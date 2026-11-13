Valley of Tears en Texas amplía los US Collegiate Gravel Nationals con cuatro categorías


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Los organizadores de la Traka World Series, anteriormente Gravel Earth Series, anunciaron los procedimientos de clasificación para determinar los ganadores generales para 2027, con puntos equilibrados para los 25 mejores corredores en las divisiones profesionales en cada una de las siete carreras, y un nuevo sistema para que los corredores también obtengan la entrada a la categoría profesional.

No habrá puntuaciones mejoradas para eventos individuales, como fue el caso en el pasado en The Traka 360 y el final de la serie, The River. En Traka Girona y la última parada de la serie, ahora The Last Dance, los puntos serán los mismos que en el resto de eventos.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:

Las 3 mejores mujeres en 2026 Valley of Tears