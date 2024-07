Kopecky, Labous y Niedermaier suben en la general tras finalizar en la cima de Toano

En la primera llegada en alto del Giro de Italia Femenino, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) defendió su maillot rosa de líder al terminar cuarta en el día detrás de la ganadora de la etapa Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime).

Justo delante de Longo Borghini en la subida a la montaña se encontraban Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) y Juliette Labous (DSM-Firmenich PostNL), que ocuparon lugares en el podio, pero lo más importante es que redujeron el liderato general de Longo Borghini.

“La subida final fue como se esperaba, muy, muy constante. Pero lo que realmente definió la etapa fue el calor y en los últimos kilómetros pude sentirlo mucho. Fisher-Black y (Mavi) García se fueron, pero para nosotros no son una amenaza. Lo intenté al sprint, pero Labous y Kopecky fueron un poco más rápidos que yo. Chapeau a Fisher-Black por ganar”, dijo Longo Borghini después de la etapa.

“Esta ha sido la primera prueba para mis piernas en subida y ha ido bastante bien, me he sentido bien. Conservar la maglia rosa es algo muy especial. Es una maglia rosa para todo el equipo, por la forma en la que están corriendo, todos se merecen un trozo de esta camiseta”, afirmó tras recibir su tercera maglia rosa consecutiva.

Longo Borghini señaló el calor en el Valle del Po como la principal dificultad de la etapa antes del enfrentamiento en la subida final.

“Mantenerme hidratado fue la clave. Tengo que agradecer a mis compañeros de equipo porque subían y bajaban del auto para traerme agua, botellas y hielo. Así que, de verdad, gracias a mis compañeros de equipo porque, de lo contrario, ahora estaría muy mal.

“Todavía no me he acostumbrado del todo a este tipo de clima, cada día vamos cogiendo un poco más de forma con el calor. Nos vemos fuertes, tenemos un equipo fuerte y seguiremos así”, dijo Longo Borghini.

La líder de la carrera se mostró cautamente optimista mientras esperaba con ansias las etapas que se avecinan a medida que la carrera avanza hacia el sur. Sin embargo, su diferencia con una Kopecky en ascenso es ahora de solo 13 segundos.

“Fue un día muy bueno, no solo para mí, sino también para Niamh. Sabemos que es una escaladora muy fuerte y le dijimos muchas veces que tenía que aprovechar sus oportunidades. Hoy lo hizo y le salió muy bien”, dijo la Campeona del Mundo.

También se puso la camiseta roja de líder en la clasificación por puntos, lo que según dijo no era una prioridad.

“No era un objetivo antes del Giro y no creo que vaya a esprintar hacia las pruebas intermedias en los próximos días, pero si puedo sumar puntos en la línea de meta, entonces tal vez sea posible (mantenerlo)”, dijo Kopecky.

Con su tercer puesto en la etapa, Labous también subió al podio y ahora se encuentra a 25 segundos de la maglia rosa. Su equipo sufrió un pinchazo inoportuno, pero se salvó gracias a que Canyon-SRAM tomó el control del ritmo en las primeras cuestas de la subida a Toano.

“Por desgracia, Nienke (Vinke) pinchó en la parte baja de la subida, pero Canyon siguió el ritmo que queríamos y que habíamos planeado, así que nos salió bien. Sentí que era bastante duro en la parte baja, pero pude afrontarlo y sentí que tenía buenas piernas. El podio es un buen resultado de etapa para nosotros y con los segundos de bonificación creo que podemos estar contentos con el día de hoy”, dijo el escalador francés.

Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) perdió contacto con las demás corredoras de la general en el último kilómetro y terminó novena a 17 segundos, pero aun así la alemana de 21 años saltó al cuarto puesto de la general, un segundo por delante de Fisher-Black. También defendió el maillot blanco sub-23, aumentando su ventaja a 56 segundos sobre su compañera de equipo Neve Bradbury y 1:26 minutos sobre Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal).

“Estoy muy contento de haber podido conservar el maillot blanco y también de haber ascendido en la clasificación general. Sin duda, hoy no ha sido un día fácil, especialmente con el calor, así que estoy contento con lo que he hecho. Mis compañeros de equipo lo han dado todo, hemos dado todo en la última subida, han estado increíbles, así que muchas gracias a todos ellos”, dijo Niedermaier.