Al australiano se le dijo que no trabajara con su ex compañero de equipo de Ineos Grenadiers y se arriesgara a darle al rival de la general una ventaja de tiempo

Hace tres años, una victoria crítica en Lobethal en el Festival de Ciclismo de Santos impulsó una temporada nacional estelar que lanzó a Luke Plapp al WorldTour.

El miércoles, el ciclista de Jayco AlUla intentó conseguir su primera victoria en el WorldTour en Lobethal, inspirado por su actuación de 2021.

El mordaz ataque de Plapp en la subida final de la etapa 2 a Fox Creek, con menos de 10 km para el final, derribó a un corredor tras otro con Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) entre los que intentaron seguirlo pero se desvanecieron. Cuando Plapp comenzó a acelerar el descenso hasta la meta, parecía casi una copia al carbón de su escenario ganador de 2021, excepto por una cosa: no estaba solo.

“Para ser honesto, vi esa repetición un par de veces la semana pasada y me concentré mucho en esta etapa antes de llegar aquí”, dijo el campeón australiano en Lobethal.

“Hice algunos reconocimientos y realmente me gusta esa subida… pero desafortunadamente Johnny (Jhonatan Narváez), quien es probablemente uno de los más rápidos de este grupo, estaba allí”.

Si hubiera sido casi cualquiera de los otros 138 corredores en el pelotón del Tour Down Under, el movimiento podría haber tenido una oportunidad. Pero Narváez, que demostró claramente su velocidad en un sprint en grupo reducido en el Down Under Classic del sábado, no era un piloto de Plapp y Jayco AlUla podía permitirse llevarse segundos de bonificación o abrir una brecha de tiempo.

“Hubo dos personas con las que nos dijeron que no podía montar y eran Corbin (Strong) y Johnny, así que verlo allí fue realmente molesto”, dijo Plapp.

“Supongo que fue como, ‘qué podría haber sido’ si él no estuviera allí, pero es un acto de clase”.

La presencia de Narváez obligó a Plapp a sentarse, señalando su auricular para indicar que le decían que no trabajara con el piloto del Ineos Grenadiers, que hasta hace un mes había sido compañero de equipo.

Narváez se mostró claramente frustrado por la decisión del australiano de no ayudar a consolidar la brecha en una jugada que había iniciado. Lo primero que hizo Plapp cuando regresó al área del equipo fue caminar directamente hacia los vehículos de Ineos Grenadiers, estacionados junto a Jayco-AlUla para explicar sus tácticas, antes de venir a hablar con los reporteros que esperaban, entre ellos My Bike.

“Se habló un poco durante el descenso: por qué no estaba trabajando, así que simplemente pedí perdón”, dijo Plapp cuando se le preguntó de qué trataba la conversación.

“Son muy buenos amigos y él es un tipo realmente agradable, así que solo estaba tratando de hacerle saber que no estaba tratando de ser un idiota con él”.

La táctica escénica de Plapp fue diseñada para ayudar a su nuevo equipo a ganar, no a su antiguo equipo.

Jayco-AlUla ha entrado en el titular del WorldTour australiano como un absoluto favorito, con tres escaladores poderosos y en forma: Simon Yates, Plapp y Chris Harper.

Eso significa que, aunque hubiera sido bueno ganar segundos antes del fin de semana, cuando la carrera termina con una etapa en la subida de Willunga y luego otra en Mount Lofty, el equipo australiano afrontó el día con una actitud de que era más importante no perderlos.

“Al final del día, nuestras opciones siguen siendo más adecuadas para la escalada y sin un final cuesta arriba es difícil”, dijo el director deportivo de Jayco AlUla, Matt Hayman, a My Bike antes del inicio de la etapa en Norwood.

“Probablemente no sean los más rápidos de un grupo pequeño, pero comenzamos la cumbre de Norton y esos muchachos están listos para correr y están en muy buena forma; están ansiosos, eso es seguro, pero tiene que ser el combinación correcta”.

Y no fue con Plapp y Narváez.

Aunque Plapp tuvo que frenar su ataque, sacó algunos aspectos positivos de un día que pudo haber sido su primer objetivo de carrera del año y que no dio frutos después de ganar antes tanto la contrarreloj australiana como la carrera en ruta en el Campeonato Nacional. este mes.

“Creo que al final fue un día realmente bueno”, dijo Plapp.

“Estoy muy satisfecho con mis piernas para escalar. Creo que son muy buenas señales de cara al sábado y el domingo y, como equipo, creo que nos vemos muy, muy fuertes”.

El velocista de Jayco AlUla, Caleb Ewan, que no se había sentido bien durante la carrera y llegó cuarto en la etapa 1 después de quedarse sin fuerza, superó la última subida, mientras que rivales como el ganador de la primera etapa Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) y Phil La Bauhaus (Bahréin Victoriosa) no lo hizo.

Ewan terminó quinto en una etapa donde el grupo reducido se vio frustrado por el ataque del ganador Isaac Del Toro (UAE Team Emirates).

“Si Caleb supera eso y compite en los sprints, obviamente demuestra que para mañana está listo para volver a hacerlo y ayer salió del sistema”, dijo Plapp.

“Pero para que Simon, Harps y yo sigamos en la general con dos días de sprint por delante, deberíamos llegar al sábado domingo en buena forma”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.