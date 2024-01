Doce pedales planos para bicicletas de carretera ideales para desplazamientos, paseos por carretera y más

Siempre que compras una bicicleta nueva, suele venir con los peores y más baratos pedales que puedas imaginar. Los fabricantes suponen que estos se cambiarán con extrema rapidez, pero al menos tienen que ofrecerle algo. Normalmente, para las bicicletas de carretera la gente opta por algunos de los mejores pedales para bicicletas de carretera, unos automáticos que sujetan el zapato al pedal, pero esto no es para todos. Si has comprado una bicicleta de gravel, puedes elegir entre los mejores pedales para bicicletas de gravel, pero la mayoría de ellos también son automáticos.

Elegí 12 opciones que deberían cubrir todas las bases. Muchos son pedales de bicicleta de montaña, pero eso no significa que no puedas usarlos en la carretera, mientras que otros cuentan con luces o se pueden quitar fácilmente para guardarlos si tienes una bicicleta plegable. Como siempre, he tratado de responder cualquier pregunta candente que pueda surgir al final de la página si necesita un poco de orientación.

Como escoger

¿Aún no estás seguro? No te preocupes, si tienes alguna pregunta, he hecho todo lo posible para responder al menos las más comunes sobre el uso de pedales planos en bicicletas de carretera. Si no buscas rendimiento y piensas más desde el punto de vista de los desplazamientos, entonces no puedes equivocarte con ninguno de los pedales anteriores. Si estás tratando de ser rápido sin comprometerte a recortar, entonces la elección se considera un poco más.

¿Qué tamaño de pedales necesito? Los pedales más grandes dan una plataforma más grande, por lo que ofrecen mayor estabilidad y más agarre, según dice la teoría. Si tienes pies pequeños, pueden resultar incómodos, así que busca un par que tenga una versión pequeña: el Crank Brothers Stamp o el OneUp Composite encajan perfectamente aquí. Por otro lado, si tienes pies muy grandes, busca algo de mayor tamaño, un Stamp estándar o el Catalyst, por ejemplo. Si eres promedio como yo, la mayoría de los pedales planos tendrán aproximadamente el tamaño correcto.

¿Está bien utilizar pedales planos en una bicicleta de carretera? Absolutamente, aunque no es necesariamente la norma. Los ciclistas de carretera tienden a engancharse a sus bicicletas para lograr una mayor eficiencia, y la capacidad de pisar los pedales en subidas difíciles ofrece una ventaja. Pero esos sistemas no son para todos. Significan que tienes que usar zapatos específicos cada vez que conduces, a menos que tengas un juego de doble cara como los anteriores.

¿Los pedales planos son más lentos? No se trata tanto de ser más lentos, sino que la afirmación estándar es que los sistemas automáticos son alrededor de un 30% más eficientes. Esta sabiduría recibida no es necesariamente totalmente cierta, pero hay una razón por la que no ves a ningún ciclista profesional usando pedales planos. Dicho esto, si no estás buscando KOM/QOM y quieres algo de versatilidad adicional, entonces el sacrificio moderado en eficiencia bien puede ser un pequeño precio a pagar por una bicicleta más utilizable.

¿Para qué sirven los pedales planos? Si bien engancharse tiene ventajas, los pedales planos le permiten apoyar el pie más fácilmente, ajustar la ubicación del pie y usar todo tipo de calzado diferente (no específico para ciclismo). También son mucho más útiles si te bajas y caminas con regularidad, ya que los zapatos estándar están mejor diseñados para caminar que los zapatos para andar en bicicleta.