Tres oportunidades de sprint para la campeona holandesa en España mientras la campeona femenina de Itzulia, Mischa Bredewold, encabeza la alineación de SD Worx

SD Worx-Protime se dirige a la Vuelta a Burgos Feminas con el objetivo de conseguir más éxitos en la carrera por etapas española tras el triunfo de Mischa Bredewold en la reciente Itzulia Women.

La holandesa vuelve a liderar el equipo en la carrera de esta semana, que se disputará durante cuatro días del 21 al 24 de mayo, mientras que la velocista Lorena Wiebes disputará su segunda carrera por etapas de la temporada.

Wiebes, la finalista más rápida del pelotón femenino, está mejorando su forma antes del Giro de Italia femenino, que comienza el 30 de mayo, y buscará sumar seis victorias hasta ahora en 2026.

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La Vuelta a Burgos comienza con un trío de etapas amigables para los velocistas en Burgos, Bodega Viña Pedrosa y Medina de Pomar antes de la etapa decisiva de la general en la cima de Lagunas de Neila.

Wiebes regresa a la competición después de su última salida, una victoria en el Omloop der Kempen de la semana pasada, donde corrió para una selección nacional holandesa y venció a Charlotte Kool en la meta. Su carrera en ruta más reciente con SD Worx fue en Amstel Gold Race hace un mes.

“En la Vuelta a Burgos espero coger ritmo de carrera y, por supuesto, ganar etapas. Siempre empiezo una carrera con la idea de ir a por la victoria con el equipo SD Worx-Protime”, dijo Wiebes antes de Burgos.

“Es bueno volver a competir con el equipo SD Worx-Protime. Mi última carrera con el equipo fue la Amstel Gold Race. Pero después de eso, también fui a Malasia para practicar ciclismo en pista. Necesito esos esfuerzos de carrera, y también siento que la explosividad que necesitas en la pista me ayuda con mi sprint.

“Además, también hice una carrera de tierra con Marly Grav. Eso tiene menos que ver con la explosividad y más con desarrollar la resistencia superando la fatiga. El fin de semana pasado, la atención se centró en el Omloop der Kempen una vez más en el sprint. Fue genial ganar ese sprint de cara a la Vuelta a Burgos”.

Wiebes, cuyas victorias este año incluyen tres etapas en el UAE Tour Women y el título en In Flanders Fields, dijo que ella y SD Worx esperan “afinar” su tren de velocidad antes del Giro, donde sus objetivos están en victorias de etapa y una pronta apuesta por la maglia rosa.

“En la Vuelta a Burgos espero perfeccionar nuestro tren de salida. Barbara Guarischi también estará en la salida”, dijo Wiebes.

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“Es bueno poder seguir probando cosas aquí antes del Giro, donde tengo la mira puesta en la maglia rosa en la primera etapa. En Burgos, hay dos etapas planas al principio, y esas son las que apunto. Espero que podamos continuar con las buenas actuaciones del equipo”.

Sin embargo, Wiebes no se saldrá con la suya en Burgos, ya que una serie de otras velocistas importantes se dirigen a España para la carrera de cuatro días del Women's WorldTour.

Se enfrentará a gente como Chiara Consonni (Canyon-SRAM zondacrypto) y Elisa Balsamo (Lidl-Trek), y el primer enfrentamiento al sprint tendrá lugar en la etapa inaugural de 127 km del jueves que comenzará y terminará en la ciudad de Burgos.

Mischa Bredewold, que venció a Yara Kastelijn para ganar la Itzulia Femenina, lidera a la SD Worx con el dorsal número 11 en Burgos. Sin embargo, se enfrentará a un gran desafío para replicar su éxito aquí, ya que la subida final de 6 km y 10 % de las Lagunas de Neila decidirá el ganador general, con Évita Muzic, Dominika Włodarczyk y Petra Stiasny entre las favoritas de la Vuelta a Burgos Feminas.