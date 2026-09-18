Oscar Onley y Callum Thornley buscan recuperarse de la impresionante Vuelta a España a la carrera en ruta en Montreal

La mitad del equipo británico para la carrera de ruta masculina de élite acaba de terminar la Vuelta a España y buscará llevar su forma hasta el Campeonato Mundial de ruta de Montreal en Canadá y brindar apoyo a un “contendiente genuino por la victoria” en el líder Tom Pidcock.

El contingente escocés estará formado por el Mejor Piloto Joven de la Vuelta y sexto clasificado, Oscar Onley, y el piloto de contrarreloj Callum Thornley, el primero compitiendo en su tercer Worlds RR de élite consecutivo y el segundo haciendo su debut.

Ambos confían en tener a Pidcock entre sus filas, pero Onley, después de una actuación valiente en España, disputará solo su primera carrera de un día de la temporada 2026. Su mejor resultado anterior lo obtuvo en Zúrich en 2024, cuando ocupó el puesto 16 como mejor clasificado de GB.

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“Bueno, espero que tres semanas recorriendo España sea un buen entrenamiento para el Mundial”, dijo Onley. ciclismonoticias en Granada tras la etapa 21.

“Espero salir de esto en buena forma, recuperarme bastante bien y luego creo que en la carrera en ruta tenemos una oportunidad realmente emocionante como equipo de Gran Bretaña con Tom (Pidcock) y (Adam). Espero estar allí también en la final para apoyar realmente a esos muchachos”.

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Para su compañero escocés Thornley, fue una sorpresa ser incluido en el equipo como el único corredor que participó tanto en la contrarreloj, el 20 de septiembre, como en la carrera en ruta una semana después. Pero dado su segundo puesto sólo detrás de Stefan Küng en la etapa 18 de la Vuelta contra el crono, está en forma para realizar una actuación sólida junto a Ethan Hayter.

“Estoy haciendo el TT y la carrera en ruta, así que ese es el próximo objetivo. Estoy muy, muy feliz con eso, muy emocionado de viajar el miércoles para el TT”, dijo. ciclismonoticias domingo pasado.

“Nunca pensé al comienzo del año que el Mundial contrarreloj sería un objetivo, pero ahora lo es, voy allí y apuntaré alto e intentaré conseguir una medalla. Estoy muy emocionado”.

Además de sobresalir en la contrarreloj, Thornley también formó parte del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe que apoyó a Primož Roglič en su intento por la general en la Vuelta, y finalmente terminó segundo detrás de Enric Mas. Es una experiencia que describió como inolvidable en su debut.

“Es realmente surrealista. Cada día, cuando lo presentan a todos los aficionados en el podio, el aplauso que recibe es bastante similar al de cuando se marca un gol en un estadio de fútbol”, dijo el jugador de 23 años. “Ha sido un honor y creo que siempre recordaré que mi primer Gran Vuelta fue corriendo para Primož Roglič”.

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Pero esto también significó que vio de primera mano el efecto que podría tener la salida de Tadej Pogačar de la carrera, con su caída en la etapa 8 y su abandono empujando repentinamente a Red Bull a una situación en la que estaban luchando por la victoria, un escenario que no habían previsto antes de la salida.

Lo mismo ocurrirá en el Mundial, ya que el esloveno no podrá recuperarse a tiempo: sin él, los jugadores como Gran Bretaña están más en la carrera por el maillot arcoíris, cuando originalmente parecía casi un hecho que Pogačar ganaría su tercer título mundial consecutivo.

“Creo que es algo que no se dice. Ahora todo el mundo es consciente de que es una carrera muy abierta y que hay mucha gente que puede ganar, pero en realidad no es algo de lo que se hable”, dijo Thornley.

“Pero estoy seguro de que todos esos grandes que normalmente estarían luchando por el podio ahora están luchando por la victoria, y estoy seguro de que eso hace que esté aún más en juego de lo normal, en realidad”.

“Y para nosotros, será genial. Especialmente correr con Tom porque es realmente un verdadero contendiente para ganar, y el resto del equipo también es súper fuerte. Estoy emocionado de competir con mis compatriotas y estar todos juntos por un objetivo, así que estoy muy positivo de ser parte del Mundial de élite por primera vez”.

Junto a Onley y Thornley que se dirigen de la Vuelta al Mundial para Gran Bretaña están James Shaw y Finlay Pickering, con Pidcock, Yates, Fred Wright y Mark Donovan formando el resto del equipo de ocho hombres para la carrera en ruta el 27 de septiembre.