El piloto británico tuvo una primera temporada interrumpida después de su pausa en su carrera, pero “hay mucho más por venir”, dice el jefe del equipo, George Hincapie.

Modern Adventure Pro Cycling ha anunciado que el corredor británico Leo Hayter continuará con el equipo hasta 2027.

Hayter, uno de los mejores talentos sub-23 hace unos años, volvió a competir a finales de la temporada pasada después de un año fuera de la bicicleta y el final de su contrato anterior con Ineos Grenadiers. Se alejó del equipo británico en agosto de 2024, revelando una batalla de años contra la depresión.

El jugador de 25 años firmó con Modern Adventure este año, aunque las lesiones interrumpieron su temporada. Sufrió una lesión en la espalda en primavera y un ataque de pericarditis a finales de año, pero regresará en 2027.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Estoy muy feliz de continuar con el equipo. Lo que primero vi como un trampolín hacia la cima del deporte se transformó en un equipo que veo como el ambiente ideal para prosperar”, dijo Hayter.

“Tuve una temporada difícil con una lesión en la espalda que me retuvo hasta julio, pero desde entonces sentí que había subido un nivel.

te puede gustar



'Ha sido muy divertido verlo recuperar las piernas': el año de Leo Hayter en Modern Adventure podría hacer que regrese en 2027



“Realmente no podía ir más rápido” – Agotado en la Vuelta a España, Ethan Hayter nunca encontró la navegación tranquila en la contrarreloj en Montreal Road Worlds



“Me sentía delirante y aferrado al coche” – Aún sin equipo para 2027 y a pesar de los problemas en el calor, Ethan Hayter sigue adelante en la Vuelta a España

“Durante todo el proceso, tuve todo el apoyo y la confianza del equipo, y estoy feliz de poder compensarlo con dos podios profesionales en la segunda mitad del año. Desafortunadamente, mi corta temporada se vio aún más corta debido a un diagnóstico de pericarditis. La recuperación es frustrantemente larga, pero junto con los médicos del equipo, tenemos un plan para llegar el próximo año de la mejor manera posible”.

La primera temporada de Hayter en Modern Adventure

Hayter, que ganó el Giro de Italia sub-23 en 2022, participó en 19 días de carrera esta temporada, incluidos el Tour de Sibiu y el Tour de Luxemburgo. Su mejor resultado fue el quinto puesto en la carrera por etapas TPC en Nouvelle-Aquitaine en agosto.

“Una vez que esté en forma, tengo muchas ganas de aprovechar los pequeños éxitos que tuve este año; seguir corriendo para apoyar a los muchachos y convertir mis lugares en el podio en victorias cuando surja la oportunidad”, dijo.

Modern Adventure ha disfrutado de una exitosa temporada de debut en el pelotón, logrando cinco victorias, incluido el Tour de Valonia con Ben Oliver. Hayter será parte de una plantilla aparentemente sin cambios el próximo año, con todos los corredores del equipo bajo contrato para 2026, incluidos Oliver, Robin Carpenter y Stefan De Bod.

El cofundador del equipo, George Hincapie, dijo que cree que hay más por venir de Hayter una vez que se recupere de su enfermedad y regrese a competir la próxima temporada.

“Estamos muy contentos de que Leo continúe con nosotros. Es un ciclista talentoso y ha demostrado lo que puede hacer cuando es capaz de generar impulso. Esperamos apoyarlo durante su recuperación y ayudarlo a seguir avanzando. Creemos que hay mucho más por venir”.