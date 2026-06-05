Los logros de 'Jonas son 10 veces mayores que los de Bjarne Riis. Ni siquiera los compararía”, dice ex experto profesional y televisivo

El ex ciclista profesional y ahora analista de Eurosport Brian Holm cree que Jonas Vingegaard puede vencer a Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año después de la dominante victoria del danés en el Giro de Italia.

Holm siguió el Giro de Italia para el Eurosport danés desde Italia con el escritor y comentarista Bastian Emil Goldschmidt, y vio a Vingegaard ganar cinco etapas y controlar la carrera con la ayuda de sus compañeros de equipo de Visma-Lease a Bike.

Vingegaard y Visma-Lease a Bike están convencidos de que ha vuelto a su mejor nivel y que será aún mejor para el Tour de Francia. Holm cree que eso debería darle a Vingegaard la convicción para enfrentarse a Pogačar en julio.

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“Ya venció a Pogačar dos veces, ¿no? Entonces, ¿por qué no debería volver a vencerlo?”, dijo Holm, refiriéndose a las victorias de Vingegaard en el Tour de Francia en 2022 y 2023.

“Por supuesto que Pogačar es de otro planeta, es como un extraterrestre. Pero todo el mundo puede tener un mal día. Hay una razón por la que nadie ganó el Tour ocho veces: tarde o temprano, algo le sucederá a Pogi. Puede ser un mal día, una caída o algo que cambie la carrera. Así que incluso si Jonas pierde dos o tres minutos en una etapa temprana de montaña, tiene que seguir intentando vencerlo.

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¿Será suficiente la victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia y la nueva estrategia de preparación para el Tour de Francia para vencer a Tadej Pogačar?

“Jonas no es el gran favorito para el Tour de este año, eso es seguro, pero probablemente sea una ventaja para él. Es muy bueno corriendo desde atrás. No realizará ataques locos y siempre utiliza a su equipo de muy buena manera. Todo eso podría marcar la diferencia en el Tour”.

Vingegaard optó por quedarse en Roma unos días después de su victoria en el Giro, sin celebraciones formales previstas en Dinamarca cuando regrese a casa. Planea volver a entrenar la próxima semana y dirigirse a Tignes, en los Alpes franceses, para entrenar en altitud a mediados de junio. El Tour de Francia arranca en Barcelona el sábado 4 de julio.

Vingegaard es reservado y prefiere mantener un perfil bajo, pero Holm cree que es el deportista más exitoso en la historia del deporte danés.

Bjarne Riis fue aclamado como el primer danés en ganar el Tour de Francia en 1996 antes de confesar haberse dopado.

“Los logros de Jonas son diez veces mayores que los de Bjarne Riis. Ni siquiera los compararía, también porque Bjarne era parte de una generación diferente”, dijo Holm.

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Al ganar el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ha tenido su mejor preparación para el Tour de Francia hasta el momento, pero aún no tenemos idea de cómo se comparará con Tadej Pogačar.



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“Jonas ha ganado los tres Grandes Vueltas y unas 50 carreras del WorldTour, no muchos corredores pueden decir eso. Para ganar los tres Grandes Vueltas, cuando ves los nombres de quienes lo hicieron antes que él, honestamente, todavía es difícil entender que alguien pueda hacerlo en la era moderna, especialmente un danés.

“Creo que es el deportista más importante en la historia del deporte danés. No puedo ver quién es mejor. Es difícil compararlo con el fútbol y teníamos a Michael Laudrup, que era un gran jugador, pero Jonas ha logrado algo mucho más histórico en el ciclismo de lo que Michael alguna vez logró en el fútbol.

Holm es conocido por su colorida carrera, su amor por la vida, su propia confesión de dopaje y su trabajo como director deportivo con gente como Mark Cavendish.

Vingegaard es muy diferente, pero Holm sugirió que es muy admirado en Dinamarca.

“No es exactamente un comediante, pero está bien”, dijo Holm.

“Mads Petersen tiene más personalidad, es más franco, hace televisión y comerciales. Pero todo el mundo en Dinamarca admira a Jonas y algunas personas lo aman por su forma de ser reservado y de vivir una vida tranquila.

“Probablemente también se hizo famoso porque no dice demasiado. Cuando dice algo, explota rápidamente. Es famoso por ganar el Tour de Francia y ahora por hacer historia al ganar los tres Grandes Vueltas. Creo que es una muy buena razón para ser famoso”.