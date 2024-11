Añade una protección versátil contra el frío, el viento y la lluvia con los mejores manguitos para ciclismo

Encontrar un par de los mejores calentadores de brazos para ciclismo es un poco más difícil de lo que piensas originalmente. No sólo hay que considerar el rendimiento del producto en sí, sino que también hay que asegurarse de que se ajuste correctamente sin que quede demasiado comprimido ni demasiado flojo. También hay que tener en cuenta el estilo y, por supuesto, todo tiene que estar dentro del presupuesto.

Equilibrar todas esas necesidades puede ser difícil, pero hay muchas razones por las que debería dedicarle tiempo. En mi opinión, un par de manguitos decentes es algo que todo ciclista debería añadir a su lista de equipamiento. No solo te ofrecerá una protección versátil contra los elementos, sino que de la misma manera que los mejores calentadores de piernas pueden permitirte aprovechar más tu culote, un par de calentadores de brazos también extenderán la temporada de tus mejores maillots de ciclismo. Esto también tiene un beneficio económico, ya que los mejores calentadores de brazos pueden incluso reemplazar por completo las prendas más caras. Por ejemplo, tengo una camiseta de manga larga, pero la he usado sólo una vez en los últimos dos años. Usaré mi maillot de manga corta y mis manguitos hasta el momento en que necesite chaquetas de invierno, elegiré la mejor capa base de ciclismo para las condiciones y, potencialmente, agregaré uno de los mejores chalecos para andar en bicicleta en los días más fríos.

La razón es que valoro la versatilidad que ofrece. En los días en que el clima es impredecible o es probable que cambie a mitad del recorrido, puedo estar listo para agregar o quitar los calentadores de brazos en respuesta. Si bien el Fiandre NoRain de Sportful supera al Castelli Nano Flex 3G en términos de calidez, descubrí que los Castelli respiran mejor y duran más antes de mojarse, por lo que les otorgo el primer lugar en la guía.

Para ayudarle a decidir qué par de calentadores de brazos se adaptarán a sus necesidades y al mismo tiempo se ajustarán correctamente, el ciclismonoticias El equipo de prueba ha pasado meses probando calentadores de brazos extraños, enfrentándolos cara a cara (o brazo con brazo) para determinar cuáles son mejores en cuanto a calidez, resistencia al agua, comodidad y más.

Los mejores calentadores de brazos para ciclismo: nuestras selecciones

Cómo elegir los mejores calentadores de brazos para ti

¿Qué tamaño de calentadores de brazos necesito? Lo ideal es que estés en condiciones de probarte un par, lo que sin duda elimina algunas conjeturas. Sin embargo, esto no siempre es posible, sobre todo para quienes compran ropa de ciclismo barata en línea. En términos generales, sus calentadores de brazos coincidirán con el tamaño de su camiseta si el fabricante no tiene guías de tallas específicas para sus calentadores de brazos. El ajuste debe ser ceñido, para reducir el riesgo de deslizamiento irritante, pero no tan ceñido como para reducir el rango de movimiento o cortar la circulación. Preste especial atención a la articulación del codo, ya que es donde surgen la mayoría de los problemas. Sin embargo, una cosa a considerar es que si eres alto pero tienes una constitución particularmente delgada, las tallas más pequeñas tenderán a quedarse cortas. Esto se puede solucionar fácilmente si usted o un amigo son hábiles con una máquina de coser, ya que pueden tomar el dobladillo en la pinza superior de un par más grande. Por el contrario, no hay forma de alargarlos y, como mantener las muñecas aisladas es clave para mantener las manos calientes, le sugerimos que aumente el tamaño y realice algunas modificaciones menores si no puede encontrar el tamaño perfecto para usted.

¿Qué tela es mejor para los calentadores de brazos? La mayoría de los calentadores de brazos combinan un interior con forro polar y un exterior de licra elástica en lo que se conoce como tejido “Roubaix”. Dado que están diseñados para añadir aislamiento en los días fríos, suele ser la opción ideal. Si quieres un par para carreras de alto ritmo, hay algunos disponibles en telas sin aislamiento, así que opta por estos para el día de la carrera o si haces mucho calor y solo quieres algo que te quite lo peor del viento frío. Las opciones de merino son raras pero están disponibles. Serán más transpirables y mantendrán sus propiedades aislantes, por lo que quizás sean una mejor opción si no quieres ponértelos y quitártelos constantemente durante el día.

¿Los calentadores de brazos son impermeables? Ninguno será realmente impermeable, ya que eso requeriría el uso de una membrana, lo que daría como resultado un par de tubos muy arrugados. Sin embargo, muchos vienen cubiertos con un revestimiento repelente al agua duradero (DWR). Esto efectivamente hace que el agua se forme en gotas y se escurra de la superficie, en lugar de empaparse. No es un tratamiento permanente y eventualmente desaparecerá con cualquier producto, pero es fácil de completar con tratamientos de lavado o rociado disponibles comercialmente. También es posible simplemente agregar su propio DWR a cualquier juego que desee con estos productos en casa, de modo que si un par le queda perfecto pero no es resistente al agua, puede cambiarlo fácilmente para adaptarlo a sus necesidades.

¿Se me caerán los calentadores de brazos? Si encajan correctamente, no deberían servir. La mayoría estará equipada con un dobladillo elástico en la parte superior cubierto de silicona pegajosa de una forma u otra para agarrar su brazo y evitar que desciendan formando un frustrante bulto alrededor de sus muñecas. Algunos ofrecen pinzas a ambos lados del dobladillo para resistir también la tendencia de las mangas de la camiseta a subirse. Como se mencionó anteriormente, si descubre que el suyo sigue cayéndose, entonces un juego rápido con la máquina de coser puede hacer maravillas, o incluso un par de imperdibles si está en apuros, para reducir el diámetro del dobladillo.

El material compresivo, la buena forma y las pinzas de silicona evitarán que los calentadores se caigan.

¿Para qué sirven los calentadores de brazos? Especialmente en primavera y otoño, el comienzo de un viaje puede ser notablemente más frío que la mitad, o si sales tarde, las cosas pueden enfriarse rápidamente cuando el sol se esconde bajo el horizonte. Tener un par de calentadores de brazos para ponerse le permite tener en cuenta estos pequeños cambios de temperatura fácilmente, sin tener que recurrir a ponerse una chaqueta y correr el riesgo de una situación de hervor en la bolsa.

¿Valen la pena los calentadores de brazos? Si consideras el costo de una camiseta de manga larga, ofrecen una excelente relación calidad-precio, considerando que efectivamente convierten cualquier opción de manga corta en una de manga larga. Si bien para el invierno un maillot de manga larga específico será la opción ideal en la mayoría de los casos, si rara vez conduces en las condiciones más frías, un par de calentadores de brazos pueden protegerte de los elementos a un precio mucho más aceptable.

¿Qué tan ajustados deben estar los calentadores de brazos? Al probarse calentadores de brazos, hay que lograr un equilibrio entre estar lo suficientemente ajustados como para permanecer en su lugar sin caerse, pero no tan apretados como para clavarse, causar molestias o, peor aún, cortar la circulación. El objetivo es calentar los brazos y restringir el flujo sanguíneo es la forma más rápida de lograr lo contrario. Deben quedar como una segunda piel, con suficiente compresión para permanecer en su lugar cuando mueves el brazo.

¿Cómo probamos los calentadores de brazos?

Las pruebas de los calentadores de brazos suelen comenzar en el momento en que llegan a mi buzón. Tomaré nota del embalaje para respetar el medio ambiente, antes de apagar las luces y comprobar el brillo de los detalles reflectantes. También revisaré la etiqueta para ver las instrucciones de lavado y señalaré cualquier complejidad aquí.

Como parte de la prueba de impermeabilidad, simplemente me puse un calentador de brazos, abrí el grifo a un flujo medio y observé cuáles dejan entrar el agua primero. La mayoría de los pares recubiertos con DWR sobreviven a esta prueba durante mucho tiempo, por lo que también subo la apuesta con un flujo de agua más intenso para ver cuál se rompe primero.

El resto de mis pruebas las realizo en la bicicleta y rara vez uso el mismo par de calentadores en ambos brazos. Casi todos los viajes que he hecho esta primavera me han dejado como si me hubiera vestido en la oscuridad, y el beneficio de esto es la capacidad de comparar realmente dos productos diferentes en condiciones consistentes.

Tomaré nota de cómo se siente el material, qué tan bien respira y qué tan seguros se sienten en la parte superior del brazo, combinando esas opiniones en una calificación general frente a la competencia.