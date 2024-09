En este trabajo, utilizo muchas bicicletas. Vienen y se van cada pocas semanas, a veces en un frenesí, a veces en un goteo. Cada vez que llega una, evalúo las especificaciones y siempre hay algunos productos que me levantan el ánimo. Uno es un sillín Selle Italia SLR Superflow, por lo que sé que mi parte trasera estará cómoda, y el otro es un juego de neumáticos Michelin Power Cup. Se encuentran firmemente en lo más alto de la sección de “mejor presupuesto” de mi guía de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera, pero en realidad podrían competir por el título de mejor en general.

Puede que Michelin no tenga el mismo uso a nivel profesional que Continental y Vittoria, pero nadie va a negar que la empresa tiene reputación de fabricar neumáticos… y de juzgar restaurantes, algo que siempre me parece extraño. A pesar de no participar en el nivel WorldTour, creo que la Power Cup podría fácilmente competir con los mejores si estuviera disponible en tamaños más anchos. Más sobre esto más adelante, pero para aquellos que no tienen paciencia, la historia corta es que me encantan estos neumáticos, y si no estuviera en una posición en la que estoy cambiando constantemente de neumáticos para hacer pruebas, aquí es donde gastaría mi propio dinero.

No se ven en las filas profesionales, pero los neumáticos Michelin Power Cup tienen mucho que ofrecer.

Diseño y estética

Me estoy exponiendo y diciendo que creo que estamos en un punto en el que los neumáticos con revestimiento de color canela han dejado de ser geniales gracias a su ubicuidad. Solían ser un elemento de estatus, que mostraba que los neumáticos tenían una carcasa de algodón, y aunque me gustan en neumáticos que realmente tienen carcasas de algodón (Vittoria Corsa Pro, Challenge Getaway, etc.), creo que si los neumáticos están vulcanizados, entonces deberían ser negros. Si no estás de acuerdo, no te preocupes, porque estos neumáticos también vienen en una opción de revestimiento de color canela, un color canela claro, pero ni de lejos tan amarillo como un Challenge o un Vittora. De todos modos, mi juego de prueba era negro, justo como me gustan.

Estéticamente son una opción muy minimalista, con solo un pequeño logotipo Michelin a todo color (o monocromo en la pared marrón) y una marca denominativa “Power Cup” en gris sobre negro. La banda de rodadura del neumático en sí es igualmente minimalista, completamente desprovista de laminillas (el término técnico para cualquier estría o hendidura), y simplemente presenta una banda de rodadura de goma totalmente lisa. No se alarme, puedo asegurarle que esto no hace que tengan menos agarre. Las laminillas en realidad no ofrecen más agarre mecánico, simplemente permiten que la goma se mueva más, lo que la calienta un poco más fácilmente y la hace más adherente.

Un aspecto que puede resultar un poco negativo es la variedad de anchos disponibles. Si bien estos neumáticos vienen en 23c y 25c (anchos bastante anticuados según los estándares modernos, a menos que seas un equipo francés del WorldTour), el ancho más grande que tienen es 28c. En comparación, puedes conseguir un Continental GP5000 S TR tanto en 30c como en 32c, y lo mismo se puede decir del Vittoria Corsa Pro. Si usas frenos de llanta y 28c es tu límite, esto no es un problema, pero para aquellos que usan frenos de disco y buscan aprovechar las ventajas de los neumáticos más anchos en términos de comodidad y agarre, no tendrán suerte.

La banda de rodadura es lisa y solo llega hasta 28c. La banda de rodadura no envuelve demasiado la carcasa (apenas se puede distinguir la línea donde termina la banda de rodadura y comienza la pared lateral en las negras), pero nunca me encontré tomando curvas sobre las paredes laterales en usos del mundo real.

Configuración

La instalación de los neumáticos Michelin Power Cup sin cámara fue relativamente sencilla. No resultó demasiado difícil colocarlos en la llanta ni tampoco fue un gran desafío colocarlos, ya sea con o sin sellador. Los he usado con y sin cámaras, tanto en este juego de prueba como en bicicletas de prueba, y una cosa que diría que noté es que si alguna vez sufría un pinchazo, tenían la costumbre de despegarse de las llantas que estaba usando. Es un pequeño detalle, pero creo que en un esfuerzo por crear un perfil redondeado, los flancos tienden a curvarse hacia adentro más que otros neumáticos que he probado.

Si le sucede lo peor, le aconsejo que lleve uno de los mejores infladores de CO2 en lugar de/además de una mini bomba como medida de emergencia, ya que estos alcanzarán mucho más fácilmente las presiones necesarias para volver a colocarlos sobre la marcha.

Actuación

Primero, analicemos las cosas en números. El ciclismo es un juego de números la mayor parte del tiempo, y sería negligente por mi parte no mencionar algunas pruebas comparativas que se han realizado en estos neumáticos y sus competidores por Bicycle Rolling Resistance. Los datos disponibles públicamente que utilicé para crear mi guía de neumáticos para bicicletas de carretera indican que los Power Cups tienen una resistencia a la rodadura idéntica a la del Continental GP5000 S TR (a 8,5 vatios), una resistencia a los pinchazos ligeramente mejor (45 contra 35) y un mejor agarre estático en mojado (74 contra 70). Son ligeramente más pesados, pero es mínimo: solo una diferencia de 18 gramos por neumático, o poco menos de 40 g por juego.

¿Por qué pagarías más del doble por la opción Continental? Sinceramente, en este momento, no lo sé. No he encontrado nada al probarlas que indique una diferencia notable y tangible, al menos en términos de rendimiento. Si quieres una opción más ancha, que es lo que yo hago a menudo, entonces obviamente la elección es un poco más fácil, pero si eres un fanático incondicional de las 28c, entonces las razones para pagar más son relativamente pocas.

En el mundo real, más allá de los números, las Power Cups son suaves, rápidas y tienen buen agarre. Yo diría que pueden sentirse un poco rígidas con cámaras de aire, pero si se instalan sin cámara (o con cámaras de látex), esto se disipa. Como son una opción más económica, es más probable que se utilicen con cámaras de aire, pero te imploro que las pruebes con una configuración más flexible; no creo que te arrepientas.

Ciertamente no tienen esa sensación de nube del Vittoria Corsa Pro, pero si te gusta una sensación más directa en términos de contacto con la carretera, entonces serán perfectos para ti.

Una cosa que quizás te haga pensar es que, especialmente en llantas con un ancho interno más amplio, la banda de rodadura no parece envolver tanto los flancos como en el caso de la GP5000. En la práctica, nunca me ha preocupado esto y no creo que en situaciones de conducción generales haya corrido peligro de dañar los flancos. Si tomas curvas de forma muy agresiva (me refiero principalmente a las carreras de critérium), tal vez debas considerar una opción con una banda de rodadura más envuelta, pero estoy bastante seguro de que, para la mayoría de nosotros, están bien.

He tenido tres juegos diferentes de estos en funcionamiento hasta ahora este año, algunos sin cámara y otros con cámara. Solo tuve un pinchazo, y fue porque pellizqué una cámara de látex en lugar de que un objeto extraño se abriera paso a través de la banda de rodadura. Ciertamente no es una prueba científica, pero mi ciudad natal, Bristol, está llena de vidrios rotos. En mi experiencia irrepetible en el mundo real, estos neumáticos no demostraron ser más o menos propensos a pinchazos, especialmente cuando estaban configurados sin cámara, que cualquier otro neumático decente que haya usado.

No puedo decir que se sintieran más rápidos o más lentos que un GP5000. Son menos suaves que un Corsa Pro, pero el hecho de que se hable de ellos en la misma oración dado su precio de venta recomendado es un testimonio de lo buenos que son por el precio.

Valor

Aquí está el punto clave. No creo que pueda pensar en un neumático que ofrezca en términos de valor lo que ofrecen los Power Cups. De hecho, me atrevería a decir que hay pocos productos en el mercado que lo igualen. En oferta, puedes conseguirlos fácilmente por alrededor de 30 libras, que es un tercio del precio de un Corsa Pro o GP5000 de precio normal, y obtienes un rendimiento comparable y solo una pequeña penalización de peso.

Después de la aerodinámica, la resistencia al rodamiento es el factor más importante en términos de velocidad absoluta y, en términos de ganancias por cada libra/dólar gastado, realmente estás en condiciones de ganar.

Veredicto

A menos que quieras neumáticos de carretera de mayor volumen, creo que hay muy pocas razones para no optar por los neumáticos Michelin Power Cup. Si eres un ciclista con frenos de llanta, creo que son una opción increíble, que tal vez solo se quede corta para aquellos que toman las curvas de manera muy agresiva. Son relativamente baratos en comparación con los neumáticos de carretera decentes, y se pueden combinar fácilmente con caucho de nivel profesional de anchos equivalentes. Para el ciclista con conocimientos financieros, son una obviedad, aunque recuerda llevar contigo un inflador de CO2 por si acaso.