El programa sub-23 se eliminará por completo tras los recortes de financiación del Comité Olímpico Holandés

La Federación Holandesa de Ciclismo (KNWU) se ha convertido en la segunda federación europea en anunciar que enviará un equipo reducido al Campeonato Mundial de Ruta UCI 2025 en Ruanda debido a restricciones presupuestarias y al costo del primer Campeonato Mundial Africano.

Tras el anuncio de Dinamarca en noviembre de que la nación no enviará un equipo sub-23 o juvenil al evento de septiembre, los Países Bajos también renunciarán a sus equipos juveniles y solo enviarán sus equipos de élite masculinos y femeninos a África.

De acuerdo a NOSel KNWU tomó la decisión basándose en “razones financieras” después de que el Comité Olímpico Holandés (NOC*NSF) dictaminara en diciembre que el ciclismo de ruta, como deporte comercial, debería poder mantenerse con sólo un subsidio limitado del estado.

Como resultado, el KNWU ha tenido que recortar su plantilla para el Campeonato Mundial. Los equipos masculino y femenino sub-23, así como el sub-19, estarán ausentes del Campeonato Mundial de Ruanda. El programa de carreras para menores de 23 años de la federación se eliminará por completo.

Los equipos juveniles holandeses disfrutaron del éxito en el Mundial de 2024, con Puck Pieterse y Senna Remijn consiguiendo medallas de oro y bronce en la carrera de ruta femenina sub-23 y en la carrera de ruta masculina juvenil.

El lunes, el seleccionador nacional sub-23, Tom Veelers, anunció a través de las redes sociales que se había visto obligado a dejar su puesto a consecuencia de esta decisión.

“Disfruté mucho de mi trabajo como entrenador del equipo sub-23. Desafortunadamente, fue sólo por un año”, escribió Veelers.

“Los recortes del NOC*NSF también afectan al ciclismo y, lamentablemente, ese también es mi caso.

“A partir del 1 de enero, ya no soy el seleccionador nacional sub-23 porque ese programa ya no cuenta con el apoyo del KNWU. Es una pena que el grupo actual y futuro de jóvenes corredores sufra por esto. He trabajado con ¡Mucha pasión y entusiasmo con este grupo y recordar la temporada pasada con orgullo!”

hablando con NOSVeelers calificó la medida como “una gran lástima”, aunque señaló que “cada vez más corredores prometedores” competían profesionalmente o con los equipos de desarrollo de los mejores equipos.

“Para los jóvenes, estas son las carreras más importantes del año”, afirmó Veelers. “Casualmente, los campeonatos del mundo en Ruanda y Canadá en los próximos dos años son operaciones extremadamente costosas.

“Pero para un tipo como Wouter Toussaint, creo que es una pena. Wouter es un buen escalador, demostró su valía el año pasado en el Giro de Italia Next Gen y en la Peace Race. Podría haberlo hecho bien en Ruanda”.

Martin Truijens, director del programa de desarrollo de talentos de KNWU, dijo que el cambio en el panorama del ciclismo sub-23, como señaló Veelers, fue un factor en la decisión de recortar el programa.

“La forma en que está organizado el panorama ciclista en la categoría sub-23, especialmente para los hombres, con equipos de desarrollo vinculados a equipos WorldTour, es un factor importante en la toma de decisiones”, afirmó Truijens.

“Para los juveniles, la estructura de entrenamiento todavía se organiza en gran medida a través de las federaciones nacionales, y el calendario de competiciones incluye una gran cantidad de competiciones de la Copa de Naciones que son disputadas exclusivamente por equipos nacionales. Quiere que esta fase crucial del entrenamiento esté garantizada.

“Después de las naciones que ya han tomado la decisión o han expresado sus dudas, los Países Bajos no viajarán a Ruanda con los juniors por el momento. Simplemente no tenemos los recursos en este momento para completar la fase de preparación con la calidad que La selección juvenil se centrará en el Campeonato de Europa y en el programa de la Copa de Naciones”.