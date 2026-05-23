Tres oportunidades de sprint para la campeona holandesa en España mientras la campeona femenina de Itzulia, Mischa Bredewold, encabeza la alineación de SD Worx

SD Worx-Protime se dirige a la Vuelta a Burgos Feminas con el objetivo de conseguir más éxitos en la carrera por etapas española tras el triunfo de Mischa Bredewold en la reciente Itzulia Women.

La holandesa vuelve a liderar el equipo en la carrera de esta semana, que se disputará durante cuatro días del 21 al 24 de mayo, mientras que la velocista Lorena Wiebes disputará su segunda carrera por etapas de la temporada.

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