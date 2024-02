Hay buenas ideas y otras no tan buenas. Aquí está nuestra selección de este último.

El camino hacia el infierno de las bicicletas está lleno de buenos inventos, así como de muchos malos. Desde que la bicicleta de seguridad acabó con el centavo, la gente ha estado inventando tecnología para intentar mejorar la bicicleta. Ya estamos prácticamente en ese punto con el diseño de bicicletas y lo hemos estado haciendo durante algún tiempo. Como tal, hay un margen de maniobra decente para probar cosas nuevas.

A veces es difícil diferenciar entre tecnología que simplemente ha sido reemplazada por equipos más nuevos y mejores a medida que la tecnología mejoró y el tiempo pasó, y cosas que realmente han fracasado. Juntamos nuestras cabezas y tratamos de pensar en ideas que simplemente no han funcionado a lo largo de los años.

Ciertas piezas de tecnología a menudo son señaladas y catalogadas como fracasos en el mundo de la carretera. Sin embargo, si algo todavía es codiciado por los coleccionistas, considerado hermoso décadas después o llevado a la victoria, creemos que se puede aprobar. No, se dice que los frenos Campagnolo Delta no han parado especialmente bien, pero si algo tiene el poder de hacer que hombres y mujeres adultos se queden con los ojos llorosos todos estos años y se deshagan de grandes cantidades de dinero en efectivo, no puede ser considerado un verdadero fracaso, ¿verdad?

Aquí está nuestra selección de la tecnología para bicicletas que se ha quedado en el camino en la marcha hacia la perfección de la bicicleta de carretera. No se trata de ideas burlonas: respeto total a los ingenieros que a lo largo de los años han intentado mejorar las bicicletas que conducimos.

Frenos de llanta montados en vaina

Los frenos de llanta montados en vainas aparecieron en una variedad de bicicletas durante un tiempo

Hubo un período antes de que casi todas las bicicletas de carretera modernas cambiaran a frenos de disco, en el que varios fabricantes montaban el freno de llanta trasera de las bicicletas en las vainas, justo detrás de la carcasa del pedalier. Su posición las mantuvo fuera del flujo de aire mejor que la posición más estándar del tirante del asiento, para una mejor aerodinámica, y las bicicletas parecían más limpias y futuristas. Casi todas eran variantes del sistema de montaje directo que ofrecían un espacio libre para los neumáticos ligeramente mejorado en el período de transición en el que nos dirigíamos a neumáticos y llantas mucho más anchos.

El problema era que, durante el uso, muchos de estos frenos no funcionaban particularmente bien. Su ubicación significaba que cada vez que llovía los rociaban con mucha más agua y lodo, lo que puede afectar el rendimiento.

El recorrido de los cables también era estrecho y en algunas bicicletas era difícil lograr una sensación de frenado suave y aceptable en la palanca. El aspecto de muchos modelos de montaje directo también disuadió a los ciclistas de ajustarlos ellos mismos y la falta de mantenimiento sólo empeoró las cosas.

Hicieron que las bicicletas parecieran más limpias y aerodinámicas en ese momento, pero las pinzas normales montadas en los tirantes funcionaban mejor, y ¿qué es más importante que detenerse de manera segura?

Configuración 1x de Aqua Blue Road

¿La bicicleta Aqua Blue Strada se adelantó demasiado a su tiempo?

El equipo profesional de carretera Aqua Blue Sport corrió en bicicletas 3T Strada a finales de la década de 2010 que estaban equipadas con transmisiones Sram 1x. Es seguro decir, aunque no probamos las motos nosotros mismos, que la configuración del cambio no fue particularmente bien recibida por la mayoría de los ciclistas del equipo.

1x, o el uso de un solo plato delantero, ciertamente no está muerto, y las configuraciones 1X se han utilizado en el pelotón profesional para contrarrelojes de alta velocidad, contrarrelojes montañosos e incluso etapas en carretera más planas. Incluso se podría argumentar que Aqua Blue estaba un poco por delante de la curva, pero la tecnología simplemente no estaba del todo preparada.

El problema en ese momento era que no había marchas disponibles para dar cabida a carreras en carretera en todos los terrenos, desde carreteras llanas y onduladas hasta altas montañas. La configuración Aqua Blue fue cubierta bastante de cerca por los medios ciclistas en ese momento y creemos que el equipo montó principalmente con platos de 44 dientes y casetes de 11-32T o 9-36T. Esta combinación dejó a los ciclistas con ganas en ciertos terrenos y simplemente no proporcionó el rango de engranajes de algo como una configuración normal de 11-28 / 39-53 dientes que muchos corredores habrían usado en ese momento (o similar).

Varios de los ciclistas del equipo criticaron abiertamente la tecnología y probablemente sea seguro decir que fue un fracaso en ese momento.

El diseño del sillín Monolink

El sistema Monolink utilizaba un único riel de sillín.

Selle Italia lanzó un estándar de sillín y tija de sillín hace más de una década que ahora se llama Monolink. El sistema eliminó el tradicional par de rieles del sillín y en su lugar utilizó un gran sistema de un solo riel para sujetar el sillín a la tija del sillín.

La configuración del sillín necesitaba una disposición específica de la abrazadera de la tija y, idealmente, los fabricantes adoptarían el estándar para ampliar la gama de opciones para las personas. Se decía que el sistema proporcionaba una mayor gama de ajustes del riel del sillín para las personas y, en algunos casos, un sillín más estrecho.

Muchas de las mejores bicicletas de carretera utilizaron el sistema durante un tiempo, pero nunca despegó y no logró afianzarse. La marca ya no ofrece sillines tecnológicos Monolink en su sitio web, renunciando el proyecto a la historia. Sin embargo, algunas marcas todoterreno todavía fabrican sillines con un diseño de raíl único.

Neumáticos reversibles Vittoria Revo KXS

Los neumáticos Vittoria Revo KXS ofrecían bandas de rodadura secas y mojadas

My Bike cubrió los neumáticos reversibles Vittoria Revo KXS en 2004 y creemos que existieron durante algunos años. La idea detrás del neumático era que un lado de la banda de rodadura fuera para condiciones secas y el otro para condiciones mojadas.

Los neumáticos solo estaban disponibles en una opción de 23 mm en ese momento y pesaban 275 gramos. Vittoria afirmó que las bandas de rodadura dobles ofrecían una mejor protección contra pinchazos por derecho propio.

En teoría, la idea tiene sentido y parece una forma de ahorrar dinero. Simplemente cambie sus neumáticos según las condiciones y sus requisitos de conducción.

En realidad, los neumáticos nunca ganaron mucha tracción (nunca mejor dicho) y probablemente haya una razón por la que hoy en día no vemos neumáticos de carretera de alto rendimiento reversibles. La llegada de la tecnología y los neumáticos sin cámara también crearía problemas aquí ahora y cambiar los neumáticos en el garaje sería muy complicado.

Manillar Scott Drop In

Esta es una interfaz bastante ocupada

Greg Lemond era famoso por estar centrado en la tecnología y ser meticuloso con la configuración de su bicicleta. Fue el primer ciclista en ganar el Tour de Francia utilizando barras triples.

Lemond también montó con las controvertidas y francamente extrañas barras Scott Drop-In que presentaban una sección adicional de manillar horizontal unida a la parte inferior de cada manillar. El diseño tenía como objetivo proporcionar posiciones aerodinámicas adicionales para las manos.

Estamos seguros de que Lemond usó estos manillares para ir muy rápido, mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros hemos montado, pero el diseño no parecía estéticamente agradable y no tuvo éxito, y nunca ha resurgido.

Parece que la polémica sobre el manillar no es nada nuevo en el ciclismo. Estamos seguros de que los medios ciclistas estaban inundados de titulares sobre barras desplegables de la misma manera que las palancas de freno giradas hacia adentro y el chat sobre manillares hiperestrechos han aparecido en los titulares en los últimos años. Quizás dentro de una década, habrá un nuevo escándalo sobre el manillar que analizar detenidamente.