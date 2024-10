El accesorio definitivo para clima húmedo tiene un enorme descuento

Información completa en la parte superior antes de comenzar: no lo he probado exacto par de calcetines.

Sin embargo, he probado una tonelada de calcetines de ciclismo de invierno, también un montón de calcetines de ciclismo impermeables y más de lo que me corresponde de productos Sealskinz. Como tal, no tengo reparos en recomendar estos Sealskinz, en lo que podría ser la mejor oferta para montar en clima húmedo para Amazon Prime Day.

Pieles de foca es básicamente El nombre en calcetines impermeables, y habiendo usado sus opciones más gruesas, creo que estos calcetines impermeables para clima cálido podrían ser la mejor compra para andar en clima húmedo debido a su volumen reducido. El gran descuento sólo está disponible en la opción de alta visibilidad, pero para el invierno esto no es malo. Tal vez combínelos con algunas ofertas de luces para bicicletas Prime Day y realmente maximice su visibilidad.

Por lo que puedo ver, este acuerdo es exclusivo del Reino Unido, pero dado que se está inclinando hacia abajo en el momento de escribir este artículo, tal vez sea muy oportuno.

¿Qué hace que los calcetines impermeables sean mejores que los cubrezapatos? Son menos voluminosos y, especialmente para gravel, los prefiero, ya que los cubrezapatillas simplemente se desintegran cuando se conduce fuera de la carretera. Crean una barrera de vapor justo al lado de la piel, por lo que tus pies también se mantienen más calientes que con los calcetines tejidos, y son mucho más baratos que las botas de invierno específicas, especialmente a este precio.

La razón por la que me gustan mucho estos es, en primer lugar, la tira hidrostop en la parte superior. Esto significa que permanecen levantados, pero la pinza de silicona evita que el agua entre en los calcetines y se acumule. Es simple pero efectivo. En segundo lugar, son una opción para el clima cálido; No te alarmes, esto no es un error.

La mayoría de los calcetines de ciclismo impermeables son muy voluminosos y pueden requerir que adquieras una talla más grande para tus zapatos o que comprimas más tus pies, lo que resulta en una circulación reducida y pies más fríos. Un calcetín impermeable para clima cálido es más delgado, por lo que menos voluminoso y se ajusta con mayor normalidad. Si todavía tienes frío, puedes añadir fácilmente un cubrezapatos encima para cubrir tus pies con doble vidriado.

