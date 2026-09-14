“El Mundial nos permitirá tener una influencia en el debate femenino en un futuro próximo”, dice el director general de carrera

Los organizadores de los Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal están teóricamente “listos para tener carreras femeninas” junto con los eventos WorldTour masculinos, pero aún tienen que tomar medidas con respecto a la financiación y la logística de cualquier evento adicional.

Montreal fue sede de una ronda de la Copa Mundial femenina, una serie de carreras de un día que fue la precursora del Women's WorldTour, entre 1998 y 2009, pero cuando se lanzaron las carreras de Quebec y Montréal WorldTour en 2010, eran solo para el pelotón masculino.

Si bien eso quizás era común en ese momento, se ha vuelto cada vez más raro que una gran carrera WorldTour solo tenga un evento masculino, y las preguntas sobre una posible adición de carreras femeninas han seguido dando vueltas a lo largo de los 15 años de historia del evento masculino.

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Este año, los organizadores de los Grandes Premios organizarán por primera vez una carrera femenina, ya que el mismo comité está detrás del próximo Campeonato Mundial de Ruta en Montreal, y parece que una vez que el pelotón femenino de élite haya corrido en el circuito de Montreal, las esperanzas de una carrera WorldTour propia sólo podrían intensificarse.

“Por nuestra parte, organizando (eventos) WorldTour, estamos bastante preparados para tener carreras femeninas durante los Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal”, dijo Joseph Limare, director general de las carreras de Québec y Montreal y del Campeonato Mundial. Noticias de ciclismo.

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Aunque celebrar estas carreras en los circuitos que ya existen puede parecer fácil, hay consideraciones logísticas, entre ellas el hecho de que las carreras masculinas ya se disputan desde las 11 de la mañana hasta después de las 4 de la tarde, pero también financieras.

Además de organizar la carrera, este evento gasta mucho dinero en albergar equipos y medios de comunicación en Québec y Montreal durante una semana entera, proporcionando vuelos, envío de bicicletas, comidas, vehículos y más.

“Hemos tenido algunas conversaciones con la UCI sobre si lo haremos al mismo tiempo que las carreras masculinas, si podemos tener dos carreras en los circuitos para minimizar los cierres de carreteras y los gastos relacionados con este cierre, porque es muy caro. Así que hemos tenido diferentes conversaciones con la UCI, con los equipos, y también necesitamos financiar este evento”, explicó Limare.

“Así que ahora estamos debatiendo nuestra financiación pública en diferentes niveles del gobierno y también con las ciudades. Estamos listos para empezar, pero necesitamos organizar la parte financiera”.

La esperanza, sin embargo, es que el próximo Campeonato Mundial – donde habrá múltiples carreras femeninas – ayude a recalcar no sólo que los organizadores son capaces de albergar eventos más grandes, sino también que el apetito por las carreras femeninas y, por lo tanto, la oportunidad de inversión, está ahí.

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“Los Mundiales serán una demostración de que podemos ofrecer más que los Grandes Premios Ciclistas. Los Grandes Premios Ciclistas ahora son parte de las carreras más importantes del mundo, pero sí, creo que los Mundiales nos permitirán tener una influencia en la discusión sobre las (carreras) femeninas en el futuro cercano”.

En cuanto a los fanáticos, Limare no tiene dudas de que el público estaría allí para apoyar las carreras femeninas, la cuestión es demostrárselo a quienes financian estos eventos.

“Para el público es una obviedad, todo el mundo quiere carreras femeninas”, afirmó. “Pero para las asociaciones, no estamos en un país con una gran cultura del ciclismo, por lo que necesitamos convencer (a los patrocinadores) y no es realmente fácil, desde el punto de vista económico, aquí como en todas partes del mundo. Así que necesitamos convencer, necesitamos mostrar lo que podemos ofrecer a las asociaciones, así que esperemos que el Mundial sea nuestro mejor carta de visita (tarjeta de presentación)”.

La otra cuestión crucial es si los equipos WorldTour femeninos quieren agregar otro gran viaje y una carrera obligatoria a su calendario, y de hecho, el calendario actual chocaría con el importante Faun Tour Femmes, pero el alto nivel de organización y el apoyo financiero sustancial han ayudado a que estas carreras se conviertan en eventos populares y logísticamente posibles para el pelotón masculino, por lo que una historia similar para el pelotón femenino parece factible.

Queda por ver si todas las piezas del rompecabezas se unirán pronto o no, pero lo que está claro es que traer el pelotón femenino a Canadá está en el radar de los organizadores, y tal vez después del Campeonato Mundial también esté en la lista de deseos de las ciclistas.