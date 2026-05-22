“Creo que podrá hacerlo aún mejor cuando lleguemos a las grandes montañas”, dice el director del equipo Pinarello Q36.5 Pro Cycling, Gabriele Missaglia.

Chris Harper le ha dado a Pinarello Q36.5 Pro Cycling una nueva esperanza en la clasificación general después de que se abrió camino hacia una escapada decisiva que lo llevó al cuarto lugar en una agotadora etapa 11 en el Giro de Italia.

Con ese movimiento, ganó 3:24 a los favoritos de la carrera y se sumó al ya fuerte contingente de Australia en el top 10 de la Clasificación General (GC), con Ben O'Connor (Jayco-AlUla) en quinto lugar, Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sexto, Michael Storer (Tudor) séptimo y Harper ahora décimo.

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