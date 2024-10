El campeón mundial junior Lorenzo Finn lidera un equipo de desarrollo de 12 corredores repleto de jóvenes talentos

Ralph Denk, director del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, dijo ciclismonoticias cómo su equipo planea desarrollar futuros líderes de equipo y ahora el súper equipo alemán ha revelado su lista de equipo de desarrollo para 2025 que brindará a los corredores un camino claro desde los rangos junior y sub 23 hasta el equipo WorldTour.

Llamado Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies, el equipo de nivel continental incluirá a 12 de los corredores más talentosos en el ranking Sub 23, incluido el campeón mundial junior Lorenzo Finn de Italia, el británico Callum Thornley y el australiano Luke Tuckwell, quienes se unen desde Trinity. Carreras.

El danés Theodor August Clemmensen, el finlandés, Paul Fietzke de Alemania y Romet Pajur de Estonia, saldrán del equipo junior Grenke-Auto Eder. También confirmados para el equipo de desarrollo de Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies están Adrien Boichis de Francia, Davide Donati de Italia, Lennart Jasch de Alemania, Marco Martín de España y Sebastian Putz de Austria.

Como equipo de desarrollo oficial, los ciclistas podrán dar un paso adelante y competir en el equipo WorldTour junto a Primož Roglič y Jai Hindley, y los ciclistas WorldTour también podrán descender para competir para el equipo continental.

La llegada de Red Bull como propietario mayoritario del equipo y patrocinador principal ha permitido a Denk invertir significativamente en el personal y el rendimiento del equipo. John Wakefield fue designado como el puesto recién creado de Director de Desarrollo en el equipo y es responsable del 'Programa de Novatos' del equipo y de una unidad de exploración ampliada. Red Bull-Bora-Hansgrohe también ha fichado a Dan Bigham para dirigir una nueva unidad de ingeniería.

El equipo WorldTour también ha fichado a Giulio Pellizzari, Finn Fisher-Black, Jan Tratnik, Gianni Moscon, Laurence Pithie y los gemelos Mick y Tim van Dijke para 2025. Según se informa, Red Bull-Bora-Hansgrohe intentó alejar a Remco Evenepoel de Soudal Quick-Step. pero recientemente confirmó que se quedaría en la selección belga.

El equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies es parte de lo que el equipo describió como un “programa de desarrollo de talentos de vanguardia para establecer los más altos estándares en el ciclismo profesional”.

El programa de desarrollo se basará en el éxito del equipo junior Grenke-Auto Eder, con una unidad de exploración mejorada para futuros fichajes.

“El objetivo es descubrir y preparar talentos para una carrera en el WorldTour”.

El equipo de desarrollo Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies está dirigido por el ex piloto esloveno Gregor Gazvoda, con Cesare Benedetti y Pello Olaberria, recientemente retirados, como directores deportivos.

“El salto de la categoría U19 directamente al WorldTour es grande. Con el nuevo equipo U23, estamos creando un proceso de desarrollo mucho más fluido desde U19 hasta las categorías profesionales”, dijo John Wakefield.

“Al igual que el equipo U19, el equipo U23 competirá en las carreras clave del calendario, ofreciendo las mejores oportunidades de crecimiento. La próxima temporada, Red Bull-Bora-hansgrohe tendrá el programa de desarrollo de talentos más completo y fluido del ciclismo profesional. ”

“Se avecinan grandes cambios”, dijo Denk. Ciclismo en el verano.

“Esto es sólo el comienzo. El acuerdo (con Red Bull) no se firmó hasta mayo. Es un proceso paso a paso, como siempre con mis equipos. He estado haciendo esto durante 24 años y siempre he mejorado año tras año, mientras que otros equipos tal vez causaron un gran revuelo pero luego desaparecieron rápidamente.

“Red Bull compró el control del equipo con un plan a largo plazo. Sus intenciones son muy serias y también lo son las del equipo”.