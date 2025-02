Wiebes afirma su dominio con una muestra de aceleración inmejorable y velocidad en las mujeres de los EAU Tour

Lorena Wiebes (SD Worx Protime) ganó tres etapas en el EAU Tour Women 2025 y fue claramente el mejor velocista del pelotón, por varias longitudes de bicicleta.

Su poderosa aceleración y velocidad fenomenal la vieron ganar la etapa 1, 2 y 4 cómodamente y tomar la camiseta verde en general.

Con los resultados, Wiebes ha acumulado 96 etapas en su carrera desde que se unió al Pro Peloton en 2018.

“Estoy cerca de las 100 victorias en mi carrera y creo que eso también es algo especial”, dijo.

Si bien una respuesta típica para su dominación puede ser la resistencia a la pierna o la eficiencia del pedaleo, Wiebes reveló un tatuaje de perno de rayo escondido debajo de un anillo en el dedo medio. También llevaba pendientes con el mismo motivo bastante apto.

“Me gusta mucho el rayo, ya que es algo que me ayuda a ganar carreras”, dijo Wiebes My Bike.

“Para mí, si uso los aretes en las carreras y gano, sigo usándolos”.

Las fibras rápidas de Wiebes dominaron las etapas planas rápidas de las mujeres de los EAU Tour, pero casi no sucedió en la etapa final.

Al llegar al sprint final, Wiebes inicialmente no estaba en una buena posición, después de haber perdido sus partidos líderes, Barbara Guarischi y Marta Lach entre el pelotón. Sin embargo, logró navegar a través de la manada y ganar cómodamente.

Este no fue el único momento dudoso, ya que anteriormente en la carrera Wiebes sufrió un golpe.

“A los 10 km para el final, estaban estos postes en el costado de la carretera, y luego me golpeé el manillar con la rodilla, así que no estaba muy segura de la sprint”, dijo. “Afortunadamente, no sientes ese dolor en el sprint, pero ahora es bastante rígido”.

Lo más notable de Wiebes en esta carrera fue su actuación en la etapa 3.

Si bien la jinete holandesa siempre ha sido vista como una velocista pura, estaba ansiosa por desafiar a la ganadora general de GC Elisa Longo Borghini (EAU ADQ) en la subida por Jebel Hafeet.

Wiebes sorprendió a muchos, ya que no se la dejó caer temprano y terminó 20º, frente a escaladores más típicos, incluido Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance – Soudal).

“Cuando dije que quería probar algo al equipo en el escenario de la montaña, me dijeron que pensara en la última etapa y que me asegurara de tener suficiente energía”, dijo Wiebes con una sonrisa tímida.

“Estoy feliz de haber recuperado lo suficiente hoy para entregar un buen sprint, a pesar del poder que perdí ayer.

“Ganar etapas aquí me da mucha confianza hacia las próximas carreras, y creo que podemos ser felices como equipo también, ya que hemos dado buenos pasos en invierno y podemos construirlas en la temporada”.

Alineado para Wiebes en las próximas semanas están los Campeonatos Europeos de Track y luego Omloop Het Nieuwsblad el 1 de marzo de 2025.

Por ahora, Wiebes está en forma inmejorable y esa victoria en la etapa número 100 podría ser muy cercana.

“Trato de no pensar demasiado en eso y simplemente hacer mis carreras como quiero”, dijo Wiebes.