Silverstone Paint Technology afirma haber reducido un 7 % la masa total del chasis en los modelos Dogma de la generación anterior

Mientras caminaba por los boxes al comienzo de la segunda etapa de la Vuelta a España, me llamó la atención el autobús del equipo Ineos Grenadiers, no por un trabajo de pintura diferente en sí, sino por la falta de pintura en toda la parte trasera de la Pinarello Dogma F de Carlos Rodríguez. El sol portugués esterilizante reveló franjas de carbono en bruto, no solo en el cuadro sino también en la tija del sillín. Hablando en exclusiva con Noticias de ciclismoEl director de rendimiento del equipo, Scott Drawer, reveló que la motocicleta de Rodríguez es una de una pequeña flota de motocicletas de carrera superligeras creadas en asociación con Silverstone Paint Technology (SPT), un equipo enfocado principalmente en la Fórmula 1 que se especializa en recubrimientos minimalistas.

Drawer reveló que, si bien las bicicletas del equipo son ciertamente livianas (se pueden construir fácilmente modelos con especificaciones para el consumidor que alcancen el límite de peso de la UCI), el equipo tiene acceso a una flota de cuadros a los que SBT les ha quitado la pintura de fábrica, antes de volver a pintarlos internamente para agregar la menor masa posible. En este caso, al carbono en bruto se le ha aplicado una laca transparente mínima, e incluso la pintura en sí es visiblemente más fina.

Es poco probable que el perfil de la segunda etapa se describa nunca como verdaderamente alpino, y solo Rodríguez parecía optar por la pintura más clara, aunque Josh Tarling también lucía una tija de sillín casi sin pintura. Tal vez estos dos ciclistas, de estatura alta y por lo tanto con cuadros más grandes y pesados, tengan más probabilidades de necesitar ayuda adicional para mantener sus máquinas lo más ligeras posible.

Aunque no se ha informado de esto en ningún otro lugar, parece que la asociación con SBT no es nueva para los Ineos Grenadiers. En la página de Facebook de SBT hay un anuncio de la asociación que se remonta a 2018, y un vídeo de YouTube publicado en 2020 por el canal de SBT describe que la empresa ha logrado una reducción de masa del 7% en los cuadros Dogma F7 del equipo. Drawer no pudo proporcionar una cifra sobre cuánto peso ahorra ahora la asociación, pero es probable que siga siendo significativo.

Sin embargo, esta no es la primera incursión de SBT en el mundo del ciclismo de alto rendimiento. Una búsqueda más a fondo en los archivos de la empresa revela colaboraciones con Sunweb en 2019 para las bicicletas Cérvelo del equipo, un aparente proyecto único con Dimension Data en 2018 para pintar la Cérvelo S5 de Mark Cavendish y con British Cycling para pintar las máquinas de persecución por equipos del equipo de pista para los Juegos Olímpicos de Río en 2016.