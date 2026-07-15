Matteo Jorgenson describe al líder de la carrera como “quizás el mejor ciclista de todos los tiempos”, pero añade que su compañero de equipo “realmente cree que puede vencerlo, todos lo creemos”.

Con sólo nueve días de carrera en el Tour de Francia, Jonas Vingegaard ya está a 2:42 de Tadej Pogačar, y el danés perdió la mayor parte de su tiempo después de ser derrotado por el Campeón del Mundo en la etapa 6 en Gavarnie-Gèdre.

Aún así, su equipo Visma-Lease a Bike no abandonará el desafío hasta llegar a París, prometiendo intentarlo todo en la lucha contra Pogačar mientras consideran la tercera semana brutalmente difícil como una oportunidad suficiente para revertir el déficit.

Por supuesto, el dos veces ganador Vingegaard nunca admitiría abiertamente que el Tour era una causa perdida tan temprano, sin importar la brecha, pero ahora tiene una batalla cuesta arriba y está en forma para descubrir si va a competir como el equipo holandés había esperado originalmente.

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“Si tirara la toalla, tampoco sería un buen DS. Buscaremos todas las oportunidades en las próximas dos semanas. Lucharemos por cada segundo y lo haremos hasta París”, dijo el director deportivo Marc Reef un día después de que el líder de la carrera del UAE Team Emirates-XRG destrozara a todos en el Col du Tourmalet.

“Es algo que comienza con el plan y con la confianza en nosotros mismos. Teníamos una estrategia con la que entramos en el Tour, que todavía está ahí, y las etapas en las que se marcarán las grandes diferencias también están por llegar”.

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Hablando en danés Aften Tour de TV2 Después de la novena etapa del domingo, Vingegaard habló abiertamente sobre cómo necesitaba hacer un cambio para esta temporada (correr el Giro y alterar su preparación) y la decepción de la etapa del Tourmalet. También respondió a quienes vienen diciendo que el Tour ya terminó.

“¿Ha terminado el Tour?” le preguntaron. “No lo creo”, respondió Vingegaard. “Mucha gente piensa que sí, pero yo no. He estado atrás antes y gané. Creo que se puede lograr. Lucharé hasta llegar a París”.

Cuando Vingegaard ganó el Tour en 2022, no tomó el control hasta la increíble exhibición del equipo de Visma en la etapa 11 hasta el Col du Granon, pero había entrado ese día persiguiendo a Pogačar, que ya estaba de amarillo y con 39 segundos de ventaja en la general.

Sin embargo, 2:42 es un margen mucho mayor, y esta es la mayor ventaja que cualquier corredor ha tenido sobre el segundo lugar de cara al primer día de descanso desde Thomas Voeckler en 2004, quien lideraba por 3:01 después de ganar la etapa 12 desde la fuga.

'Creemos que puedo mejorar cada vez más'

Con un fuerte deseo de dar un salto en su forma, Vingegaard reveló cómo también comenzó lentamente en el Giro de Italia que ganó en mayo. Es muy consciente de que necesitará más de lo que demostró en la etapa 6, pero está convencido de que hay más rendimiento en sus piernas que extraer.

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Al ganar el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ha tenido su mejor preparación para el Tour de Francia hasta el momento, pero aún no tenemos idea de cómo se comparará con Tadej Pogačar.



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“Tuvimos un buen comienzo de carrera y ganamos la contrarreloj por equipos, y estuve dos días con el maillot amarillo, y eso fue, por supuesto, agradable”, dijo Vingegaard sobre TV2.

“La forma en que fueron las cosas en la etapa del Tourmalet no fue exactamente lo que esperaba. Así es ahora y creemos que puedo mejorar cada vez más a lo largo de la carrera. Así que tengo bastante confianza para el resto de la carrera”.

“Me sentí un poco igual en el Giro. No fue el mejor comienzo que tuve allí. Entré mejor en la carrera ciclista en la segunda y tercera semana, y fui mejorando cada vez más, significativamente mejor a lo largo de la carrera. Por supuesto, también esperamos poder ser significativamente mejor que en el Tourmalet. Creo que puedo hacerlo, y el equipo también lo cree”.

Reef también notó cómo la potencia que Vingegaard produjo en el Tourmalet –aunque no suficiente para seguir a su rival– fue suficiente para mantener al equipo hambriento, con la esperanza de crecer en las 16 etapas restantes y, lo más importante, en los dos días a Alpe d'Huez el último viernes y sábado.

“Hizo números bastante buenos, especialmente en las circunstancias con el calor, también con la escalada”, dijo Reef. “Creo que la diferencia fue bastante pequeña, especialmente en el Tourmalet. No fue tan grande”.

“Estuvo mucho tiempo, muy, muy cerca, hasta siete segundos, creo, durante los primeros 2,5 km después del ataque de Pogačar, y luego Jonas había tenido dificultades para mantener el ritmo, pero también Pogačar, porque de lo contrario habría habido una brecha mayor en la cima.

“Así que también tenemos confianza en que Jonas crezca cada vez más en la carrera y que irá mejorando cada vez más”.

¿Dónde puede Visma marcar la diferencia en las semanas dos y tres?

Hace doce meses, Visma intentó abrir la intensa primera semana del Tour con carreras agresivas, utilizando el equipo de 'estilo Clásico' que habían traído para apoyar a Vingegaard, pero Matteo Jorgenson había dicho que la ruta en 2026 simplemente no había permitido que se repitiera eso.

También se le preguntó a Reef si Visma tendría que empezar a ser más agresivo ahora que la diferencia es de 2:42, pero rápidamente respondió que todavía no había necesidad de entrar en pánico o desviarse del plan original.

“En este momento, en el que nos encontramos, todavía no, pero cuanto más nos acerquemos a París, sí, mayor será el riesgo que podremos asumir”, afirmó.

“Por supuesto, es decepcionante lo que tuvimos (en la etapa 6), pero el Tour todavía son dos semanas. Además, él mismo dijo inmediatamente que tenemos mucho por lo que luchar. Son 2:40, pero en realidad también sólo 2:40 porque lo perdió un día, y también puede darle la vuelta en un día”.

Sus mejores posibilidades de ganar tiempo en Pogačar, si Visma opta por métodos ortodoxos para derrotarlo mano a mano, serán en la etapa 10 hasta Le Lioran, donde lo venció al sprint en 2024, el dúo de etapas de este fin de semana hasta Le Markstein y Plateau de Solaison, o en los dos días hasta Alpe d'Huez en las etapas 19 y 20, la segunda de las cuales es la etapa reina.

Así que hay mucho camino para hacer mella en la ventaja de Pogačar y para que el esloveno tenga un mal día, pero no ha tenido muchos de ellos desde la última vez que perdió el Tour en 2023 a manos de Vingegaard. Todas las señales apuntan a que sólo ampliará esa ventaja, pero los compañeros de Vingegaard creen firmemente en el resultado contrario.

“Creo que Jonas es un líder que da el ejemplo”, dijo Jorgenson. ciclismonoticias antes de la etapa 9 en Malemort.

“La forma en que se enfrenta al que tal vez sea el mejor ciclista de todos los tiempos, todavía cree en sí mismo y todavía lucha todos los días para mantenerse lo más cerca posible, para mí, es admirable. Sólo puedo aplaudirlo porque realmente cree que puede vencerlo, y todos lo creemos. Creo que es increíble verlo”.