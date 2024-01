Proceso de selección aleatoria en marcha para Unbound 200 y otras tres distancias de ruta establecidas para la ruta del norte de Kansas

La primera ronda de competencia para la carrera Unbound Gravel 2024 comienza hoy lejos del barro y el caos de Flint Hills de Kansas con la lotería abierta para inscripciones en cuatro de las cinco categorías de carreras, incluida la emblemática Unbound 200.

Desde el 5 de enero (12:00 CET) hasta el 20 de enero (23:59 CET), los individuos podrán enviar sus nombres a un sorteo para participar en las categorías de distancias de 200, 100, 50 o 25 millas.

Cinco días después del cierre de la lotería, Life Time, propietaria y operadora del evento de resistencia de grava de alta demanda, anunciará los participantes de un proceso de selección aleatorio el 25 de enero. El Garmin Unbound Gravel de este año presentado por Craft Sportswear se llevará a cabo del 31 de mayo al 1 de junio en Emporia, Kansas.

Por tercer año, Unbound Gravel 200 sirve como la segunda parada en la serie de carreras todoterreno Life Time Grand Prix, que ha aumentado el premio de fin de año a $300,000 para el campo solo por invitación de 30 mujeres y 30 hombres. Los atletas de la serie no tienen que pasar por el proceso de lotería, pero muchos de los 4.000 corredores seleccionados para los números de dorsal tienen la oportunidad de competir en, todas o algunas, las mismas carreteras con los mejores profesionales de gravel.

El estadounidense Keegan Swenson ganó la competencia masculina Unbound 200 en junio pasado con un sprint final de siete corredores en Emporia, y luego aseguró un segundo título de Gran Premio. La alemana Carolin Schiff consiguió una victoria en solitario en la categoría élite femenina, mientras que la campeona defensora Sofía Gómez Villafañe quedó en segundo lugar. Sin embargo, Villafañe se llevaría los principales puntos del Gran Premio y ganaría el título de la serie femenina.

Unbound Gravel, ahora en su decimoctavo año como evento organizado, se ha convertido en la carrera de grava más importante en un calendario global en crecimiento, con la competencia de 200 millas a través del terreno montañoso de rocas de pedernal que destrozan neumáticos como pieza central de las múltiples opciones de recorrido.

Las rutas para todas las distancias aún no se han revelado en detalle, pero la dirección cambiará respecto al año pasado y regresará a un circuito hacia el norte. Al igual que el año pasado, los campos de élite de la competencia de 200 millas se organizarán para una salida temprana, los profesionales masculinos comenzarán a las 5:50 am hora local y los profesionales femeninos dos minutos más tarde. El campo principal de Unbound 200 toma el recorrido ocho minutos detrás de las mujeres profesionales. Los corredores de 100 millas tienen una salida masiva a las 7:00 am, seguida dos horas más tarde por una salida masiva combinada para las dos distancias más cortas.

Si bien el proceso de inscripción para la selección de eventos es gratuito, la información de la tarjeta de crédito recopilada no se cargará hasta que se acepten las personas, el rango de precios se establece entre $55 para la distancia de 25 millas y $295 para Unbound 200. El evento junior se trasladará a las distancias de 50 y 100 millas para 2024. El evento XL, de 350 millas de longitud con inicio de carrera el 31 de mayo, concluyó un proceso de lotería separado a principios de diciembre.

El drama del evento de Kansas de 2022, con controversias sobre el equipo y un clima impredecible que impactó a los competidores en el Life Time Grand Prix, fue capturado en un video de 31 minutos por los organizadores del evento, Call of a Life Time. La segunda temporada de la serie de videos, que se espera destaque los aguaceros torrenciales, el lodo masivo y el caos del evento de 200 millas, será lanzada por Life Time el 26 de enero en YouTube.