocidad.

Desde entonces, Pogačar se ha centrado en la recuperación y ya lleva varias semanas de vuelta sobre la bicicleta.

“Los primeros viajes de regreso fueron bastante duros”, dijo Pogačar. HLN. “Pero durante la última semana estoy empezando a sentirme muy bien otra vez. Estoy disfrutando de nuevo de las largas sesiones de entrenamiento y trabajando mucho en mis piernas”.

“Ahora me siento muy bien, estoy entrenando y quiero volver a competir. Tengo confianza en poder volver a mi nivel anterior, o incluso mejorar”, dijo a tuttobiciweb.

Ahora, la atención se centra en los campos de entrenamiento de invierno con su equipo UAE Team Emirates-XRG y la planificación para 2027.

“He aprendido mucho en las últimas semanas. Incluso las experiencias negativas contienen lecciones. En los próximos campos de entrenamiento, hablaré con la dirección y los entrenadores del UAE Team Emirates XRG y estableceremos el plan de acción, pero tengo un buen presentimiento”.

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