“Mi objetivo es ser el mejor velocista y al mismo tiempo competir por la victoria en carreras más difíciles”, dice el ciclista de SD Worx-Protime.

Lorena Wiebes aspira a sumar una cuarta victoria consecutiva a su récord el domingo en la Ronde van Drenthe. La velocista del SD Worx-Protime se dirige al clásico de primer nivel después de ganar recientemente el GP Oetingen, pero dice que sus mayores objetivos son a finales de este mes en Brugge-De Panne y Gent-Wevelgem.

“Siento que he avanzado mucho. Mi objetivo es ser el mejor velocista y al mismo tiempo competir por la victoria en carreras más difíciles. Espero mejorar mi récord en Drenthe”, dijo Wiebes, que ganó las ediciones de 2021, 2022 y Ediciones de 2023 a partir de sprints grupales.

La ruta de este año es de 158,1 km desde Beilen a Drijber, utilizando una serie de circuitos sobre sectores adoquinados y múltiples viajes y la línea de meta en la cima del VAMberg, que tiene pendientes de hasta el 20%.

“La Ronde van Drenthe es una carrera especial para mí. Ya conozco el VAMberg de principio a fin. Espero hacer la cuarta consecutiva”, dijo Wiebes.

Esta temporada, Wiebes ganó las dos primeras etapas del UAE Tour y recientemente ganó el sprint fugado al final de la carrera en el GP Oetingen. No ha ganado tantas carreras de principios de temporada por delante de Ronde van Drenthe en años anteriores y dijo que sus victorias de la temporada le dan un impulso de confianza.

“La confianza me viene del GP de Oetingen. Allí hicimos la carrera difícil y siempre tratamos de hacerlo. En el equipo SD Worx-Protime no especulamos sólo sobre un sprint. Me gusta ganar sprints masivos. “Pero también es especial ganar en un grupo agotado. En Oetingen logré superar la última cuesta y siento que estoy avanzando cada vez más en eso”, dijo Wiebes.

Wiebes reiteró su objetivo de ser una ciclista de primer nivel tanto en terreno llano como montañoso y dijo que ha seguido trabajando en su potencia de escalada para aumentar sus puntos fuertes en el sprint.

“No quiero ser sólo un velocista. Quiero ser bueno todo el año y competir por la victoria en tantas carreras como sea posible. Aún no he alcanzado mi mejor forma, pero ya me siento bien.

“En el GP de Oetingen ya me sentí más fuerte que en el primer fin de semana. Espero poder sumar algunos porcentajes más para estar en plena forma en Brujas-De Panne y Gent-Wevelgem, que son grandes objetivos para mí. Pero primero, Por eso, la Ronde van Drenthe, una carrera muy especial para un piloto holandés”.

