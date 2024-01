Un nuevo enfoque mientras Bora-Hansgrohe construye la temporada eslovena en torno a julio y la “guinda del pastel”

El equipo es nuevo, el asunto de ganar el Tour de Francia es todavía muy serio, pero el autodesprecio permanece decididamente intacto.

Antes de que comenzaran las preguntas el miércoles en la jornada de prensa del Bora-Hansgrohe en Mallorca, Primož Roglič se acercó con una sonrisa cómplice al director deportivo Rolf Aldag. “Tienes muchas palabras, hablas bien”, dijo. “Estoy muy feliz de sentarme aquí y simplemente decir ‘sí’, ‘no’ y sonreír…”

La comodidad de Roglič en el centro de atención ha aumentado enormemente, por supuesto, desde sus primeras y vacilantes interacciones con la fama al llegar al WorldTour en 2016, mientras que Aldag señaló las habilidades de comunicación del esloveno como uno de los elementos más llamativos de sus primeras semanas en Bora- Hansgrohe.

“Primož habla con todo el mundo, está abierto a todo el mundo y sugiere cosas que podrían mejorarse”, afirmó Aldag. “Ser tan activo y franco es único. Es positivo, consigue que la gente se sume. No es lo habitual cuando una superestrella llega a un nuevo equipo”.

Aldag, por su parte, puso su granito de arena para que Roglič se uniera a la novedosa idea de adoptar un nuevo enfoque en la planificación de su temporada. En lugar de aspirar a acumular su habitual serie de victorias en todo el calendario, todo el programa de Roglič se ha adaptado al Tour de Francia.

En otras palabras, cualquier éxito antes de julio será un subproducto de su preparación para el Tour más que un objetivo en sí mismo, y Aldag tiene poco interés en medir su progresión contra Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel antes de esa fecha. “Donde queremos enfrentarnos a los ‘Cuatro Grandes’ es en el Tour de Francia”, explicó Aldag, algo que Roglič apoyó.

“El punto clave es ir por el Tour de Francia. Para todo lo demás, es una ventaja o una ventaja si se pueden lograr buenos resultados”, afirmó Roglič. “Pero, sobre todo, es necesario mantenerse sano y feliz, y luego el resto vendrá”.

Roglič comenzará su temporada en marzo en la París-Niza o en la Tirreno-Adriático. Se espera que también corra en Itzulia Basque Country, mientras que Aldag confirmó que competirá en el Critérium du Dauphiné en lugar del Tour de Suiza. Todas esas carreras, mientras tanto, estarán precedidas por largos períodos en altitud. “Desafortunadamente para su familia, pasará mucho tiempo en algún lugar sobre un volcán”, dijo Aldag.

Transferir

Roglič pasó gran parte de su hora de disponibilidad con los medios el miércoles respondiendo preguntas sobre su salida del Jumbo-Visma el otoño pasado, que se confirmó después de quedar tercero detrás de sus compañeros de equipo Sepp Kuss y Vingegaard en la Vuelta a España. A principios de año, Roglič había ganado el Giro de Italia, pero quedó fuera del equipo del Tour.

“Es difícil elegir el día o la fecha en que decidí cambiar de equipo, se estaba gestando durante un período de tiempo más largo y, al final, fue bastante sencillo para mí y para el equipo separarnos”, Roglič dicho. “Ahora tengo muchas ganas de empezar un nuevo capítulo, digamos, con un nuevo equipo”.

Roglič se mostró inimitablemente directo cuando se le preguntó qué haría falta para vencer a su antiguo compañero de equipo Vingegaard en julio.

“Se puede hablar mucho de ciclismo, de potencia y vatios, pero al final hay que terminar un poco delante del chico”, se ríe. “Digamos que ese es el objetivo”.

Fue igualmente conciso cuando se le preguntó si su profundo conocimiento del funcionamiento interno de Visma-Lease A Bike resultaría una ventaja para ayudar a Bora-Hansgrohe a superar a Vingegaard, Kuss et al. en el Tour.

“Es estúpido pensar en ello ahora. Tengo que concentrarme en mi trabajo, sólo tenemos que hacer lo que podamos”, dijo. “No gestionamos el equipo Jumbo-Visma. Harán lo que harán”.

Roglič se llevó un pedazo del Jumbo-Visma a Bora-Hansgrohe y el entrenador Marc Lamberts lo siguió hasta su nuevo equipo. El esloveno sonrió cuando un periodista belga le preguntó cómo se sentía Wout van Aert por haber perdido a su entrenador.

“Los cambios son parte de la vida, ¿eh?”, dijo Roglič. “Para mí es importante, no sólo desde el punto de vista del entrenamiento. Aporta mucho conocimiento e información sobre todo, por lo que hace que la transición sea un poco más sencilla y me siento más como en casa porque he estado trabajando con él desde el principio en 2016”.

Tour de Francia

Bora-Hansgrohe describió las pinceladas generales de su alineación del Tour de Francia el miércoles, con el ganador del Giro de 2022, Jai Hindley, y Aleksandr Vlasov, listos para servir como domésticos de lujo para Roglič. Daníel Martínez y Lennard Kämna también podrían figurar, dependiendo de cómo emerjan de liderar la línea en el Giro de este año. Al menos sobre el papel, Roglič estará flanqueado por un equipo capaz de enfrentarse cara a cara con Visma y UAE Team Emirates.

“Tengo confianza”, dijo Roglič cuando en julio le preguntaron sobre sus perspectivas. “Quiero decir, tenemos un objetivo claro de por qué trabajar y tiene que ser el más alto posible. Luego sólo se trata de ejecutarlo, de hacer todo por ello todos los días.

“No debemos tener miedo ni estar nerviosos por el resultado o el desenlace. Será lo que será, eh. El punto principal es que hacemos lo mejor que podemos a diario. Con eso, definitivamente todos saldremos felices”.

Roglič se mostró reacio a profundizar demasiado en las complejidades de la ruta del Tour – “Hay que aprovechar la oportunidad cuando se presente” – aunque reconoció que la contrarreloj del último día, que comienza en su hogar adoptivo de Mónaco, tuvo un efecto especial. resonancia. Después de todo, el jugador de 34 años ha visto ambas caras de la moneda en las últimas contrarreloj de Grand Tours.

“Tengo todo tipo de experiencias con las últimas contrarreloj”, dijo. “Hay que ser positivo, así que estoy deseando que llegue”.

La relación de Roglič con el Tour ha sido complicada desde que consiguió una victoria de etapa en su debut en 2017. Un año después, se cayó del podio en la última contrarreloj en el País Vasco, mientras que en 2020 sufrió la agonía agravada. de perder el maillot amarillo ante su compatriota Tadej Pogacar en La Planche des Belles Filles. Mientras tanto, sus desafíos en 2021 y 2022 se vieron arruinados por las caídas, pero Roglič insistió en que la carrera no era una obsesión.

“No en realidad no. Es más como una cereza en el pastel”, dijo. “No me pueden quitar las victorias que ya tengo. Me estoy perdiendo el Tour, por supuesto, así que es un paso lógico ir a por ello, y tengo la oportunidad aquí. Es simplemente un honor y un placer estar en el lugar para hacerlo”.

Es pronto, por supuesto, pero Roglič parece encajar perfectamente en su equipo alemán. Aldag explicó cómo el nuevo líder causó impresión desde el principio al recomendar una simplificación de las opciones para la cena en el campo de entrenamiento: “Dijo que no necesitamos cinco tipos de ensaladas en el buffet”.

Roglič, por su parte, habla algo de ese idioma, un residuo de su carrera en el salto de esquí – “Pasaba todo el invierno en países de habla alemana” – y también sabe cómo mantener contentos a los patrocinadores. Después de que le preguntaran a Aldag sobre la posibilidad de que Red Bull adquiriera una participación del 51% en el equipo, Roglič añadió su propio truco.

“Sí, Red Bull te da alas, eh…”, dijo. “En mi deporte anterior estaría súper feliz, volaría un poco más”.