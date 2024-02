García y Persico entre antagonistas con el Jebel Hafeet de la etapa 3 regresando como ascenso decisivo

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) estuvo al frente y al centro en la sesión de fotos previa a la carrera del UAE Tour Women con el Abu Dhabi Cycling Club el miércoles por la tarde, sosteniendo el trofeo heptagonal del ganador. Estuvo rodeada por Silvia Persico (UAE Team ADQ), Mavi García (Liv AlUla Jayco), la campeona mundial Lotte Kopecky, Lorena Wiebes (ambas SD Worx-Protime) y Alison Jackson (EF Education-Cannondale).

Tras la rueda de prensa, Longo Borghini recordó felizmente la edición de 2023 de la carrera. Utilizó una victoria en la subida de la etapa 3 a Jebel Hafeet, con su compañera de equipo Gaia Realini justo detrás en el segundo lugar, para que el dúo tomara los primeros puestos y asegurara 1-2 en la etapa final.

“Cruzar la línea de meta en Jebel Hafeet junto con mi compañera de equipo Gaia Realini el año pasado fue especial. Fue uno de los recuerdos más hermosos que tengo de 2023, fue simplemente una sensación increíble cruzar la línea de meta con un compañero de equipo y celebrar juntos”, dijo el campeón defensor.

En la edición de 2024, la subida a Jebel Hafeet volverá a decidir la clasificación general, ya que la etapa 3 finaliza en la subida de 10 km hasta la cima de la montaña que domina al-Ain. Con un promedio del 9% y un 11% en la marca de los 3 km, es una dura prueba para los escaladores y los contendientes de la general a estas alturas del año.

“Mi entrenamiento de invierno fue bien. Será interesante volver a competir después de básicamente siete meses fuera del pelotón. No sé cuál es mi forma porque hace mucho que no corro, pero estoy sano, que es lo más importante. Tengo muchas ganas de volver finalmente al pelotón al que pertenezco”, dijo Longo Borghini después de tener que perderse la mayor parte de la segunda mitad de la temporada 2023 debido a lesiones.

Debido a esta preparación nada ideal, el liderazgo de la general en Lidl-Trek podría recaer en Realini. En Jebel Hafeet hace un año, Realini ya parecía el escalador más fuerte de los dos, y el minúsculo italiano de 22 años ha mejorado aún más desde entonces. Pero Longo Borghini dijo que era demasiado pronto para hacer tal llamado, señalando la posibilidad de escalones en las dos primeras etapas.

“Primero tenemos que ver cómo se desarrollan las primeras etapas. Siempre estoy feliz de dejar ir a Gaia si deja a todos. Pero esta es una decisión que toma el líder del equipo y no me corresponde a mí decidir”, dijo.

Contendientes

Sea quien sea el líder del equipo, Longo Borghini y Realini tienen mucho trabajo por delante, ya que no faltan competidores. Persico terminó tercera en la general el año pasado y está de regreso con hambre de más en la carrera de casa de su equipo, el UAE Team ADQ.

“Veremos si puedo hacerlo aún mejor, pero ¿por qué no? Es un sueño. Empezamos bien esta temporada con dos victorias. Estamos aquí para hacer nuestro mejor esfuerzo para representar a este país”, dijo Persico.

García es otro fuerte contendiente por un puesto en el podio de la general. García, que está mejorando lenta pero constantemente su forma para la temporada, está lista para dar lo mejor de sí en los Emiratos Árabes Unidos.

“Voy paso a paso, no demasiado rápido. No estoy en las mejores condiciones posibles ahora mismo, pero me siento bien. Estuve en las carreras de Mallorca para comprobar mi forma y me sentí muy bien”, dijo García, refiriéndose a un tercer y sexto puesto en dos de las tres nuevas carreras femeninas de un día en su isla natal.

García es conocido como un piloto agresivo y casi siempre hace un movimiento de ataque cuando corre. Sin embargo, la jugadora de 40 años no promete atacar en el UAE Tour Women y mantiene sus cartas cerca del pecho.

“Estoy feliz de estar aquí, es mi primera vez en esta carrera. En cuanto al ataque, aquí es un poco diferente porque hay tres etapas llanas, la única oportunidad para mí es la tercera etapa. Iré por la clasificación general, pero aún no sé si atacaré o no”, dijo.

Esté atento a la ganadora de etapa del Tour de France Femmes, Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM), y a la fuerte y todoterreno Amber Kraak (FDJ-SUEZ) en la batalla de la general. Están las escaladoras puras que pueden aprovechar la etapa 3 para reclamar la general, como Pauliena Rooijakkers, Petra Stiasny (ambas Fenix-Deceuninck) y Claire Steels (Movistar Team).

Otros talentos como Lizzie Stannard (EF Education-Cannondale), Silvia Zanardi (Human Powered Health), Sigrid Ytterhus Haugset (Team Coop-Repsol), Usoa Ostolaza y Debora Silvestri (ambas Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) completan un variado pelotón de generales , prometiendo un enfrentamiento espectacular en Jebel Hafeet el sábado.