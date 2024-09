El esloveno se recupera tras un problema mecánico en el último descenso a Villablino en la etapa 14

Al final, fue un recordatorio útil y nada más. La Vuelta a España nunca es tan sencilla como parece, incluso para Primož Roglič. El esloveno ha ganado esta carrera tres veces, pero cada una de esas victorias tuvo sus momentos difíciles. Un día después de dejar un gran depósito en el maillot rojo en el Puerto de Ancares, Roglič sufrió otro susto al final de la etapa 14 en Villablino.

El pelotón acababa de coronar el Puerto de Leitariegos y de volver a cruzar de Asturias a León cuando Roglič se dio cuenta de que algo no iba bien con su bicicleta. Frenó junto con su compañero de equipo Daniel Martínez, que rápidamente le entregó su máquina y empujó a su líder una vez más.

Apenas quedaban 10 kilómetros hasta la meta, pero Roglič irradiaba su habitual calma beatífica mientras se disponía a perseguirlo. De hecho, las cámaras de televisión de la emisora ​​anfitriona parecían mucho más nerviosas por el incidente que él, deteniéndose por error para centrarse en la espera de Martínez por una bicicleta de repuesto en lugar de seguir la persecución de Roglič.

Cuando Kaden Groves superó a Wout van Aert en el sprint y ganó en Villablino, Roglič ya estaba de nuevo en el pelotón. Al llegar a la meta, se abrió paso con serenidad entre los asistentes y los equipos de televisión en la avenida Gancedo antes de dirigirse hacia el autobús del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, que se encontraba a un kilómetro de distancia. Un día menos.

Tras su exhibición en el Puerto de Ancares en la etapa 13, Roglič parece cada vez más el hombre a batir en esta Vuelta. Ese esfuerzo redujo la ventaja que antes tenía Ben O'Connor, que ostentaba el maillot rojo, a una más manejable de 1:21, mientras que Roglič también amplió su ventaja sobre el tercer clasificado, Enric Mas, que ahora está a 1:40 del esloveno.

Sin embargo, el sábado por la mañana en Villafranco del Bierzo, el director deportivo Patxi Vila no estaba convencido de que la nueva configuración de la clasificación general supusiera necesariamente que Red Bull-Bora-Hansgrohe tuviera una mayor responsabilidad en la vigilancia del pelotón. Este sentimiento se vio confirmado en la etapa 14, donde Visma-Lease a Bike pasó la mayor parte del día marcando el ritmo en nombre de Van Aert.

“Al final sólo nos centramos en nuestra carrera”, dijo Vila. Noticias de ciclismo“Tenemos un plan, lo estamos ejecutando y nos mantenemos enfocados en eso. Queremos llegar a Madrid en el menor tiempo posible, que es en lo que nos estamos enfocando, así que no estamos mirando realmente a otras personas”.

Sin embargo, Vila seguramente se habrá sentido alentado por la fuerza colectiva de Red Bull en el Puerto de Ancares. A pesar de las dos victorias de etapa de Roglič en la semana de apertura, Red Bull no siempre se ha impuesto en esta Vuelta, pero su exhibición del viernes fue la más completa hasta el momento, con Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov y Martínez disparando en las pendientes inferiores de la subida final al servicio de Roglič.

“Sabíamos que desde el viernes hasta el final de la carrera sería la parte más dura, así que intentamos maximizar realmente la recuperación y la forma de los corredores de cara a la parte final de la Vuelta”, dijo Vila.

“Esperamos que podamos ver que hicimos lo correcto al hacerlo. Ha sido muy duro. Los primeros nueve días fueron muy duros y con mucho calor, así que no estábamos seguros de cómo afectaría eso a los corredores. Estoy bastante seguro de que en algún momento eso surgirá, pero hemos estado pensando en cuidar a cada uno de los ocho corredores que tenemos aquí, para asegurarnos de que alcancen su máximo potencial”.

Cuitu Negru

La capacidad de Roglič para alcanzar sus propias notas altas había estado en duda antes de la Vuelta a España después de que sufriera una fractura de vértebra en el accidente que puso fin a su aspiración al Tour de Francia. Los efectos persistentes de esa lesión siguieron siendo una preocupación incluso después de las victorias de etapa de Roglič en la primera semana, y el viernes, confesó que Red Bull no había perseguido a la escapada del día porque “aún no se sentía completamente seguro”.

Su confianza en sí mismo seguramente se habrá visto reforzada por su exhibición imperiosa en Os Ancares, donde, de forma constante y sin remordimientos, superó a Mas en las pendientes más duras del 15% de la subida. Los dos minutos que le había quitado a O'Connor fueron la noticia principal del viernes, pero la ventaja de un minuto de Roglič sobre Mas y Richard Carapaz podría ser igual de significativa en la narrativa general de esta carrera.

“Aun así, me gustaría tener algo más”, sonrió Vila. “Es bueno, diría que da confianza. Hemos ganado algo de tiempo con O'Connor, pero también hemos ganado algo de tiempo con el tercero y el cuarto puesto de la general. Ha sido un buen día para nosotros, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Lo más difícil está por llegar”.

Aunque las pendientes suaves y constantes del Puerto de Leitariegos nunca fueron una opción que produjera pirotecnia entre los contendientes de la general, el recorrido de la Vuelta a España para la etapa 15 bien podría ser el tramo más exigente de la carrera hasta la fecha. Después de dos ascensos al Alto de la Colladiella de categoría 1, la Vuelta regresa a la meta en alto de categoría especial en Cuitu Negru (18,9 km al 7,4 %), que se abordó por última vez en 2012.

“Un déficit de 1:21 sobre el maillot rojo no parece nada, pero sigue siendo mucho. Lo que quiero decir es que todavía queda mucho trabajo por hacer y lo más duro de la Vuelta está por llegar”, dijo Vila. “El domingo es muy duro. He corrido muchas veces la subida hasta Pajares, pero no la última parte hasta Cuitu Negru. He estado un tiempo allí para hacer un reconocimiento… Eso es una subida. Esa es una subida de verdad”.