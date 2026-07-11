Brandon McNulty, Felix Großschartner e Isaac del Toro luchan por el premio MVP con giros vitales en el Col du Tourmalet

Los corredores del UAE Team Emirates-XRG estaban cansados ​​más allá de la línea de meta de la etapa 6 del Tour de Francia hasta Gavarnie-Gèdre, pero satisfechos después de ejecutar su estrategia de carrera a la perfección, con Tadej Pogačar ganando solo y abriendo una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard.

Hubo cierto debate previo al Tour sobre quién tenía el equipo más fuerte, pero los Emiratos Árabes Unidos superaron a Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike, confirmando su estatus de súper equipo con actuaciones sobresalientes de los siete corredores que compiten para Pogačar.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Tadej Poga&#269;ar vuelve a ponerse el maillot amarillo después de la etapa 6 (Foto de Jeff PACHOUD / AFP)