La estrella de Ineos Grenadiers dice que los planes del Grand Tour 2024 aún son modificables

Egan Bernal continúa su largo camino de regreso a la cima del mundo del ciclismo profesional luego de su accidente que puso en peligro su vida y su carrera a principios de 2022, con un top 5 en casa en el reciente Tour Colombia, la última señal de progreso para los 27. -años de edad.

Bernal, que quedó cuarto en la meta de 30 km en la cima del Alto del Vino y fue tercero en la carrera de ruta del Campeonato Nacional de Colombia de enero, dijo que “todavía hay trabajo por hacer” en el “largo proceso” tras su colisión con un autobús durante un viaje de entrenamiento apenas hace más de dos años.

Desde entonces, regresó a las carreras después de un descanso de seis meses y completó dos Grandes Vueltas en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y el domingo obtuvo su mejor resultado general hasta el momento mientras corría para su equipo nacional.

“Digamos que los números van creciendo poco a poco, pero aún queda trabajo por hacer. Ya he estado trabajando muy duro durante los últimos dos años, pero este es un proceso largo”, dijo Bernal en una entrevista en profundidad con ciclismonoticias‘ Barry Ryan en el Tour Colombia, que este año visitó su ciudad natal de Zipaquirá.

“En este momento podemos decir que las cosas van bien y nada, veamos. Esto es sólo el comienzo de la temporada y cualquier cosa puede pasar. En mi cabeza, más que en los números y pensando en si estoy ‘regresar’ o no, simplemente voy carrera por carrera.

“Estoy dando lo mejor de mí en cada carrera que hago con el objetivo de mejorar con el paso del tiempo”.

Según se informa, Bernal tiene planeado un regreso a la Vuelta a finales de este año, y su primavera incluirá O Gran Camiño, la Volta a Catalunya y Itzulia Basque Country. También regresará a Toscana para la Strade Bianche, compitiendo en la estrato Siguió triunfando en su segunda carrera en ruta antes de ser fichado por Androni en 2015.

Sin embargo, sus planes para el Gran Tour de 2024 aún están en el aire, dijo Bernal. Señaló que su condición significa que cualquier calendario de carreras a largo plazo aún podría cambiar.

“Puedes hacer un plan para el año, pero las cosas pueden cambiar, especialmente dadas las condiciones en las que me encuentro”, afirmó. “A veces tal vez no ves las cosas como realmente son, pero en última instancia tienes que ir bien para que te envíen a ciertas carreras.

“Si no, te enviarán a otros. Es realmente simple. Puedes planear ir al Giro, al Tour o a la Vuelta, pero al final tienes que ir bien”.

La Gran Vuelta de España, en caso de correrla, es la única Gran Vuelta que falta en el palmarés de Bernal, cuyo mejor resultado fue el sexto puesto allá por 2021.

Por supuesto, tiene victorias en el Tour de Francia y el Giro de Italia, además de muchas otras carreras por etapas, a su nombre, por lo que dijo que no le queda nada que demostrar incluso si no regresa a ese tipo de carreras. nivel de carrera.

“No tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente sigo haciéndolo porque me gusta”, dijo. “Me gusta ser competitivo, me gusta fijar un número, me gustan los nervios que sientes antes de empezar una carrera. Me encanta todo eso.

“Obviamente, el accidente y todo lo demás también te da una perspectiva diferente de la vida, así que tienes que poner énfasis en las cosas que son importantes para ti”.

