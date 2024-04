Viaja cómodamente sin tener que llevar una muda de ropa a la oficina

Ir en bicicleta al trabajo tiene muchos beneficios, uno de los cuales es “más tiempo en bicicleta”, pero es cierto que hay muchos problemas adicionales. En una alforja o en una de las mejores mochilas de ciclismo tiene que ir tu ordenador portátil, tu comida, una muda de ropa, una toalla y artículos de tocador. Si tu viaje no es demasiado intenso, puedes deshacerte fácilmente de la muda de ropa y montar con algunos de los mejores pantalones de ciclismo.

Los pantalones de ciclismo, como su nombre indica, están diseñados para andar en bicicleta, pero fuera de la bicicleta, se parecen más o menos a un pantalón normal (o pantalones, para nuestros amigos norteamericanos). Utilizan materiales más elásticos para una mayor libertad de movimiento, tienen un corte más alto en la parte trasera para que no se vea tu trasero mientras conduces y, a menudo, también son resistentes al agua.

He estado probando una carga durante el invierno; como no tengo coche, me muevo únicamente en bicicleta, por lo que estas me han llevado a y desde la oficina, así como al pub, a hacer recados y En general, se convierte en parte de mi vida diaria.

Los mejores pantalones de ciclismo disponibles en la actualidad.

Mejor en general

1. Pantalones de señales del Taller de Misión Especificaciones Rango de tamaño: 28-38 Colores: Negro, azul marino, oliva Material: Softshell elástico en 4 direcciones DWR: Sí Bolsillos: 2 delanteros, 2 traseros, 1 pernera con cremallera

Si tuviera que quedarme solo con un par de pantalones de ciclismo de esta lista, sería el Mission Workshop Signal. El PVP es notablemente más alto que el de los demás, pero la calidad también es notablemente mejor.

El ajuste es perfecto para un pantalón de ciclismo: ajustado, pero no ceñido. Seamos honestos, los jeans ajustados han pasado de moda, pero tienen una silueta muy elegante que, especialmente en negro o azul marino, se puede usar en todos los entornos laborales excepto en los más elegantes.

El material es un softshell clásico elástico en 4 direcciones, pero es un poco más rígido que el que se usa en los pantalones OrNot Mission (que suenan confusamente similares) o Chrome Brannan. Más resistente a la abrasión y más duradero, aunque una sensación un poco menos cómoda al contacto con la piel.

Los bolsillos también son excelentes. El bolsillo de la pierna se refleja en los pantalones OrNot, pero los bolsillos delanteros principales son más profundos: no perderás nada mientras conduces.

Los únicos inconvenientes, además del precio, son la falta de detalles reflectantes y las presillas para cinturón que son más grandes de lo habitual, por lo que los cinturones más delgados no funcionan bien. Aunque, para ser honesto, nunca veo los detalles reflectantes como algo más que una buena adición: las buenas luces deberían funcionar bien y las hacen más inteligentes cuando estás en el trabajo.

Más cómodo

2. Pantalones de misión OrNot Especificaciones Rango de tamaño: 28-28, con dos largos de entrepierna Colores: Amarillo, verde, negro, gris, rojo, azul, marrón Material: Softshell elástico en 4 direcciones DWR: No Bolsillos: 2 delanteros, uno trasero abierto, uno trasero con cremallera, una pierna con cremallera

Los pantalones OrNot Mission son en muchos aspectos muy similares a los Mission Workshop Signal. El ajuste es similar y la disposición de los bolsillos también es más o menos idéntica, aunque uno de los bolsillos traseros aquí tiene una cremallera, por lo que si eres una persona que usa objetos de valor con bolsillos traseros, estos podrían ser más adecuados para ti. También son mucho más baratos y tienen un refuerzo reforzado.

En verdad, estas son básicamente una opción viable para obtener el mejor resultado general, especialmente si valoras la comodidad: el material tiene un forro más suave y es un poco más elástico. Sin embargo, tienen un aspecto un poco menos elegante que el Mission Workshop Signal, pero si buscas un par solo para viajar y no usarlos en la oficina, entonces estos deberían estar en tu radar.

La falta de DWR, además de los colores más claros, generalmente significa que se manchan con un poco más de facilidad, pero un juego de guardabarros decente debería ayudar. También son un poco más gruesos que las opciones Mission Workshop y Chrome: excelentes para andar en climas más fríos, pero los calienta un poco más cuando sube el mercurio.

Para los que se preocupan por la visibilidad, hay detalles reflectantes en el interior de la pierna, que se hacen visibles cuando te subes la pernera del pantalón.

En resumen, si la comodidad triunfa sobre la inteligencia, entonces elige estos.

Mejor valor

3. Pantalones Brannan cromados Mejor valor Especificaciones Rango de tamaño: 28-38, 2 largos de entrepierna Colores: Negro Material: Softshell elástico en 4 direcciones DWR: Sí Bolsillos: 2 delanteros, 2 traseros, un lateral con cremallera

Si bien el PVP para Branna es similar al de OrNot Mission, incluyen un poco más y se ven con mayor frecuencia con descuento, por lo que representan un mejor valor en mi opinión.

Al igual que las otras dos opciones anteriores, estos son un par de pantalones softshell clásicos, aunque en este caso las rodillas están prearticuladas. Esto significa que estos pantalones son los mejores para montar en bicicleta, aunque cuando se usan fuera de la bicicleta cuelgan un poco diferente, curiosamente quedan sueltos en la espinilla.

El refuerzo reforzado también tiene un par de ventilaciones para ayudar a dirigir el flujo de aire hacia lo que puede convertirse en un área bastante sudorosa en climas cálidos. Esto, combinado con un material ligeramente más delgado, los convierte en una excelente opción para climas cálidos.

Si bien el material también cuenta con un revestimiento DWR para ayudar a que una lluvia ligera se desprenda, se siente menos resistente que las opciones OrNot y Mission Workshop, pero si no eres absolutamente asesino con tus pantalones, entonces no debería ser un gran problema. inquietud; no son endebles bajo ningún concepto.

Si valoras las características adicionales o estás comprando un par principalmente para viajar, entonces estos son los que debes elegir… siempre y cuando te guste el negro.

Los mejores vaqueros para ciclismo

4. Vaqueros Vulpine Opus Especificaciones Rango de tamaño: S-XXL Colores: Índigo Material: Denim elástico DWR: No Bolsillos: 2 delanteros, 2 traseros

Los jeans para ciclistas son difíciles de hacer bien, razón por la cual tan poca gente los fabrica. Estos jeans Opus de Vulpine son muy buenos, incluso en comparación con los jeans normales, pero con características ciclistas integradas son un ganador.

El ajuste es el de un pantalón de ciclismo de primera calidad, con la cintura trasera más alta de todos. Si conduces en una posición agresiva, ten la seguridad de que no le mostrarás tu trasero a nadie. Las rodillas, como los pantalones Brannan, también están articuladas, y la mezclilla elástica es lo suficientemente elástica como para permitir el movimiento, sin perder esa sensación de mezclilla resistente que es clave.

Los detalles reflectantes también son sutiles y están ocultos en los ribetes de los bolsillos. No hay bolsillos con cremallera, así que asegúrese de que sus objetos de valor estén seguros, pero los bolsillos son profundos y están bien ubicados para no interferir.

Mi principal queja fue realmente con el ajuste: estas tallas son un poco grandes, así que si estás entre tallas, elige una talla menos. Además, si tienes piernas más grandes o quieres una pierna más ancha solo por su apariencia, entonces Vulpine tiene los jeans Opus, que tienen las mismas características pero con un ajuste más holgado.

Opción liviana

5. Pantalón Rapha Explore Especificaciones Rango de tamaño: XS-XXL Colores: Gris, negro, gris oscuro, oliva, blanco/rojo Material: Softshell elástico en 4 direcciones DWR: No Bolsillos: 2 frontales, 2 laterales con cremallera

El Explore Pant de Rapha está diseñado como un par de pantalones de ciclismo para gravel/mtb, pero he empezado a usarlos en la ciudad mucho más que en los senderos. Si quieres añadir un toque de estética gorpcore a tu conducción urbana, estos son una gran opción, ya que obtienes el estilo pero con los beneficios adicionales de un par de pantalones diseñados para montar en bicicleta.

La razón principal por la que me encantan es el hecho de que son ligeros como una pluma. Esto significa que se mantienen frescos incluso si hace calor y se secan muy rápido si también se mojan. Los he usado sobre un par de mallas en invierno y solos en climas cálidos.

No hay bolsillos traseros, pero de todos modos nunca los uso cuando viajo porque carecen de seguridad y terminas sentado sobre tus llaves si no tienes cuidado. Para compensarlo, hay un par de bolsillos laterales que se extienden alrededor del parte posterior de los muslos para que no quede nada en el frente.

Por último, no necesita preocuparse por el cinturón: tienen uno liviano incorporado que es mucho menos molesto cuando conduce que una hebilla estándar, y el extremo de cada pierna también cuenta con una lengüeta para que no se rompa. quedan atrapados en su transmisión.

Pantalones deportivos de ciclismo

6. Pantalones Softshell Altura Grid Especificaciones Rango de tamaño: S-3XL Colores: Gris verde Material: Polar de rejilla DWR: Sí Bolsillos: 2 lados con cremallera

Altura los comercializa como pantalones de ciclismo “softshell”, pero no te dejes engañar; Estos son pantalones deportivos, cortados para andar en bicicleta. No tienen ningún parecido real con las tres primeras opciones de esta lista, que son pantalones softshell reales.

Si bien no son lo que dicen ser, han encontrado un lugar en mi vida y son mis favoritos cuando voy al gimnasio. Además, también los uso en casa, como lo haría con cualquier otro pantalón de chándal.

No me gustaría usarlos para la oficina o para montar en bicicleta por mucho tiempo, ya que a pesar de que el forro polar es más transpirable que los pantalones deportivos normales, todavía son cálidos. También hay un DWR, pero no me gustaría pasar tiempo bajo un aguacero.

La pierna cónica y la cintura trasera alta, además de algunos detalles reflectantes, los hacen mucho mejores para andar en bicicleta que cualquier otro pantalón deportivo que haya usado, pero yo diría que son perfectos para ir al gimnasio y no mucho más. Todavía es digno de mención por eso, ya que algunos días también hago felizmente ejercicio con ellos, pero a menos que trabajes en un lugar de trabajo extremadamente informal, puede parecer que estás en pijama en tu escritorio.

Como escoger

La mayoría de los pantalones de ciclismo, ya sea que los uses para desplazarte o simplemente para pasear por la ciudad por diversión, tienen algunas cosas en común; cintura más alta en la espalda, bolsillos más seguros y materiales elásticos. Más allá de eso, las cosas divergen, por lo que es natural tener algunas preguntas; he hecho todo lo posible para responder las más comunes a continuación.

¿Cómo deben quedar los pantalones de ciclismo? Básicamente, deben quedar como pantalones normales, pero la cintura será más alta en la parte trasera para preservar la modestia. El corte de los pantalones de ciclismo siempre será estrecho, ya que los pantalones holgados se agitan y son más propensos a quedar atrapados en los platos. La longitud de las piernas también tiende a ser más larga, con la expectativa de que las enrolles, aunque esto no es universal.

¿Los pantalones de ciclismo son impermeables? Los pantalones de ciclismo impermeables son un producto completamente diferente, similar a una chaqueta impermeable. Entre los pantalones de ciclismo “normales”, ninguno es impermeable, pero muchos ofrecen un revestimiento repelente al agua duradero (DWR) que hace que la lluvia ligera se desprenda. Sin embargo, si llueve mucho, querrás unos pantalones adecuados.

¿Tengo que levantar una pierna cuando voy en bicicleta? No, pero ayuda: enrollar una pierna hacia arriba, la del lado de transmisión, varias veces la mantiene fuera del camino del plato, lo que puede causar desde marcas sucias hasta rasgar la pernera del pantalón si no tienes cuidado. Muchos pantalones de ciclismo también cuentan con parches reflectantes dentro del forro que solo son visibles cuando subes una pierna.