“Es una pena” Incertidumbre sobre el estatus del título, ya que Michael Woods cruzó la meta primero en la carrera masculina

El Campeonato Nacional de Gravel de Canadá se jugaría el domingo con un campo fuerte y altas temperaturas, con medidas adicionales implementadas antes de que comenzara el evento en Columbia Británica. Sin embargo, aunque los corredores partieron desde la línea de salida, y algunos incluso llegaron hasta la meta, el evento fue cancelado mientras los competidores estaban en la pista.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, dijo el director del evento, Jon Watking, en un comunicado publicado en las redes sociales de la carrera. “Durante el evento, se evaluó que las condiciones de la pista no cumplían con los estándares de seguridad requeridos para que los participantes continuaran compitiendo”.

El campeonato se disputaría en 123 kilómetros, en el Burnt Bridge Classic, en el valle de Cowichan de la isla de Vancouver, con más de 2.000 metros de desnivel positivo en un recorrido de 16 kilómetros de ida y vuelta hasta un circuito con una larga subida y descensos técnicos, que los corredores de élite afrontarían dos veces.

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Los hombres de élite partieron primero a las 9:30 horas, seguidos cinco minutos más tarde por las mujeres de élite y luego, durante la siguiente media hora, salieron el resto de categorías.

Los principales hombres de élite, a saber, Michael Woods, Benjamin Perry y Andrew L'Esperance, eran, según un informe de Revista canadiense de ciclismo, A unos 35 km, en su mayor parte cuesta abajo, de la meta cuando recibieron algunas comunicaciones de que la carrera podría cancelarse, mientras que parece que las corredoras de élite femeninas estaban en la primera parte de la segunda vuelta.

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“A lo largo del día, los recursos médicos comenzaron a alcanzar su capacidad máxima, creando una situación vulnerable para los corredores restantes en el recorrido. Se registraron temperaturas de carrera superiores a los 34°C y quedó claro que continuar con el evento ya no cumpliría con los estándares de seguridad requeridos para todos los participantes”, dijo el organizador del evento.

“Reconocemos que esta decisión ha causado decepción y entendemos el tiempo, el entrenamiento y el compromiso que han invertido al participar en el Campeonato Canadiense de Gravel. Panache Cycling Sports está trabajando estrechamente con Cycling Canada para determinar el resultado más justo posible en cuanto a resultados y títulos. Esperamos brindar una actualización al final de la semana”.

En la carrera masculina, parece que había un líder claro cuando se tomó la decisión de cancelar la carrera, con Woods atacando en la subida principal de la segunda vuelta, dejando atrás a Perry y L'Esperance.

Los tres siguieron rodando, y L'Esperance dijo en las redes sociales que “A unos 30 km de la meta, un mariscal nos gritó y dijo que la carrera había sido cancelada. Ben y yo hicimos una pausa por un segundo, pero luego charlamos y decidimos continuar corriendo, ya que el camino más rápido y único para regresar a la meta era a través del recorrido”.

Para Woods, profesional retirado del WorldTour, parece haber habido un poco más de incertidumbre, por lo que no bajó el ritmo ni dejó de profundizar.

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“Cuando la motocicleta se acercó a mí en un momento dado y dijo: 'Tal vez esté cancelado', pensé: 'Está bien. Tal vez estoy de acuerdo con eso'”. Luego dijo que 'todavía estaba en pie'”, dijo Woods en comentarios reportados por Canadian Cycling.

“Fui tan profundo. Uno de los más profundos a los que he llegado. ¿Descubrir ahora que podría haber un podio o resultados? Es una pena”.

Las contendientes femeninas habían estado intercambiando lideratos, con Haley Smith entre las corredoras en el extremo puntiagudo junto con Lucy Hempstead y Kaitlyn Rauwerda, pero parece que sí lograron cerrar una carrera que estaba menos resuelta cuando llegó la noticia de la cancelación.

“Sí, es confuso”, dijo Smith en una historia de Instagram, añadiendo que dados los 30 kilómetros de carrera por delante, no saben cómo habría terminado.

“De cualquier manera, parece que no hay resultados de ayer. Pero al menos todavía tengo que salir a andar en bicicleta y bajar cuesta abajo a 75 km/h”.

Al momento de escribir este artículo, Cycling Canada aún no había publicado una declaración que aclarara lo que significaba la situación para el estado del título canadiense de grava de 2026.

ciclismonoticias se ha comunicado con los organizadores del evento para obtener información adicional.

Comunicado completo de los organizadores del evento:

El domingo 14 de junio se tomó la decisión de cancelar el Campeonato Canadiense de Gravel de 2026. Esta decisión no se tomó a la ligera. Durante el evento se evaluó que las condiciones de la pista no cumplían con los estándares de seguridad requeridos para que los participantes continuaran compitiendo.

Antes del evento, se implementaron medidas de precaución adicionales y se comunicaron en la reunión de corredores/gerentes en función de las condiciones climáticas que se esperaban en ese momento. Estas incluyeron ofrecer entrega de botellas en los avituallamientos, agregar más recursos de agua y hielo e introducir una hora límite obligatoria a la 1:30 p.m. para los pasajeros en el avituallamiento 2.

A medida que avanzaba el evento, monitoreamos la situación haciendo referencia a las Pautas de seguridad en climas extremos y calidad del aire de Cycling BC. A lo largo del día, los recursos médicos comenzaron a alcanzar su capacidad, creando una situación de vulnerabilidad para los corredores en la ruta. En el recorrido de la carrera se midieron temperaturas superiores a 34+ grados Celsius, y quedó claro que continuar con el evento no cumpliría con los estándares de seguridad requeridos para todos los participantes.

Reconocemos que esta decisión fue decepcionante y entendemos el tiempo, el entrenamiento y el compromiso que ha invertido en participar en el evento del Campeonato Canadiense de Gravel. Panache Cycling Sports está trabajando diligentemente con Cycling Canada para determinar el resultado más justo posible en cuanto a resultados y títulos. Esperamos proporcionar una actualización al final de la semana.

Su seguridad es y siempre será nuestra máxima prioridad. Gracias por su comprensión, paciencia y continuo apoyo a las carreras de gravel en Canadá. Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse conmigo o con Cycling Canada directamente para obtener una aclaración.

Atentamente,

Jon Watkin

Panache Ciclismo Deportes Ltd.