'No depende de nosotros' la sensación dominante en Peloton después de transferencias fuera de temporada

Mientras el Omloop Het Nieuwsblad masculino se dirigía a la final, la edición femenina todavía estaba en la fase temprana de la carrera. Pero esto resultó ser una fase decisiva ya que la escapada temprana siguió aumentando su ventaja. En el Peloton, ninguno de los grandes equipos asumió la responsabilidad de controlar la brecha y traer de vuelta a los atacantes, en su lugar, mirando a sus rivales para comenzar la persecución primero en un juego de 'Who Blinks First' hasta que, eventualmente, fue muy poco, demasiado tarde.

El experimentado Ellen Van Dijk, de 38 años, se dio cuenta durante la carrera que la brecha se había vuelto demasiado grande, pero no vio a su equipo como el responsable de perseguir.

“Pensé que era demasiado, pero también pensé que” no depende de nosotros “. La mayoría de los equipos estaban pensando eso; Fue una carrera realmente extraña ”, dijo Van Dijk My Bike Mientras miraba hacia atrás en un curioso día en Flandes.

“Creo que es la nueva dinámica en el pelotón con corredores en diferentes equipos, y luego comienzan a mirarnos. Fue una especie de la primera carrera donde dicen, como 'Depende de ti', 'No, depende de ti', y luego nadie lo está haciendo, y alguien más va a ganar “, dijo la mujer holandesa.

Pfeiffer Georgi (Team Picnic Postnl) tenía sentimientos similares.

“Escuchamos 10-12 minutos, y nuestro sentimiento era como 'está bien, eso es bastante grande', pero pensamos que no era de nosotros perseguir, no tenemos un favorito. Creo que fue para comenzar a FDJ y SD Worx, pero creo que todos estaban esperando ”, dijo el campeón británico.

Puck Pieterse y su Fenix-Deceuninck también buscaron a FDJ-Suez y SD Worx para mostrar sus cartas. La joven de 22 años fue la única que podía seguir el ritmo de Demi Vollering (FDJ-Suez) cuando este último la hizo moverse en el Muur pero tuvo que mantener su propio polvo seco.

“Fue muy frustrante para mí personalmente, ya que me gusta competir en el frente. Pero no es mi trabajo comenzar a tirar porque también tengo que sobrevivir al Muur. Estábamos buscando SD Worx y especialmente a FDJ para comenzar a atraer, y luego poner a alguien en la final.

Vollering, corriendo el primer clásico con su nuevo equipo FDJ-Suez, había hablado con sus ex compañeros de equipo durante la carrera, pero recibió una respuesta clara.

“Fui al SD Worx Riders y pregunté:” No quieras perseguir “, y ellos dijeron:” No, no nos permiten perseguir el auto “. Tenía la impresión de que a las chicas tampoco les gustaba, pero así es “, relató el joven de 28 años.

“Creo que al comienzo de la temporada, todos tienen demasiado miedo de poner las manos en el fuego demasiado temprano, tienen miedo de que tengan que montar primero cada vez por el resto de la temporada. Luego se convierte en una apuesta, y quien sea el mejor en farolear victorias … o no. Hoy, ninguno de nosotros ganó ”, continuó Vollering.

Lorena Wiebes (SD WORX-PROTIME) defendió la decisión de su equipo de llamar al acantilado de sus rivales.

“No teníamos un jinete para venir al Muur en el primer grupo, así que pensamos que era un poco más dependiente de los otros equipos. Todos estaban esperando, y no fuimos los primeros en comenzar una persecución. En un momento, Puck llegó a nosotros, como 'si comienzas a perseguir, comenzamos a perseguir'. Pero realmente se estaba mirando en ese momento ”, dijo Wiebes.

“Me sentía bastante bien, pero no estaba al 100 por ciento seguro superar el Muur en el primer grupo. Y al final, Puck y Demi se quedaron al frente. Entonces, incluso si hubiéramos atrapado al grupo delantero, habríamos estado corriendo por el tercer lugar, y eso tampoco es para lo que venimos. Hubiera sido diferente si tuviéramos Lotte hoy, por ejemplo, porque entonces sabes que ella puede seguir a Demi ”, explicó Wiebes.

Cuando se le preguntó si había experimentado algo como esto antes, Van Dijk dibujó paralelos a la carrera de Road de los Juegos Olímpicos de 2021.

“No estuve allí, pero creo que los Juegos Olímpicos de Tokio fueron muy similares”, dijo.

Georgi podía ver los aspectos positivos en cómo se desarrollaba la carrera, dando a los escapados más esperanza de que puedan hacerlo.

“A veces el ciclismo es impredecible. Y creo que muestra que si te arriesgas, puede dar sus frutos y puedes ganar ”, dijo Georgi.