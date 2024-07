Desde botellas aerodinámicas hasta cambios de neumáticos a mitad de carrera, Mark Cavendish recurrió a la tecnología para ayudar con el 'Proyecto 35'

Mark Cavendish ha batido el récord de victorias de etapa de todos los tiempos en el Tour de Francia, al ganar su etapa número 35 de forma fantástica en Saint Vulbas el miércoles.

Pero volviendo a la primera etapa del Tour de Francia de este año, la cosa no parecía tan clara.

“¡El proyecto 35 sigue vivo!”, fue la frase que se gritó al británico al final de la etapa. Venía de sufrir una jornada de mucho calor. Finalmente terminó la jornada cómodamente dentro del tiempo límite, por lo que sus esperanzas de ganar una 35ª etapa del Tour de Francia, un récord, seguían vivas, pero no parecía tan claro cuando se quedó atrás en la primera subida del día, antes de vomitar como resultado del esfuerzo combinado con la necesidad de consumir tanta agua para mantenerse hidratado.

A pesar del cuento de hadas francés que se estaba desarrollando en la parte delantera de la carrera, en el que Romain Bardet irrumpió con el maillot amarillo en su Tour de despedida junto a su compañero de equipo en DSM Frank van den Broek, cada ojo que observaba la parte delantera de la carrera había otro en la lucha de Cavendish en la parte trasera.

Hasta ese momento, no había oído el término “Proyecto 35”, pero, fiel al fenómeno Baader-Meinhof, lo he visto y oído en todas partes desde entonces. No se sabe si el propio Cavendish utiliza el término o no, pero está claro que no escatimó esfuerzos en su búsqueda de la siguiente victoria.

Su bicicleta, la bicicleta aerodinámica Wilier Filante SLR resplandeciente con colores personalizados, se calzó botellas aerodinámicas de una bicicleta de contrarreloj y en la etapa 3 (la primera oportunidad que finalmente se vio interrumpida por un accidente), sus zapatillas Nike estaban envueltas en una funda de tela para suavizar el flujo de aire sobre los diales Boa, pero eso fue solo el comienzo.

El ciclista de Manx no es ajeno a los trucos tecnológicos en pos de la victoria. Cuando ganó el Campeonato Mundial de Ruta en 2011, empleó una carcasa adicional en la parte superior de su casco Specialized, cerrando las ventilaciones para hacerlo más aerodinámico. Ese fue, en definitiva, el origen del casco de ruta aerodinámico tal como lo conocemos hoy, y la UCI posteriormente prohibió la adición de cubiertas extraíbles en las carreras, algo con lo que Intermarché-Wanty todavía está lidiando en la carrera de este año.

Pero ahora que se ha batido el récord, hemos repasado algunos trucos inteligentes, mejoras y optimizaciones utilizadas por el ciclista británico y su equipo Astana-Qazaqstan.

Veamos qué cambió.

Botellas para contrarreloj

Los bidones Tacx Aero llenan el cuadro de la bicicleta de Cavendish

Empecemos por lo más obvio de la etapa 3: los bidones. Hoy en día se presta mucha atención a la forma de los tubos de carbono de las bicicletas para lograr mejoras aerodinámicas marginales, pero luego colocamos un bidón redondo y listo. A lo largo de los años, las marcas han jugado con la optimización de estos elementos. Campagnolo lo hizo hace años, pero hoy en día es algo común en las bicicletas de contrarreloj.

El portabidón y portabidón Aero de Tacx, cuyo nombre es sencillo, es la opción que se ha elegido. Son más estrechos que un bidón redondo tradicional, ligeramente más profundos y llenan mejor el espacio dentro del triángulo del cuadro. Se desconoce exactamente cuánto más rápidos son, pero ambos especialistas en aerodinámica Autobús aéreo y Lado suizo Estoy de acuerdo en que las botellas Aero son más rápidas.

Cambios de neumáticos a mitad de la etapa

Un cambio de ruedas DOBLE para @markcavendish… ¡esperemos que sean del tipo ganador! 🤔3️⃣5️⃣TDF 2024 | @SBS @SBSOnDemand | 29 de junio – 21 de julio#sbstdf #couchpeloton #TDF2024 pic.twitter.com/zMhDYf2CRs1 de julio de 2024

Otro punto destacable en la etapa 3 fue la decisión de Cavendish de cambiar las ruedas delanteras y traseras al mismo tiempo a 88 km de la meta.

No quedó claro exactamente por qué se hizo el cambio. No había sufrido un doble pinchazo y las nuevas ruedas parecían tener la misma profundidad que las que se habían quitado, por lo que la siguiente conclusión lógica es que cambió a neumáticos más rápidos.

Vittoria fabrica el neumático Corsa Pro, que utiliza el equipo Astana-Qazaqstan de Cavendish, en múltiples variantes diferentes. El Corsa Pro estándar es el neumático de carrera de todos los días, mientras que el Corsa Pro Speed ​​es un neumático más ligero y ligeramente más rápido para contrarreloj y sprints. Podría ser que utilizara intencionalmente el neumático Pro estándar durante la primera parte de la carrera, aprovechando su mayor resistencia a los pinchazos, y luego cambiara al Pro Speed ​​para ganar velocidad adicional en la final.

Las cubiertas de zapatos de la marca Nike suavizan los diales Boa y esos calcetines hechos a medida que cuestan un dineral

Fundas para zapatos y calcetines caros

En el tercer escenario, envolviendo los zapatos Nike blancos de Cavendish, así como los zapatos de todo su equipo, había pequeñas mangas de tela.

Estas fundas, que funcionan de manera similar a los cubrezapatillas aerodinámicos, suavizan el flujo de aire a medida que pasa por los diales Boa, que de otro modo no serían muy aerodinámicos. Creemos que están fabricadas por la marca británica NoPinz y se denominan “Hypersonic Tovershoes”.

Si bien no es un producto común, ya los hemos visto antes. La zapatilla de ruta Specialized Sub-6, lanzada en 2015, era una zapatilla con cordones que venía con una “funda de urdimbre”, aunque esta cumplía la doble función de mantener los cordones ordenados y suavizar el flujo de aire.

Dadas las altas temperaturas que hemos visto en el Tour hasta ahora, no sorprende que no haya optado simplemente por cubrezapatillas totalmente aerodinámicos, dado que la regulación de la temperatura también es un factor importante en el rendimiento.

A continuación, los calcetines, y para algo aparentemente tan insignificante, parece que Cavendish ha optado por algo grande.

Con sus galones aerodinámicos en forma de V en la parte delantera, hemos descubierto que también son de NoPinz y son los “calcetines P35”. Están hechos completamente a medida y, según el sitio web, cuestan un penique menos de 1000 libras esterlinas. No sería la primera vez que vemos que unos calcetines alcanzan un precio tan alto, pero nos hemos puesto en contacto con NoPinz para confirmar que es correcto.

El sitio web de NoPinz dice que fueron “diseñados por campeones para campeones” y agrega que fueron “creados para un proyecto innovador”. Creo que todos podemos adivinar de qué se trata ese proyecto y, de hecho, qué representa P35.

Sin embargo, cabe destacar que en la etapa 5 los cambió por otro par, cuyo modelo exacto se desconoce actualmente.

Zapatos personalizados para Cees Bol

Los zapatos personalizados de Cees Bol

Hablando de calzado caro, uno de los hombres más destacados de Cavendish, Cees Bol, ha estado luciendo un par de zapatos aerodinámicos hechos a medida. Son de una marca llamada Antiloper y son tan específicos que el precio solo está disponible si se solicita.

El dial de retención está oculto al flujo de aire en el talón y parecen estar hechas casi en su totalidad de fibra de carbono. Sin embargo, no es la primera vez que Bol usa estas zapatillas. De hecho, las usó también en el Tour el año pasado.

Las mangas de Cavendish son notablemente diferentes a las de su compañero de equipo.

Una variedad de trajes de piel

Volviendo al propio Cavendish, la siguiente optimización aerodinámica que hemos encontrado viene cortesía de su traje, aunque aquí hay algunas complicaciones.

En la tercera etapa, llevaba un mono con líneas aerodinámicas en las mangas. No todos sus compañeros de equipo llevan el mismo mono, como se evidencia en la foto de arriba, pero la mayoría sí. Se dice que las líneas aerodinámicas en las mangas son más aerodinámicas, pero se desconoce la diferencia exacta.

En la quinta etapa, Cavendish llevaba un traje de neopreno diferente, con mangas suaves, pero con lo que parecía una capa base aerodinámica debajo. Se desconoce el motivo del cambio, pero podría ser simplemente una cuestión de comodidad o quizás algo relacionado con el calor.

También abandonó las cubiertas de zapatos para la quinta etapa de la carrera.

La radio de Cavendish se puede ver cruzada sobre su pecho, en lugar de en un bolsillo en su espalda.

Posicionamiento por radio

El último truco que hemos descubierto es la posición de la radio de Cavendish. La mayoría de los ciclistas la colocan en un bolsillo cosido en el interior de la espalda del maillot, pero una protuberancia cuadrada en la espalda del ciclista es una forma poco aerodinámica.

En cambio, Cavendish lo ha puesto en el pecho, algo que los contrarrelojistas han comenzado a hacer en los últimos años por un beneficio aerodinámico, por lo que solo podemos asumir que las motivaciones del británico son las mismas.