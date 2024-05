De nada. Si llegas a la grava desde la carretera, probablemente estarás acostumbrado a engancharte y es posible que lo prefieras, en cuyo caso hay muchas opciones de pedales para elegir. Sin embargo, si llegas al gravel completamente nuevo o vienes de una experiencia en bicicleta de montaña en la que no estás acostumbrado a sujetarte a la bicicleta, entonces no hay razón para que no puedas usar pedales planos. Algunos ciclistas prefieren usar zapatos planos para mayor comodidad, y la posibilidad de usar zapatos normales es útil si tienes que bajarte y caminar, o si estás usando tu bicicleta de grava para ir al trabajo y no quieres llevar zapatos de repuesto. tú.