“Este recorrido es realmente interesante, realmente se adapta a un ciclista de clásicas de carretera”, dice el ganador de la Safari Gravel Race.

A la británica Madeleine 'Maddy' Nutt le encantan las pruebas de resistencia, ya sean carreras de larga distancia o viajes. Su camino hacia un segundo viaje al Campeonato Mundial de Gravel UCI en Bélgica este fin de semana pasó por Kenia.

El joven de 26 años se clasificó con una actuación dominante en la carrera de la UCI Gravel World Series, Safari Gravel Race, solo 12 días después de terminar octavo en The Traka 360. Nutt también obtuvo un podio en la Migration Gravel Race de cuatro días y fue segundo. en los 240 km Gravel México seguido de otro subcampeón en Falling Leaves Lahti.

El londinense habló con ciclismonoticias después de una carrera previa a la sección de Halle del campeonato mundial, y admitió que “los corredores de gravel tienen que dar un paso al frente” contra una contingencia masiva de ciclistas de ruta el sábado.

“Así que este circuito es realmente interesante porque yo diría que en realidad se adapta más a un corredor de Clásicas de ruta que a un corredor de grava. Y puedo entender perfectamente por qué corredores como ese están aquí, compitiendo por las franjas del arco iris porque tienen “Probablemente tengo una muy buena oportunidad y eso hace que la carrera sea más difícil para nosotros (los especialistas en gravel). Significa que los corredores de gravel tienen que esforzarse para poder competir”, dijo. ciclismonoticias con su recién adquirido dorsal en la mano.

En la parrilla de salida para 138 mujeres el sábado, Nutt dijo que esperaba estar en el medio del grupo. El circuito de apertura alrededor de Halle era especialmente estrecho, señaló, y la paciencia jugaría un papel importante a la hora de tomar medidas para avanzar después de la salida exclusiva femenina de élite a las 12:00 del sábado en Halle. La ruta se abre un poco a través del bosque de Brabante, con muchas curvas y vueltas hacia Lovaina para un circuito final de 47 km para un total de 135 km.

“Así que la mayoría de mis carreras de tierra han sido carreras fuera de la UCI, por lo que realmente no tengo muchos puntos UCI, a pesar de ganar una de las carreras de la Serie Mundial. Así que sí, no tengo una gran posición de salida, estoy Como tener 60 y tantos, es muy estrecho al principio, pero ya sabes, haré lo mejor que pueda para tratar de avanzar un poco, si puedo”.

Nutt estaba entusiasmado con el alto nivel de competencia y reconoció a muchos de los nombres iniciales del mundo de las carreras en ruta, como la favorita belga Lotte Kopecky, que acaba de defender su título mundial en carreras en ruta hace una semana, y la medallista de plata en carreras en ruta de los Juegos Olímpicos Marianne. Vos de Holanda, entre otros.

“No creo que necesites una cantidad particular de habilidades para poder correr este recorrido. Definitivamente hay elementos de grava y pista única, pero no es como algunas de las otras carreras de grava en la Serie Mundial UCI u otras series. “Puedo ver por qué vinieron y atacaron esta carrera”, dijo sobre los profesionales de la ruta haciendo fila.

También se clasificó para el Campeonato de Gravel de la UCI en 2023, terminando en el puesto 77. Nutt se mostró complacida de lograr su objetivo de competir nuevamente con el equipo de Gran Bretaña, y esta vez ver cómo se enfrenta a un campo mucho más grande con muchos recién llegados al gravel, con una participación de hasta el 55 % para las mujeres de élite.

“Personalmente, como alguien que corre predominantemente sobre tierra, creo que debería haber un nivel de compromiso con la tierra (por adelantado). Probablemente deberías competir en uno de los eventos de la Serie Mundial UCI antes de participar en los Campeonatos Mundiales porque sé que hay algunos corredores de ruta. en la lista de salida que nunca han hecho una carrera de grava en su vida, y siento que eso tal vez no debería suceder al menos en una de las carreras, solo para que al menos hayas mostrado interés antes de ir al Mundial. Campeonatos.”

Éxito en Kenia

Nutt representó a su equipo comercial Ribble Collective en la carrera de la Gravel World Series en Kenia, que tuvo lugar en el Parque Nacional Hells Gate. Se quedó en Kenia con un grupo de ciclistas y elevó el listón en su segunda aparición en Migration Gravel Race, que calificó como lo más destacado de su temporada hasta el momento. Ese evento, parte de la Gravel Earth Series, cubrió 650 km en cuatro etapas y acumuló 8.000 metros de desnivel positivo.

“La Migration Gravel Race en Kenia, sinceramente, la experiencia del vínculo que tienes con los otros corredores, al correr cuatro días con Sarah Sturm (ganadora general) y Luise Valentin (segundo lugar), fue simplemente increíble. Y el paisaje, los animales, el terreno. Fue una carrera brutal”, recordó.

“Y creo que lo desafiante que fue, física y mentalmente, hizo que fuera más una experiencia de la que me alejé que tal vez una carrera UCI de un día. No estoy realmente seguro de cómo mejorarán mis habilidades en África”. “Se hará realidad aquí, pero, ya sabes, será interesante”.

Nutt corrió en Unbound Gravel 200 en 2023 y señaló: “No tuve el mejor día, fue interesante”. Tuvo una experiencia de viaje complicada que retrasó su llegada a Emporia, Kansas, hasta solo un par de horas antes de que se cerrara el registro de pasajeros. Dijo que estaba decidida a viajar a Estados Unidos nuevamente el próximo año para intentarlo de nuevo.

“No sé cómo me siento en general con respecto al gravel americano, porque no he hecho suficiente, pero descubrí que era bastante aburrido en algunos puntos porque había tramos de unos 20 kilómetros en línea recta, con No hay curvas, lo que definitivamente es lo contrario a la carrera de este fin de semana”, dijo con una sonrisa irónica.