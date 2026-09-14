“El Mundial nos permitirá tener una influencia en el debate femenino en un futuro próximo”, dice el director general de carrera

Los organizadores de los Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal están teóricamente “listos para tener carreras femeninas” junto con los eventos WorldTour masculinos, pero aún tienen que tomar medidas con respecto a la financiación y la logística de cualquier evento adicional.

Montreal fue sede de una ronda de la Copa Mundial femenina, una serie de carreras de un día que fue la precursora del Women's WorldTour, entre 1998 y 2009, pero cuando se lanzaron las carreras de Quebec y Montréal WorldTour en 2010, eran solo para el pelotón masculino.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: