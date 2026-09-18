Oscar Onley y Callum Thornley buscan recuperarse de la impresionante Vuelta a España a la carrera en ruta en Montreal

La mitad del equipo británico para la carrera de ruta masculina de élite acaba de terminar la Vuelta a España y buscará llevar su forma hasta el Campeonato Mundial de ruta de Montreal en Canadá y brindar apoyo a un “contendiente genuino por la victoria” en el líder Tom Pidcock.

El contingente escocés estará formado por el Mejor Piloto Joven de la Vuelta y sexto clasificado, Oscar Onley, y el piloto de contrarreloj Callum Thornley, el primero compitiendo en su tercer Worlds RR de élite consecutivo y el segundo haciendo su debut.

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