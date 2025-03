Fuera para los campeonatos de Oceanía y la Copa Mundial de Brasil después de chocar en la primera vuelta en condiciones brutales el domingo, pero aún reclamando el 12º título nacional consecutivo de élite a través de la parte interna

Rebecca Henderson (Orbea Factory) puede haber tomado un duodécimo título consecutivo de élite a través del país en fila el domingo en el Campeonato Nacional de Bike de Mountain Bike de GWM, pero fue dolor en lugar de alegría engrasada en su rostro cuando se desplomó al suelo agarrando su hombro inmediatamente después de superar a Isabella Flint (Cervélica Australia de la carretera) en la sprint que decidió la batalla estrecha.

La mujer de 33 años sintió el impacto de un choque en la primera vuelta de la carrera y después de los controles médicos, la razón de su expresión dolida era clara: resultó que había corrido a la victoria en las brutales condiciones húmedas y ventanas con un hombro fracturado.

“En pocas palabras, me he fracturado este hombro, pero es bastante buena noticia porque los ligamentos y todo están bien, por lo que no se requiere cirugía, por lo que es un resultado realmente bueno”, dijo Henderson en una publicación de Instagram de actualización médica el miércoles.

“El pulgar tiene una posible fractura pequeña, es difícil para ellos decir que sí o no, que supongo que es un buen resultado en sí mismo, y el escafoide está bien, así que no hay cirugía. Todavía es realmente dolorido y no puedo usarlo, así que supongo que me recuperaré a tiempo”.

Sin embargo, las lesiones significan que Henderson tendrá que esperar un tiempo antes de lanzarse a la Serie Mundial de la Bike Mountain de UCI, que se puse en marcha en Brasil del 12 al 14 de abril, y también se perderá los valiosos puntos que se ofrecen en el Campeonato de Oceanía este fin de semana.

“Ningún Brasil es un gran éxito para mí, hice algunos grandes compromisos conmigo mismo a fines del año pasado de que iba a ir a Brasil”, dijo Henderson.

El piloto de Canberra pasó siete años con PrimaFlor Mondraker, pero después de que el equipo cerró, se trasladó a Orbea Factory Racing para 2025 y Brasil estaría programado para ser su primera Copa del Mundo con el nuevo equipo. Henderson esperaba que fuera el comienzo de un alza, con el piloto que había pasado años en los primeros lugares del ranking mundial de XCO que habían terminado décimo en el ranking de la Copa Mundial de UCI XCO en 2024.

“Solo quería volver a mi mejor momento, para ver lo que era posible”, dijo Henderson. “Trabajé muy duro para poner una red de soporte diferente a mi alrededor para ayudarme a ser lo mejor que podría ser”.

“Ha habido mucho esfuerzo detrás de escena para eso y sentí que he estado entrenando tan bien como siempre. He estado entrenando muy duro … y era hora de que yo fuera responsable de los objetivos que había establecido, así que eso es realmente difícil tener eso desgarrado, pero es lo que es”, dijo el ciclista, concluyendo que ella ahora podría cambiar, cambiar los objetivos y continuar trabajando.