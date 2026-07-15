Matteo Jorgenson describe al líder de la carrera como “quizás el mejor ciclista de todos los tiempos”, pero añade que su compañero de equipo “realmente cree que puede vencerlo, todos lo creemos”.

Con sólo nueve días de carrera en el Tour de Francia, Jonas Vingegaard ya está a 2:42 de Tadej Pogačar, y el danés perdió la mayor parte de su tiempo después de ser derrotado por el Campeón del Mundo en la etapa 6 en Gavarnie-Gèdre.

Aún así, su equipo Visma-Lease a Bike no abandonará el desafío hasta llegar a París, prometiendo intentarlo todo en la lucha contra Pogačar mientras consideran la tercera semana brutalmente difícil como una oportunidad suficiente para revertir el déficit.

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Jonás Vingegaard de Visma | Lease a Bike, con el maillot Polka Dot Mountain, se resguarda del calor previo a la etapa 9 en Malemort