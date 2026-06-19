“Es una pena” Incertidumbre sobre el estatus del título, ya que Michael Woods cruzó la meta primero en la carrera masculina

El Campeonato Nacional de Gravel de Canadá se jugaría el domingo con un campo fuerte y altas temperaturas, con medidas adicionales implementadas antes de que comenzara el evento en Columbia Británica. Sin embargo, aunque los corredores partieron desde la línea de salida, y algunos incluso llegaron hasta la meta, el evento fue cancelado mientras los competidores estaban en la pista.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, dijo el director del evento, Jon Watking, en un comunicado publicado en las redes sociales de la carrera. “Durante el evento, se evaluó que las condiciones de la pista no cumplían con los estándares de seguridad requeridos para que los participantes continuaran compitiendo”.

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