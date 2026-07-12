El británico dice: “Simplemente no lo tengo en las subidas largas”

Tom Pidcock dijo que quería “enterrarse en un agujero y esconderse” en el Col du Tourmalet mientras luchaba por mantenerse en contacto con los favoritos de la general en la etapa 6 del Tour de Francia.

El líder del Pinarello-Q36.5 estaba detrás del grupo general antes de que Tadej Pogačar lanzara su ataque ganador de la etapa, y no formaba parte del grupo perseguidor que se formó detrás del nuevo líder de la carrera y su gran rival Jonas Vingegaard.

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