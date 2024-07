Los resultados de la serie Life Time Grand Prix ahora se calcularán sobre las mejores cuatro de las seis carreras restantes, dada la eliminación del evento del 13 de julio.

Los incendios forestales provocaron la cancelación de la Crusher del sábado en Tushar, Utah, lo que supuso la eliminación de la tercera ronda de la serie Life Time Grand Prix 2024, con muchos ascensos.

La carrera de grava de gran altitud de 69,9 millas estaba preparada para albergar a un grupo repleto de los mejores corredores de la disciplina, de los Estados Unidos y del extranjero, para buscar la victoria en la carrera y continuar la batalla por los primeros puestos en la serie Life Time. La eliminación de la carrera con muchos ascensos de la serie ha reducido el evento a seis rondas y, como resultado, los organizadores han dicho que la clasificación final ahora se calculará en función de los cuatro mejores de las seis carreras, en lugar de los cinco primeros.

La cancelación del evento, ganado por Keegan Swenson y Sofía Gómez Villafañe en 2023, fue anunciada en las redes sociales y el sitio de la carrera el lunes por la noche, sin embargo, dos días antes se había advertido que había preocupación por los incendios en el área y que los corredores debían permanecer atentos a las actualizaciones.

“Con gran pesar anunciamos la cancelación del evento Crusher in the Tushar de este año, programado para el 13 de julio, debido a los incendios forestales en curso en Silver King y Little Twist en el área del condado de Piute, hogar de más de la mitad del recorrido Crusher, así como al riesgo extremo de incendio por temperaturas récord de calor y sequedad”, decía la publicación de Instagram del lunes por la noche de Crusher in the Tushar y Life Time Grand Prix.

Los organizadores de la carrera que comienza en el centro histórico de Beaver agregaron que hubo una serie de consideraciones que llevaron a la decisión, siendo la seguridad de los atletas, voluntarios, socios y la comunidad, así como el uso adecuado de los servicios de emergencia, la máxima prioridad.

“Entendemos lo decepcionante que es esta noticia y agradecemos su comprensión y apoyo durante este momento difícil”, agregaron los organizadores.

La próxima parada de la serie Life Time Grand Prix será ahora el Leadville Trail 100 MTB, que se llevará a cabo en las Montañas Rocosas de Colorado el 10 de agosto, ampliando la brecha en las carreras que comenzaron el 1 de junio.

“Estoy muy triste porque se canceló el Crusher en Tushar”, dijo Hannah Otto, quien está en segundo lugar en la general de la Life Time Grand Prix Series. Noticias de ciclismo“Definitivamente tenía una redención programada en las montañas Tushar este fin de semana, pero eso tendrá que esperar y, en cambio, debemos centrar nuestra atención en cuidar esa hermosa cordillera y los devastadores incendios que la amenazan”.

“En cuanto al Gran Premio, ahora la atención se centra en mi evento favorito de la serie: ¡Leadville!”

El evento más reciente de la serie Life Time, en el que 60 atletas seleccionados compiten en eventos todoterreno en todo Estados Unidos para obtener su parte de un premio en metálico de 300.000 dólares, fue Unbound Gravel y la Fuego XL 100K MTB en Sea Otter Classic, que fue la primera prueba en abril. Los líderes generales después de esas dos rondas son Haley Smith (Trek Driftless) y Keegan Swenson (Santa Cruz).

La eliminación de Crusher en Tushar en 2024 iguala la mezcla de carreras de grava y bicicleta de montaña en la serie todoterreno de 2024, con Leadville Trail 100 MTB seguida de Chequamegon MTB el 14 de septiembre y luego dos carreras de grava más: The Rad Dirt Fest el 28 de septiembre y la final de la serie Big Sugar Gravel el 19 de octubre.