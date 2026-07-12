El británico dice: “Simplemente no lo tengo en las subidas largas”

Tom Pidcock dijo que quería “enterrarse en un agujero y esconderse” en el Col du Tourmalet mientras luchaba por mantenerse en contacto con los favoritos de la general en la etapa 6 del Tour de Francia.

El líder del Pinarello-Q36.5 estaba detrás del grupo general antes de que Tadej Pogačar lanzara su ataque ganador de la etapa, y no formaba parte del grupo perseguidor que se formó detrás del nuevo líder de la carrera y su gran rival Jonas Vingegaard.

En cambio, corrió a casa en el puesto 15 junto a Jordan Jegat, Harold Tejada e Ilan Van Wilder, cediendo 8:18 a Pogačar, y ahora ocupa el puesto 15 en la general a 9:50 del maillot amarillo.

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“No vi su ataque. Ya estaba caído”, dijo Pidcock. Deportes TNT después de la etapa.

“Estaba muy agradecido de tener a Chris Harper allí cuidándome. En estas situaciones lo único que quieres es enterrarte en un agujero y esconderte.

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“Fue muy difícil. Simplemente no lo tengo en las subidas largas. Fui tan duro como pude y veremos qué puedo hacer en el resto de la carrera”.

Pidcock dijo que sabía que Pogačar haría un gran ataque en la etapa 6, la primera etapa realmente de montaña del Tour, llegando incluso a decir que el campeón del mundo podría ganar el Tour de Francia en el Tourmalet.

Obviamente, a falta de 15 etapas por disputar, eso no está confirmado, pero ya disfruta de una ventaja de 2:42 sobre Vingegaard, por lo que ahora es el gran favorito para llegar a la cima en París.

“Sabía que eso iba a suceder hoy”, dijo Pidcock. “Querían conservar la camiseta el día que la perdieron y no lo consiguieron. Ahora son como cuatro días de descanso para él.

“Creo que hoy tenía todas las cartas sobre la mesa y esta mañana dije 'Hoy, Tadej puede ganar el Tour de Francia' y con dos minutos, sí…”

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Pidcock, quien ganó una etapa del Tour hace cuatro años en L'Alpe d'Huez, dijo que todavía tiene objetivos para el Tour de este año, incluso si un desafío en la cima de la clasificación general se ha quedado en el camino.

Las esperanzas eran altas después de su podio en la Vuelta a España del año pasado, pero Pidcock indicó que su preparación para el Tour, especialmente para las subidas largas como el Tourmalet, no ha sido ideal.

“Espero mejorar cada vez más”, dijo.

“Lo más importante para mí es la dificultad en las subidas largas, luego caerme en Cataluña y perderme las etapas de montaña, enfermarme durante una semana y perderme Suiza. No ayuda. Así que definitivamente lo demostré hoy”.

“Creo que, para ser honesto, mi desempeño no es tan malo, el nivel es súper alto. Veremos el resto de la carrera. Sólo tengo que mantener el ánimo alto, no es el fin del mundo”.