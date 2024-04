El veterano italiano consigue su primera victoria desde Tre Valli Varesine 2021

En la era de las dominantes victorias en solitario del favorito y de un pelotón más ansioso que nunca que busca cada oportunidad de alcanzar la gloria en las etapas, las victorias en escapadas se están convirtiendo en una especie de arte perdido en el ciclismo. Un hombre que todavía enarbola la bandera de los baroudeurs a sus 37 años es Alessandro De Marchi (Jayco AlUla).

El veterano italiano se ha hecho un nombre dejando todo en el camino mientras intenta ser más astuto que el pelotón y elegir el movimiento correcto para llevarse la victoria. Sólo ha tenido éxito siete veces desde que se convirtió en profesional hace unos 13 años con Androni en 2011, pero cada una es memorable y sirve como recordatorio de que los movimientos oportunistas de antaño todavía son posibles.

“Los ciclistas como yo somos raros y nos encanta correr riesgos”, dijo De Marchi. “Si quieres lograr algo, debes estar dispuesto a correr algunos riesgos”.

Hoy, De Marchi ha logrado la séptima victoria en la etapa 2 del Tour de los Alpes, tres años y 160 días de carrera después de su última en Tre Valli Varesine en 2021, la única de las victorias que no llegó en solitario después de vencer a Davide Formolo. en el sprint de dos.

“No podemos compararnos con el ciclismo del pasado, porque hoy el contexto es completamente diferente”, afirmó De Marchi en su rueda de prensa posterior a la carrera.

“Las cosas no son necesariamente más difíciles que en los últimos años. Estoy aquí, estoy haciendo lo que siempre he hecho a lo largo de mi carrera y sigo teniendo éxito, así que quizás esto sea una señal de que lo que teníamos antes sigue siendo el mismo”. llave.”

De Marchi formaba parte de un grupo de seis hombres que subía la carretera de Salorno a Stans, pero resultó ser el más fuerte en la subida final a Gnadenwald (4,5 km al 7,3%) tras alcanzar a Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). , que había subido por la carretera desde la escapada, y dejó atrás a Simon Pellaud (Tudor) para marcharse en solitario en los últimos 20 km.

La larga espera por una victoria se produce después de que De Marchi se perdiera dos veces por poco su primera victoria de etapa en el Giro de Italia en 2023, donde, por supuesto, estaba en la escapada y luchando para lograr el movimiento correcto.

Fue tercero en Viareggio en la etapa 10, superado por Magnus Cort (EF) y junto a Simon Clark (Israel-Premier Tech) fue arrastrado a la vista del pelotón en el camino hacia Nápoles sólo cuatro etapas antes. Ha sido una larga carrera de intentos, pero De Marchi se niega a darse por vencido, y hoy demostró por qué.

“En general, fue un intento que salió bien. Por supuesto, este éxito no me compensa por todos los intentos que he hecho, pero ¡qué resultado!”, dijo.

De Marchi incluso tuvo la sensación de que hoy podría ser su día, y le hizo saber a su compañero de equipo y de cuarto Filippo Zana que iba a ser un día en el que lo intentaría porque “necesitaba hacer el esfuerzo”.

“Si esta fuera mi última victoria, estaría bien, pero eso no significa que no seguiré intentándolo”, dijo De Marchi. “Corro hacia la emoción: por eso, aunque hoy me hubieran pillado, me habría ido a dormir orgulloso y feliz.”

El italiano incluso ofreció algunos consejos para la generación más joven, ya que su estilo de carrera continúa agotándose y aquellos que se abren paso están menos dispuestos a atreverse y más acostumbrados a la planificación y estrategia rígidas que conlleva competir para un equipo WorldTour.

“Bueno, hoy en día los jóvenes reciben formación, son seguidos por especialistas en nutrición, etc., pero esto sólo puede llegar hasta cierto punto”, afirmó el italiano.

“Lo que te lleva al siguiente nivel es la resistencia, el corazón y la capacidad de atreverte. Y tal vez sea lo que les falta a los jóvenes de hoy en día. No me refiero a los corredores italianos, pero todos los corredores jóvenes faltan y no tienen suficiente hambre”.

“No están dispuestos a atreverse, a correr riesgos”.

Se dirigirá al Giro de Italia por quinta vez el próximo mes y tal vez su primera victoria en el Gran Tour de su casa llegue a tiempo para su 38 cumpleaños el 19 de mayo.