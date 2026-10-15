El piloto británico tuvo una primera temporada interrumpida después de su pausa en su carrera, pero “hay mucho más por venir”, dice el jefe del equipo, George Hincapie.

Modern Adventure Pro Cycling ha anunciado que el corredor británico Leo Hayter continuará con el equipo hasta 2027.

Hayter, uno de los mejores talentos sub-23 hace unos años, volvió a competir a finales de la temporada pasada después de un año fuera de la bicicleta y el final de su contrato anterior con Ineos Grenadiers. Se alejó del equipo británico en agosto de 2024, revelando una batalla de años contra la depresión.

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