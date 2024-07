Las llantas nuevas y más anchas están afectando el ángulo de inclinación y los diseños de neumáticos aún no se han puesto al día.

El Vittoria Corsa Pro es uno de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera que existen y se ha visto instalado en las bicicletas de un buen número de equipos en el Tour de Francia y durante toda la temporada. Durante la mayor parte de la temporada hasta el momento, los profesionales han optado por un ancho de 28c, llegando a 30c ocasionalmente (especialmente para aquellos que están nerviosos por la compatibilidad con llantas sin gancho) e incluso 32c para carreras como la París-Roubaix. Pero durante la Gran Salida del Tour de Francia en Florencia, vimos a algunos ciclistas del equipo Visma – Lease a Bike usando un ancho inédito de 29c del Corsa Pro.

¿Son los ciclistas profesionales tan sensibles al ancho de los neumáticos que Vittoria sintió la necesidad de crear un neumático que se combinara con las opciones existentes de 28c y 30c? No exactamente.

En general, los neumáticos se han ido haciendo más anchos a medida que pasan las temporadas. Libres de las limitaciones de los frenos de llanta, los fabricantes de cuadros y ruedas han ido más allá y ahora las ruedas se optimizan aerodinámicamente para anchos de 30c. Visma fue vista corriendo un nuevo juego de ruedas Reserve en las Clásicas a principios de año con un ancho interno más amplio, con supuestos beneficios aerodinámicos para aquellas carreras en las que se requieren gomas más anchas.

29c es un nuevo ancho para el Corsa Pro, y se afirma que está diseñado específicamente para un ancho de llanta interno de 25 mm, que es el que utilizan las ruedas Reserve que utiliza Visma.

El flanco de estos nuevos prototipos de neumáticos también indica que están optimizados para una llanta de ancho interno de 25 mm, y cuando le pregunté a Vittoria al respecto, la marca confirmó nuestras sospechas:

“Técnicamente, se trata de un neumático de 29 mm en una llanta de 25 mm, optimizado en términos de forma de carcasa y ancho de banda de rodadura para mejorar la resistencia a los pinchazos y la seguridad en las curvas cuando se utilizan llantas de 24-25 mm, al tiempo que se maximiza el beneficio aerodinámico en llantas tan anchas”.

A veces es más fácil mostrar que contar: una sección transversal idealizada de la misma banda de rodadura de un neumático con diferentes anchos de llanta. Observe los flancos con mayor apoyo en la llanta más ancha, pero el ángulo de inclinación máximo más bajo.

No es de extrañar escuchar que se mencionan beneficios aerodinámicos, pero la mención de la “seguridad en las curvas” es lo que más ha despertado la curiosidad en el Noticias de ciclismo Equipo técnico.

Dos de los principales argumentos a favor de unas llantas más anchas son una sección transversal lateral menos curvada, lo que supone una superficie de contacto más amplia y, por tanto, una mejor estabilidad en las curvas, así como un flanco del neumático más estable en curvas cerradas. Como el flanco está más directamente encima de la pared de la llanta, ayuda a evitar que se doble, pero este impulso hacia llantas más anchas, combinado con el uso continuo de 28c como ancho estándar nominal para los profesionales, ha tenido una consecuencia no deseada.

Para el mismo ancho de banda de rodadura, si se ensancha la base del neumático, también se reduce el ángulo de inclinación necesario para empezar a tomar curvas sobre el flanco del propio neumático. La única forma de evitarlo es utilizar un neumático más ancho, lo que comienza a anular los beneficios del soporte adicional del flanco, además de añadir peso.

Sospecho que este ancho de 29c ha sido desarrollado, al menos en parte, por Vittoria a pedido de Visma-Lease a Bike para permitir que sus ciclistas tomen curvas más difíciles. Le he planteado esta teoría a Vittoria, pero aún no he recibido respuesta.

Ya hay pruebas de que esto sucede con una configuración muy similar. Alec Briggs, del equipo británico Tekkers, utiliza ruedas de reserva y neumáticos Corsa Pro y, en una publicación reciente en Instagram, se puede ver claramente hasta qué punto se ha salido de la banda de rodadura de los neumáticos. Un comentarista pregunta: “¿Las llantas son demasiado anchas para el neumático?”, a lo que la respuesta fue un bastante inequívoco: “Sí, básicamente”.

Si ampliamos esta idea al UAE Team Emirates, vimos a Tadej Pogačar corriendo con neumáticos de 30c en las primeras etapas del Tour. Sin embargo, no está claro si usa neumáticos de 30c en todas las etapas. Las llantas Enve que usa el equipo también son más anchas de lo normal, y podría ser que la capacidad de paso por curva sea la razón aquí también, en lugar de simplemente un caso de optimización aerodinámica.

Viendo lo duro que estaba pedaleando el esloveno en el descenso del Col du Galibier en la etapa 4, ciertamente no es descartable que estuviera en el primer plano de las mentes de los corredores durante los recorridos de reconocimiento.