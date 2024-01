En el Reino Unido, el código de circulación establece que “debes colocar un timbre en tu bicicleta”. Entendemos que esto significa que no es la ley y que, si bien es aconsejable, tienes el derecho de no viajar con una campana instalada.

En Estados Unidos, no es ilegal andar en bicicleta sin un timbre instalado. Pero algunos estados tienen sus propias políticas específicas sobre viajar con campana. Es mejor consultar la normativa del estado en el que vive si no está seguro.

En Europa, no es ilegal andar en bicicleta sin un timbre instalado, aunque puede valer la pena comprobar cómo funcionan las cosas en un país en particular si no estás seguro de cómo se aplican.