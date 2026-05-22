“Creo que podrá hacerlo aún mejor cuando lleguemos a las grandes montañas”, dice el director del equipo Pinarello Q36.5 Pro Cycling, Gabriele Missaglia.

Chris Harper le ha dado a Pinarello Q36.5 Pro Cycling una nueva esperanza en la clasificación general después de que se abrió camino hacia una escapada decisiva que lo llevó al cuarto lugar en una agotadora etapa 11 en el Giro de Italia.

Con ese movimiento, ganó 3:24 a los favoritos de la carrera y se sumó al ya fuerte contingente de Australia en el top 10 de la Clasificación General (GC), con Ben O'Connor (Jayco-AlUla) en quinto lugar, Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sexto, Michael Storer (Tudor) séptimo y Harper ahora décimo.

Harper fue parte de una escapada más grande que se dividió en el terreno empinado y técnico hacia Chiavari, y aunque no pudo retener al eventual ganador Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) y al subcampeón Enric Mas (Movistar), logró terminar justo detrás del tercer clasificado, Diego Ulissi (XDS Astana), en cuarto lugar.

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La escapada había ganado casi tres minutos y medio en el campo reducido que incluía a todos los favoritos de la clasificación general, lo que significa que Harper subió siete lugares hasta el décimo en la clasificación general, ahora a 4:09 detrás de la maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious).

“Para mí, fue súper difícil. Me sentí como si estuviera corriendo otra contrarreloj. No fue fácil llegar a la carretera. Incluso cuando teníamos un buen grupo, no tuvimos mucho tiempo de diferencia por un tiempo. Escuchábamos a la gente saltar y no era plano en todo el día. Seguimos a toda velocidad”, dijo Harper CiclismoProNet.

“Mas fue la primera vez (en las subidas), y yo no tenía las piernas para ir, y en cierto modo lo atrapé. Cada vez que se desinflaba, ellos retrocedían y yo volvía a su rueda, pero estaba súper agotado, y cada vez que se levantaba, ellos retrocedían y yo simplemente no tenía las piernas para ello.

“Pensé que la brecha era demasiado grande, y si alguien iba a ir, sería Ulissi porque tiene una buena patada, así que decidí sentarme detrás de él y esperar que fuera. A partir de ahí, fue el mejor sprint que pude hacer; no fue mucho, pero llegué al cuarto lugar”.

Harper dijo que no le sorprendió que los favoritos dejaran que la escapada ganara tanto tiempo en el campo, probablemente debido a las etapas de montaña que se avecinaban, incluida la etapa 14 en la cima de Pila, a 1.793 metros, además de la gran final consecutiva en la etapa 19 en Alleghe (Piani di Pezzè) y la etapa 20 en Piancavallo.

“Los favoritos de la general no están demasiado preocupados por mí. Con todos los grandes días de montaña por venir, obviamente, ahí es donde se pueden crear grandes diferencias de tiempo”, dijo Harper.

“Para mí es fantástico recuperar tres minutos. Ahora será cuestión de recuperarme antes del primer gran test del sábado. Intentaré recuperarme lo máximo posible y luego veré cómo puedo ir a la montaña”.

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La última victoria de Harper fue hace un año en Italia, una demostración decisiva de escalada en Sestriere en la etapa 20, que también fue su primera victoria de etapa en un Gran Tour.

El DS del equipo, Gabriele Missaglia, dijo que el top 10 de Harper en la general es perfecto para Pinarello Q36.5 Pro Cycling, y cree que Harper solo se fortalecerá a medida que lleguen a las etapas de montaña.

“Creo que las grandes montañas serán mejores para Chris. Hoy no era el recorrido perfecto para él”, dijo. ciclismonoticias. “Pero si puede hacer lo que hizo hoy, creo que podrá hacerlo aún mejor cuando lleguemos a las grandes montañas. Ahora hemos empezado con buen tiempo, hace más calor y eso es mejor para nosotros”.