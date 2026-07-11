Brandon McNulty, Felix Großschartner e Isaac del Toro luchan por el premio MVP con giros vitales en el Col du Tourmalet

Los corredores del UAE Team Emirates-XRG estaban cansados ​​más allá de la línea de meta de la etapa 6 del Tour de Francia hasta Gavarnie-Gèdre, pero satisfechos después de ejecutar su estrategia de carrera a la perfección, con Tadej Pogačar ganando solo y abriendo una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard.

Hubo cierto debate previo al Tour sobre quién tenía el equipo más fuerte, pero los Emiratos Árabes Unidos superaron a Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike, confirmando su estatus de súper equipo con actuaciones sobresalientes de los siete corredores que compiten para Pogačar.

Pogačar fue el primero en llegar a la cima del Col du Tourmalet, estableciendo un nuevo tiempo récord. Se llevó la camiseta de lunares de la competición de montaña y la camiseta amarilla. Isaac del Toro terminó tercero en la etapa, ascendió al tercer lugar en la general y ahora lidera la competencia de mejores corredores jóvenes.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Los Emiratos Árabes Unidos siguen terceros en la clasificación por equipos, a 27:08 del Lidl-Trek, pero probablemente tengan eso en la mira.

“Cada compañero de equipo fue simplemente increíble”, dijo Pogačar, elogiando a sus compañeros de equipo.

te puede gustar



'Ganar etapas puede ayudarte a ganar el Tour de Francia': el UAE Team Emirates justifica el dominio inicial de la carrera



El equipo UAE Team Emirates-XRG Tour de France confirmado mientras Tadej Pogačar reúne “un grupo fantástico de compañeros y personal” para perseguir el quinto título



Tour de Francia: Isaac del Toro y Tadej Pogačar dominan al UAE Team Emirates 1-2 en la etapa 2

“Estoy muy orgulloso de todos ellos. Son muy buenos muchachos y estoy muy feliz de darme cuenta de todo el revuelo que tuvimos los últimos dos días”.

Pogačar reveló que idearon su plan de carrera mientras viajaban a su hotel en el autobús del equipo el miércoles por la noche y luego se divirtieron ejecutando cada detalle.

Nils Politt, Tim Wellens y Florian Vermersch hicieron gran parte del duro trabajo inicial en las carreteras llanas al norte de Pau, manteniendo el ritmo alto para controlar los primeros ataques y asegurándose de que Pogačar y los demás escaladores recibieran agua y hielo para ayudarles a combatir el calor feroz. Las altas velocidades en las carreteras llanas también significaron que la estrategia de Visma-Lease a Bike de enviar a Victor Campenaerts y Matteo Jorgenson no funcionó.

Los UAE se hicieron con el control de la etapa en la subida al Col d'Aspin y persiguieron a Ben O'Connor (Jayco-AlUla), imponiendo su autoridad al pelotón. Pronto tuvieron una clara superioridad numérica y psicológica.

En el Col du Tourmalet, sus camisetas blancas y negras lideraron el pelotón, sacudiendo a los corredores más débiles y creando un grupo selecto de 20. Felix Großschartner hizo un giro largo y duro en las laderas inferiores del Tourmalet, luego Brandon McNulty igualó su esfuerzo, reduciendo el grupo a aproximadamente una docena de contendientes para la general.

Qué leer a continuación



'Es una obra maestra de Tadej Pogačar': el campeón defensor del Tour de Francia le da el regalo de su vida a su compañero Isaac del Toro



Tour de Francia: Tadej Pogačar se aleja de Jonas Vingegaard en el tramo final del ascenso a Les Angles para ganar la etapa 3 y obtener el maillot amarillo



“No pude dormir mucho porque estaba muy emocionado”: a pesar de los flashbacks y del despertar temprano, Tadej Pogačar toma el control total del Tour de Francia en la primera etapa de montaña

Mientras salían del túnel y se acercaban a la estación de esquí de La Mongie, Adam Yates y luego Isaac del Toro aumentaron la velocidad para darle a Pogačar la plataforma de lanzamiento perfecta para su ataque en solitario.





Hubo muchos choques de manos y sonrisas cuando los corredores llegaron a la meta en Gavarnie-Gèdre, sabiendo que Pogačar había completado la estrategia y había tomado el control del Tour de Francia. McNulty, Grossschartner y Del Toro parecen estar peleando por el premio MVP de los EAU.

“Seguramente hacemos bromas al respecto, pero todos están aquí para dar el 100%”, dijo Grossschartner. ciclismonoticias sobre el premio.

“Algún día yo tengo un día mejor, algún día otro chico tiene un día mejor. Pasamos mucho tiempo juntos y conocemos a todos, lo que hacemos y cómo pensamos. Hoy fue uno de los días en los que todos estaban realmente al 100%. Fue genial verlo. Que Tadej pueda terminarlo e Isaac quede tercero, es perfecto”.

El director del equipo de los EAU, Mauro Gianetti, ha sido testigo de muchas de las victorias de Tadej Pogačar, pero estaba lleno de admiración por el esloveno y por todos los corredores de los EAU. Gianetti abrazó a Pogačar cerca del final.

“Tadej me sorprende cada vez que hace una actuación como ésta”, dijo Gianetti. ciclismonoticias.

“El plan era marcar un ritmo fuerte en el Col d'Aspin y luego en el Col du Tourmalet, para acelerar a fondo y marcar la diferencia. No queríamos esperar a la subida hasta la meta porque no era lo suficientemente empinada y había viento de cola. No queríamos ser atacados en el camino hasta la meta, así que atacamos primero. El equipo ejecutó cada detalle del plan”.

Pogačar ya está vestido de amarillo y domina el Tour 2026 después de solo seis etapas, pero los Emiratos Árabes Unidos parecen estar listos para volver a controlar la carrera hasta París.

“Está bien. Lo hemos hecho antes”, dijo Gianetti, con total confianza en su equipo.