No se volverán a fabricar más guantes de invierno, así que consigue un par mientras puedas

A medida que bajan las temperaturas, un par de los mejores guantes de ciclismo de invierno pueden marcar la diferencia cuando se conduce en condiciones de frío. Si está buscando un par cálido y de calidad, estos guantes con gatillo aislados Gore-Tex ahora están disponibles a mitad de precio por $ 60 en Competitive Cyclist.

También hay una razón para actuar con rapidez. Gore cerró su línea de ropa Gorewear a principios de este año y estos guantes ya no se fabrican. Eso significa que una vez que se agotan las existencias restantes, se acaban. Esta es una gran oportunidad para hacerse con unos guantes realmente excelentes.

Puedes comprar un par en negro o amarillo neón/negro, y en todas las tallas.

EE.UU.: Guantes Gorewear Gore-Tex Insulated Trigger: $120 $60

Le dimos a los guantes unas impresionantes estrellas de 4,5/5 en nuestra reseñalo que les valió el título de mejores guantes de ciclismo de invierno en general.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

Ahorra 50% Guantes Gore Wear Gore-Tex Insulated Trigger: era $120 ahora $60 en ciclista competitivo Los guantes Gore Wear Gore-Tex Insulated Trigger ahora están a mitad de precio y ambas opciones de color están incluidas en la oferta. Han sido descontinuados, así que una vez que se agoten las existencias restantes, eso es todo.

Cuando la mayoría de nosotros vemos un guante estilo langosta, lo primero que nos viene a la mente es probablemente el calor, y el crítico Tom Wieckowski los describió como los guantes más cálidos que jamás haya probado. También impresionaron por su comodidad y su sorprendente destreza.

El diseño mantiene el dedo índice separados, mientras que los otros tres dedos se encuentran juntos en la sección principal del guante. Como crítico de productos, estos también son los guantes que utilizo cuando salgo a recorrer kilómetros constantes en invierno.

Como era de esperar de una marca que se hizo famosa vendiendo chaquetas impermeables, los guantes Trigger no sólo son extremadamente cálidos sino también muy resistentes al agua. El forro Gore-Tex ePE agrega una capa impermeable sin sacrificar la transpirabilidad.





Estos son guantes de invierno diseñados para mantener las manos calientes y ciertamente funcionan. Entonces, si la calidez y la comodidad son sus prioridades, esta es una buena oportunidad para adquirir un par de guantes de calidad, especialmente ahora que el stock es limitado.

Como último consejo, la versión amarilla ofrece un aumento de visibilidad, pero el color claro puede mostrar suciedad y manchas con el tiempo, por lo que si desea algo que se mantenga fresco por más tiempo, la opción negra puede ser la mejor opción. La buena noticia es que ambos Los colores están actualmente a mitad de precio.

Mantén los ojos bien abiertos para descubrir muchas más ofertas durante el día.