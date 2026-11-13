Valley of Tears en Texas amplía los US Collegiate Gravel Nationals con cuatro categorías

Los organizadores de la Traka World Series, anteriormente Gravel Earth Series, anunciaron los procedimientos de clasificación para determinar los ganadores generales para 2027, con puntos equilibrados para los 25 mejores corredores en las divisiones profesionales en cada una de las siete carreras, y un nuevo sistema para que los corredores también obtengan la entrada a la categoría profesional.

No habrá puntuaciones mejoradas para eventos individuales, como fue el caso en el pasado en The Traka 360 y el final de la serie, The River. En Traka Girona y la última parada de la serie, ahora The Last Dance, los puntos serán los mismos que en el resto de eventos.

En el pasado, los ciclistas podían competir en The Traka 200 o The Traka 360, o en ambos, lo cual era raro, con más puntos en juego en la distancia más larga. Este año, los campos profesionales se consolidarán en la distancia reelaborada de 300 km el 1 de mayo, que ofrecerá puntos y reconocerá a los claros ganadores en la gran puesta a punto antes de Unbound Gravel.

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Hay nuevos criterios para que los corredores se alineen en la categoría profesional de la popular carrera de Girona, que priorizan los resultados del año pasado. Los ciclistas que hayan terminado dentro del 5% del tiempo ganador en su categoría de género pueden competir como profesionales. Los mejores tiempos de llegada del año anterior también se aplican desde The Traka 200, Santa Vall, y las distancias más largas desde Ranxo Gravel, Gravel Desert y The River 160.

Y en las tres primeras carreras de la serie en 2027, se aplicará el mismo margen del 5% para que los corredores obtengan el estatus profesional, incluido un nuevo evento a finales de la primavera denominado “La Traka en las Américas”. Los organizadores añadieron que se consideraría un número limitado de inscripciones comodín, “evaluadas en función de la información deportiva proporcionada y los criterios de elegibilidad de cada solicitud”.

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No habrá un número mínimo de eventos requeridos en la serie; sin embargo, los atletas deben comenzar el final de temporada en octubre, The Last Dance. Una vez que se haya completado el séptimo y último evento, la clasificación final se decidirá a partir de los puntos obtenidos después de perder las dos puntuaciones más bajas del calendario.

Los 10 primeros clasificados profesionales de la Traka World Series, hombres y mujeres, compartirán un premio total de 20.000 €. En cada evento, los cinco mejores corredores profesionales, hombres y mujeres, tendrán otros 8.000 € en oferta, y la bolsa de CORE4 duplicará esa cantidad.

El Rift busca que más mujeres se inscriban para los 200km de distancia

La carrera de gravel Rift en Islandia está oficialmente agotada para 2027, pero los organizadores anunciaron hace unos días que mantendrán abierto un número limitado de inscripciones para mujeres en la distancia de 200 kilómetros. Quieren 200 mujeres en la línea de salida del 24 de julio para la distancia de 200 km.

Iniciado en 2019, The Rift ofrece rutas de 60 km a 330 km desde Hvolsvöllur, Islandia, a través de las accidentadas tierras altas volcánicas, marcadas por múltiples cruces de aguas heladas. La distancia de 200 km se considera la prueba principal, ganada el año pasado por Anton Stensby y Haley Smith.

La inscripción para The Rift 200k cuesta $ 320. Para cualquier corredor, hombre o mujer, que desee competir en categorías más cortas (140 km o 60 km), todavía hay oportunidades disponibles para unirse a la lista de espera. El evento de larga distancia 'Abyss' está cerrado.

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Valley of Tears amplía las carreras para los campeonatos universitarios de gravel de EE. UU.





Valley of Tears regresa el próximo año por cuarto año, del 5 al 6 de marzo, con dos días de carreras en Turquía, Texas. Los organizadores anunciaron que ampliarán la cantidad de títulos que se ofrecen para el Campeonato Nacional Universitario de Gravel de Ciclismo de EE. UU., con cuatro camisetas de barras y estrellas en juego en 2027.

Se espera que un campo de élite repleto de estrellas compita por un premio de 45.000 dólares, dividido equitativamente entre mujeres profesionales y hombres profesionales. Los primeros pagos se realizarán en el Dirt Crit del viernes presentado por QTS con $10,000 para los competidores pro/open. El resto se comparte el sábado para el evento principal de 93 millas, con grava gruesa, antiguo sendero ferroviario, arena y una vía única que pasa por el Parque Estatal Caprock Canyons.

En 2026, Valley of Tears fue sede de los campeonatos nacionales inaugurales para ciclistas universitarios, ganados por Nate Meister (Fort Lewis) y Emma Kasza-James (Midwestern State). Fort Lewis College se llevó el título por equipos. Este año, se ofrecerán cuatro categorías: Varsity Men, Varsity Women, Club Men y Club Women.

El evento ofrece tres distancias de recorrido: 20 millas, 50 millas y 93 millas. La inscripción está limitada a 1000 corredores en todos los campos y se abre con tarifas con descuento a las 7:00 a. m. CDT del 1 de diciembre de 2026.

El año pasado, Sofía Gómez Villafañe (Especializado Off-road) logró su tercera victoria consecutiva en Valley of Tears, superando a Paige Onweller (Trek Driftless), mientras que Alexey Vermeulen (ENVE) ganó en un sprint de tres corredores entre los hombres de élite.