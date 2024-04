El mejor equipo femenino busca convertir Hell of the North en un paraíso en 2024 al asegurar el trofeo adoquinado que le falta

Puede que SD Worx ProTime haya sido la fuerza dominante de las últimas temporadas en el pelotón femenino, pero recurren a la Paris-Roubaix Femmes y ese dominio se desvanece. De los nueve podios a lo largo de los tres años de historia de la carrera, el equipo holandés solo ha conseguido uno, un segundo con Lotte Kopecky en 2022.

Lidl-Trek, por otro lado, ha conseguido cuatro, dos de ellos victorias. Es posible que las corredoras que lograron esas victorias, Lizzie Deignan y Elisa Longo Borghini, no estén alineadas en la carrera, pero eso no ha hecho que SD Worx sea menos cauteloso.

“Lidl-Trek, como equipo, será nuestro gran reto. Se dirigen a París-Roubaix con mucha confianza”, dijo Christine Majerus en un comunicado del equipo. “Marianne Vos también será la máxima favorita en la salida. Espero que como equipo podamos sacar la carrera a nuestra manera. Y que todavía vamos a las últimas tres o cuatro secciones adoquinadas con tres o cuatro corredores, para que podamos jugar.

“La clave será ser astuto. Algunos tramos adoquinados estarán resbaladizos por lo que tendremos que tener cuidado, pero tampoco preocuparnos demasiado por ello. Porque si lo 'pensas demasiado', frenarás demasiado pronto y las posibilidades de sufrir un accidente serán altas”.

Se espera que el principal contendiente para SD Worx-Protime sea el campeón mundial Kopecky, que en el peor de los casos terminó 15º y, en el mejor de los casos, segundo en Roubaix. En 2022, Kopecky reclamó el sprint del grupo perseguidor, pero esa vez estaba detrás del fugitivo solitario Longo Borghini.

El año pasado, Kopecky también ganó el sprint del grupo de favoritos, pero eso sólo fue suficiente para quedar séptimo, ya que la fuga dominó el día. Su compañera de equipo Femke Markus estaba en el grupo de siete personas que llegó al legendario Velódromo de Roubaix en la lucha por la victoria, pero una extraña caída al final de la pista la hizo perder y Alison Jackson (EF Education-Cannondale) se llevó la victoria.

En la primera edición de la París-Roubaix de 2021, Kopecky aún no se había unido a SD Worx, pero el equipo holandés parecía razonablemente bien situado de cara a las etapas finales de la edición mojada y resbaladiza. Dos ciclistas, Ellen van Dijk y Majerus, estaban en el pequeño grupo perseguidor en busca del eventual ganador, Deignan, pero luego Van Dijk se estrelló y también derribó a Majerus con ella. La mejor finalista del equipo ese año fue Chantal van den Broek-Blaak en décimo lugar, mientras que Majerus, que había vuelto a montar después de su caída, quedó 11º.

“Los últimos tres años no tuvimos tanta suerte en París-Roubaix, pero no es que me guste menos la carrera por eso”, dijo Majerus. “Espero que todas las piezas del rompecabezas encajen por una vez. Con suerte, en 2024 Será el año en el que no cometamos ni un solo error y tengamos la dosis necesaria de suerte”.

Junto a Kopecky y Majerus, el equipo estará en Denain con Lorena Wiebes, Barbara Guarischi, Femke Markus y Elena Cecchini. La carrera del sábado tendrá una longitud de 148,5 km con 17 sectores de adoquines.

