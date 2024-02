L’Equipe sugiere que las demandas de retorno de la inversión han asustado a los equipos, y el tiempo corre para confirmar el acuerdo.

Los detalles del proyecto de reforma One Cycling siguen siendo escasos y los equipos y organizadores de carreras involucrados mantienen en secreto sus ambiciones, pero My Bike entiende que varios equipos WorldTour se han retirado del proyecto, convencidos de que los números simplemente no cuadran.

Según informes de principios de febrero, la empresa inversora en deportes SRJ Sports Investments, controlada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, se ha convertido en una de las favoritas para respaldar el proyecto y estaba dispuesta a invertir 250 millones de euros (270 millones de dólares).

Se llevaron a cabo una presentación y reuniones en Londres, mientras la consultora EY presionaba para cerrar un trato y ganar una tarifa significativa. Sin embargo, One Cycling está luchando por conseguir el mínimo de diez equipos necesarios como accionistas iniciales para que comience el proyecto, y se dice que sólo ocho equipos se han inscrito después de la reunión de Londres con SRJ Sports Investments.

Visma-Lease a Bike, EF Education-EasyPost, Soudal Quick-Step, Ineos-Grenadiers, Lidl-Trek y Bora-Hansgrohe forman parte del proyecto desde hace tiempo, y se dice que Bahrain Victorious y otro se han unido a ellos. Intermarché-Wanty figura como uno de los equipos involucrados, pero se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por ciclismonoticias.

El proyecto One Cycling parece tener poca consideración por las carreras femeninas a pesar de que algunos de los equipos también tienen un equipo femenino junto con su equipo masculino.

Varios otros firmaron acuerdos iniciales de confidencialidad para ver los planes de One Cycling, pero rápidamente se alejaron, convencidos de que las cifras no cuadran. Ahora el diario francés L’Equipe (al igual que el Tour de Francia, controlado por la familia Amaury) ha desvelado por qué algunos equipos tienen dudas sobre el éxito de One Cycling.

L’Equipe sugirió que a varios jefes de equipo se les pidió “firmar una carta de compromiso como un cheque en blanco, sin decirles qué cubría esa firma”.

Según se informa, otros equipos se echaron atrás después de que SRJ Sports Investments solicitara un retorno de 100 millones de euros sobre su inversión en el primer año, con los equipos obligados a compensar cualquier déficit. Dado que los equipos suelen gastar el 100% de su presupuesto anual en salarios y costos de los ciclistas, no estaría claro cómo podrían cubrir cualquier déficit.

L’Equipe sugirió que el acuerdo con SRJ Sports Investments para la inversión de 250 millones de euros se basaría en que los equipos cedieran futuros contratos de derechos de imagen, pero también recibió una tibia bienvenida. No hubo información sobre cómo el proyecto One Cycling aumentaría los ingresos. Ha habido sugerencias de que se podrían organizar nuevas carreras o que los fanáticos de la carretera podrían monetizarse cobrando por el acceso a partes clave de las carreras más importantes, como las finales de montaña y las Clásicas.

“Es un modelo de negocio loco, si es que existe alguno”, afirmó un jefe de equipo que no quiso ser identificado. ciclismonoticias.

“No estábamos interesados ​​desde el primer día después de la primera reunión.”

Según un informe reciente de Het Laatste Nieuws, Astana Qazaqstan, Movistar, Jayco AlUla y los equipos franceses Groupama-FDJ, Arkea-B&B Hotels, Cofidis y Decathlon-AG2R no participan como partes interesadas iniciales en el proyecto One Cycling. El DSM-Firmenich-PostNL también está en esa lista, pero el director del equipo, Iwan Spekenbrink, habló recientemente de la necesidad de reformas en el ciclismo profesional.

El UAE Team Emirates es el único superequipo que falta en el proyecto One Cycling.

“Estamos siguiendo la situación. Por el momento tenemos una posición totalmente neutral”, dijo el director general del equipo, Andrea Agostini. ciclismonoticias.

Los organizadores del Tour de Francia, ASO, han confirmado que no serán parte del proyecto, mientras que los organizadores del Giro de Italia, RCS y la UCI, prefieren quedarse indecisos.

El presidente de la UCI, David Lappartient, ha dicho que está abierto a reformas del calendario de carreras para 2026, cuando se renueven el equipo UCI WorldTour y las licencias de carrera. Sin embargo, siempre ha exigido que la UCI mantenga el control del WorldTour, poniendo fin a cualquier esperanza de una escapada o un proyecto de superliga.

En su papel como jefe del Comité Olímpico Francés, Lappartient se adelantó a los equipos y organizadores de One Cycling al viajar a Arabia Saudita para firmar un acuerdo con el Comité Olímpico y Paralímpico Saudita para fortalecer la colaboración mutua.

One Cycling sigue siendo un proyecto, una idea y un deseo de varios equipos de lectores, pero sin una identidad oficial ni un plan de negocio. Los aficionados y los pilotos nunca han estado directamente involucrados.

L’Equipe Recordó cómo Plugge había sugerido el pasado mes de octubre que el ciclismo profesional era un “gigante dormido” que necesitaba un nuevo plan de negocio. El periódico francés, quizás adoptando una postura a favor de ASO, concluyó sugiriendo que “las próximas semanas dirán si Richard Plugge y sus acólitos tienen realmente los medios para despertar al ‘gigante'”.