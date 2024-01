Pequeño pero poderoso; los mejores infladores de CO2 inflarán tus neumáticos en segundos

Estos pequeños artilugios son excelentes si desea inflar sus neumáticos RÁPIDO. Son increíblemente simples, todos actúan como una válvula. Enrosque un bote de CO2 en un extremo, enrosque el otro en la válvula y gire una perilla o simplemente presione hacia abajo y con una breve ráfaga de gas presurizado, estará listo. A menos que estés compitiendo y necesites la configuración más pequeña y liviana posible, las veo como un complemento, en lugar de un reemplazo, de las mejores bombas para bicicletas, aunque hemos discutido cuál es la mejor. Dicho esto, incluso los mejores neumáticos para grava a veces se salen de su asiento si se desinflan, y es mucho más probable que una ráfaga de dióxido de carbono los vuelva a asentar que un bombeo frenético.

Los mejores infladores de CO2 que puedes comprar hoy

Dada la simplicidad de estos productos, hay mucha menos diferenciación entre ellos y todos lograron el resultado deseado de inflar mis neumáticos. Los que no tenían válvulas tendían a inflarse demasiado, pero luego simplemente dejabas salir un poco del neumático cuando terminabas. Hay algunos con características especiales como medidores, y muchos vienen con una funda protectora ya que el efecto Joule-Thomson (un cambio de temperatura debido a la expansión de los gases) hace que se congelen cuando están en uso, pero en resumen, todos funcionan bien. lo suficiente como para que realmente puedas elegir lo que te apetezca sin miedo.

Como escoger

¿Aún no estás seguro de lo que buscas? No te preocupes, te tengo cubierto. Si desea saber más sobre cómo usar los infladores de CO2 o simplemente no está seguro de qué son todavía, desplácese hacia abajo y lea mis preguntas frecuentes seleccionadas.

¿Qué son los infladores de CO2? En el sentido básico, son simplemente un pequeño bote de dióxido de carbono comprimido que se entrega a su neumático a través de un cabezal de válvula. Hay variaciones sobre el tema, pero todas apuntan a hacer lo mismo. Casi todos usan cartuchos con rosca, así que eso es todo lo que presentamos aquí, que vienen en variedades de 16 g o 25 g. Los dos tipos básicos son en línea, donde el cartucho está alineado con la válvula y se acciona presionando hacia abajo, y los tipos en ángulo donde la cabeza de la válvula forma un ángulo de 90 grados y el recipiente sobresaldrá lateralmente del borde cuando esté en uso. No hay una gran diferencia entre los dos, pero si tienes ruedas pequeñas y muchos radios, puede que te resulte más fácil usar una en ángulo.

¿Cuántos cartuchos se necesitan para inflar un neumático? Para los neumáticos de carretera, un solo cartucho de 16 g es suficiente para reinflarlos y alcanzará y superará la presión deseada con facilidad. Puede terminar inflando demasiado y teniendo que retroceder. Para neumáticos de mayor volumen, estamos hablando de bicicletas de gravel, optaríamos por un cartucho más grande de 25 g. Si bien es posible que tengas el volumen dentro de los 16 g para reinflarlo, es posible que no puedas alcanzar la presión suficiente para volver a colocar tus neumáticos sin cámara, lo que te dejaría en un aprieto.

¿Puedo usar un inflador de CO2 con neumáticos sin cámara? En general, sí, aunque algunos selladores dicen que no. El problema surge con el efecto de congelación de la liberación de gas comprimido, que puede congelar el sellador y volverlo inútil. La mejor práctica es girar la válvula hasta el punto más alto e inflarla desde allí, permitiendo que el sellador líquido se drene hasta el fondo, lo más lejos posible de la ráfaga de hielo.

¿Los cartuchos de CO2 son de un solo uso? Sí, una vez instalados en la cabeza son básicamente un artículo desechable. Una vez que la llanta esté nuevamente puesta, probablemente querrás ventilar el resto del recipiente presionando la cabeza contra algo (¡no tu dedo!) o abriendo la válvula. Si desenroscas el cartucho sin hacerlo esparcirás gas por todas partes de forma incontrolada, y si lo guardas sin ventilar el resto podría terminar ventilándose en el bolsillo de tu maillot. Esto también significa que para viajes más largos es posible que desees llevar un par de cartuchos de repuesto en caso de que suceda lo peor.

¿Qué puedo hacer con los cartuchos después de su uso? Están hechos de aluminio, por lo que se pueden reciclar como reciclas el aluminio actualmente. Sin embargo, no los dejes en la carretera ni en el sendero.

¿Se escapa CO2 de los neumáticos de las bicicletas? El dióxido de carbono es una molécula más pequeña que la mezcla de moléculas del aire que normalmente se encuentra en los neumáticos. Como tal, se filtra a través de la goma de un neumático más fácilmente y se desinflará más rápido. No bajará inmediatamente, pero lo notarás al día siguiente. Nuestro consejo sería no depender del CO2 para eventos de varios días y, si tiene que usar un inflador de CO2, desinfle los neumáticos cuando llegue a casa y rellénelos con una bomba estándar.