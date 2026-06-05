Los logros de 'Jonas son 10 veces mayores que los de Bjarne Riis. Ni siquiera los compararía”, dice ex experto profesional y televisivo

El ex ciclista profesional y ahora analista de Eurosport Brian Holm cree que Jonas Vingegaard puede vencer a Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año después de la dominante victoria del danés en el Giro de Italia.

Holm siguió el Giro de Italia para el Eurosport danés desde Italia con el escritor y comentarista Bastian Emil Goldschmidt, y vio a Vingegaard ganar cinco etapas y controlar la carrera con la ayuda de sus compañeros de equipo de Visma-Lease a Bike.

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