Todo sonrisas para el escalador checo tras una visita tardía al dentista tras la etapa 1, pero el jefe del equipo sigue descontento por la falta de disculpas

Después de ser arrancado de su bicicleta por la bolsa de un espectador y romperse tres dientes antes de la primera etapa, Jan Hirt regresó con la sonrisa arreglada antes de la etapa 2 del Tour de Francia después de una visita al dentista de urgencia anoche.

Hirt cayó de bruces antes del inicio de la etapa en Florencia después de que los fanáticos superaran las barreras e inundaran el área del equipo, donde los ciclistas viajan entre sus autobuses hasta el inicio de sesión. Aquí es donde se desarrolló el caos, algo que el jefe del equipo Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, calificó de “inaceptable”.

El veterano jefe estaba en el inicio de la etapa 2 en Cesenatico y claramente no estaba contento cuando habló con los medios sobre el incidente, con un tono obviamente enojado con los organizadores de la carrera, ASO, de quienes su equipo aún no había escuchado una disculpa.

“Lo que pasó es inaceptable. Tenemos tantas reglas y tenemos que pagar por todo. Y luego ocurre la colisión con ese estúpido espectador y su mochila”, dijo Lefevere a El Nieuwsblad y esporza.

“No”, dijo Lefevere cuando se le preguntó si ASO se había disculpado por el incidente. “Pero deben haber leído mi mensaje en X, ¿no? Vi caras largas en el hotel, pero eso no me importa. No hemos recibido ninguna disculpa”.

Hirt fue trasladado rápidamente, después de un duro día sobre el sillín, a la Clínica Merli en Rimini, donde le arreglaron los tres dientes astillados. Pero fue un día de puro sufrimiento, ya que no pudo alimentarse adecuadamente durante las cinco horas y media que duró la carrera.

“Ayer no pudo comer durante el paseo, ni siquiera geles. Sobrevivió todo el viaje con botellas de agua”, dijo Lefevere. “Hice los arreglos para que lo operaran ayer en una clínica privada. Afortunadamente, por la noche volvió al hotel con tres dientes reparados”.

Hirt se mostró mucho más animado al principio, con su sonrisa recuperada, y agradeció el gran trabajo del dentista. Aunque estaba molesto por el incidente, estaba contento de poder continuar en una zona de salida mucho más segura en la segunda etapa.

“El dentista hizo un gran trabajo. Salimos directamente de la línea de meta y pasamos dos horas allí anoche, pero ahora hoy es mucho mejor”, dijo Hirt. ciclismonoticias en el autobús del equipo en Cesenatico.

“Creo que hoy podemos ver que (la seguridad) es mucho mejor, pero es una pena que haya que hacer algo antes de cambiarla. Debería ser mejor, por supuesto, si pueden hacerlo desde el primer día.

“Por supuesto que no estaba contento, era realmente molesto, pero la vida continúa”.

El hecho de que Hirt pueda tomar la salida en la segunda etapa significa que el equipo de escalada de Remco Evenepoel sigue al máximo nivel. El escalador checo será muy importante para el debutante en el Tour junto a Mikel Landa cuando lleguen los puertos más duros.